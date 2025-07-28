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У Києві та низці регіонів була тривога. ПС повідомляли про швидкісну ціль на Чернігівщині (оновлено)

сирена

Вдень 28 липня 2025 року у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Також ПС інформували про швидкісну ціль на півдні Чернігівщини.

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Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Нагадаємо, зранку 28 липня по всій Україні двічі оголошували тривогу через зліт МіГ-31К.

Автор: 

ракети (4132) Повітряні сили (2890) повітряна тривога (955) Чернігівська область (991)


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