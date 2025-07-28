В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: россияне атакуют "Кинжалами" (обновлено)

Второй раз за утро 28 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

8:52 - Скоростная цель на Черниговщине.

8:53 - Скоростная цель на Житомир.

8:55 - Скоростная цель на Хмельницкую обл.

В 9:15 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Зафиксирован пуск "Кинжалов", - Воздушные Силы (обновлено)