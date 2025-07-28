РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости
531 0

В Киеве и ряде регионов была тревога. ВС сообщали о скоростной цели на Черниговщине (обновлено)

сирена

Днем 28 июля 2025 года в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Также ВС информировали о скоростной цели на юге Черниговщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снова объявляли масштабную воздушную тревогу: россияне атакуют "Кинжалами" (обновлено)

Больше информации на эту минуту не известно.

Напомним, утром 28 июля по всей Украине дважды объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Автор: 

ракеты (3672) Воздушные силы (2549) воздушная тревога (825) Черниговская область (1215)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 