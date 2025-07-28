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Новини Оголошення повітряної тривоги
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В Україні знову оголошували масштабну повітряну тривогу: росіяни атакують "Кинджалами" (оновлено)

Карта повітряних тривог

Вдруге за ранок 28 липня по всій території Україні оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

"Вся Україна - ракетна небезпека!  Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

8:52 - Швидкісна ціль на Чернігівщині.

8:53 - Швидкісна ціль на Житомир.

8:55 - Швидкісна ціль на Хмельницьку область.

О 9:15 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ-31К.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Зафіксовано пуск "Кинджалів", - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2890) повітряна тривога (953)


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Полювання на нові Петріоти? Більше писати про них треба було...
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28.07.2025 08:58 Відповісти
Так про це і не писали. Мало бути у березні 2026 року.
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28.07.2025 09:01 Відповісти
По Кинджалам - чисто! Патріот почистив
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28.07.2025 09:10 Відповісти
?
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28.07.2025 09:14 Відповісти
вухо даю !
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28.07.2025 09:15 Відповісти
Відбій ✅
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28.07.2025 09:16 Відповісти
Свинособака?
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28.07.2025 09:19 Відповісти
 
 