УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10080 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
417 1

Знешкоджено 32 БпЛА із 37, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі 29 липня російські загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області та ТОТ Криму, а також 37 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

Результат роботи ППО

Автор: 

ППО (3438) Повітряні сили (2894) Шахед (1346)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помітили, як їх мало вже котрий день поспіль?
Накопичують, суки. Готуються 1000+ показати.
показати весь коментар
29.07.2025 09:20 Відповісти
 
 