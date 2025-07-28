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Новости Объявление воздушной тревоги
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В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: россияне атакуют "Кинжалами" (обновлено)

Карта воздушных тревог

Второй раз за утро 28 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

8:52 - Скоростная цель на Черниговщине.

8:53 - Скоростная цель на Житомир.

8:55 - Скоростная цель на Хмельницкую обл.

В 9:15 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Зафиксирован пуск "Кинжалов", - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2549) воздушная тревога (825)


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Полювання на нові Петріоти? Більше писати про них треба було...
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28.07.2025 08:58 Ответить
Так про це і не писали. Мало бути у березні 2026 року.
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28.07.2025 09:01 Ответить
По Кинджалам - чисто! Патріот почистив
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28.07.2025 09:10 Ответить
?
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28.07.2025 09:14 Ответить
вухо даю !
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28.07.2025 09:15 Ответить
Відбій ✅
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28.07.2025 09:16 Ответить
Свинособака?
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28.07.2025 09:19 Ответить
 
 