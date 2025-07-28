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Новини Оголошення повітряної тривоги
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В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Зафіксовано пуск "Кинджалів", - Повітряні Сили (оновлено)

міг

Зранку 28 липня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

7:57 - Швидкісна ціль на Київ

7:58 - Швидкісна ціль на Житомир.

8:00 - Швидкісна ціль на Хмельницьку область.

8:01 - Швидкісна ціль на Київщині.

О 8:21 - оголошено про відбій тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей була тривога. ПС повідомляли про ракету на Київщині, працювала ППО (оновлено)

Автор: 

повітряна тривога (953) Повітряні атаки на Київ (897)


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викативайте Патріоти
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28.07.2025 08:04 Відповісти
Шуткуєш по-дебільному...
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28.07.2025 08:14 Відповісти
Скоріш за все по аеродрому в Старокостянтинові...
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28.07.2025 08:06 Відповісти
Так і є..
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28.07.2025 08:15 Відповісти
Допоки не буде знищено головного злочинця терориста путіна годі надіятись що щось змінится на краще ,тому СБУ мало не з антикоруаційними органами боротись ,а знищувати воєних злочинців.
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28.07.2025 08:15 Відповісти
толку не якого у кацапні коли заздалегідь ми знаємо куди летить
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28.07.2025 08:25 Відповісти
 
 