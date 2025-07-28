У Києві та низці регіонів була тривога. ПС повідомляли про швидкісну ціль на Чернігівщині (оновлено)
Вдень 28 липня 2025 року у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Також ПС інформували про швидкісну ціль на півдні Чернігівщини.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Нагадаємо, зранку 28 липня по всій Україні двічі оголошували тривогу через зліт МіГ-31К.
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