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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 28 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на південь Сумщини!
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Igor Grytselyak
показати весь коментар28.07.2025 19:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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