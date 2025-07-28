В Киеве и ряде регионов была тревога. ВС сообщали о скоростной цели на Черниговщине (обновлено)

Днем 28 июля 2025 года в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Также ВС информировали о скоростной цели на юге Черниговщины.

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Больше информации на эту минуту не известно.

Напомним, утром 28 июля по всей Украине дважды объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К.