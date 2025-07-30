Знешкоджено 51 дрон із 78, - Повітряні сили

У ніч на 30 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Особливість нічної атаки – застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дронами Дніпропетровщину, є влучання у Павлограді та на Синельниківщині, пошкоджено підприємства. За даними "УЗ", війська РФ ударили по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, через атаку пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.