В Киеве и ряде регионов была тревога. ВС сообщали о скоростной цели на Черниговщине (обновлено)
Днем 28 июля 2025 года в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
Также ВС информировали о скоростной цели на юге Черниговщины.
Больше информации на эту минуту не известно.
Напомним, утром 28 июля по всей Украине дважды объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К.
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