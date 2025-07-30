Знешкоджено 51 дрон із 78, - Повітряні сили
У ніч на 30 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Особливість нічної атаки – застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дронами Дніпропетровщину, є влучання у Павлограді та на Синельниківщині, пошкоджено підприємства. За даними "УЗ", війська РФ ударили по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, через атаку пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.
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