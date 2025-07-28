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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 28 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на південь Сумщини!

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Автор: 

безпілотник (4607) Повітряні сили (2890) Шахед (1344) війна в Україні (5430)


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Ось і є реакція ***** на погрози Трампона)На прутні він бачив погрози Трампона.Тепер ,невже Трампон думає наїздами та якимось там підписаними санкціями налякати)Радники,скажіть Трампону ,що ***** розуміє лиш прильоти,бажано ракетами та по бункерах)
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28.07.2025 19:16 Відповісти
 
 