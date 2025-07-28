В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: россияне атакуют "Кинжалами" (обновлено)
Второй раз за утро 28 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
8:52 - Скоростная цель на Черниговщине.
8:53 - Скоростная цель на Житомир.
8:55 - Скоростная цель на Хмельницкую обл.
В 9:15 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ-31К.
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Наталья Тамариск
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Victor Shevchuk
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Fox Fox #573921
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Микола Січень #486030
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