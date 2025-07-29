Знешкоджено 32 БпЛА із 37, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Вночі 29 липня російські загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області та ТОТ Криму, а також 37 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
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