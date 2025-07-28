В Україні знову оголошували масштабну повітряну тривогу: росіяни атакують "Кинджалами" (оновлено)
Вдруге за ранок 28 липня по всій території Україні оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.
8:52 - Швидкісна ціль на Чернігівщині.
8:53 - Швидкісна ціль на Житомир.
8:55 - Швидкісна ціль на Хмельницьку область.
О 9:15 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ-31К.
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Наталья Тамариск
показати весь коментар28.07.2025 08:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Victor Shevchuk
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Fox Fox #573921
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Владимир #594971
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Микола Січень #486030
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