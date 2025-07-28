В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Зафіксовано пуск "Кинджалів", - Повітряні Сили (оновлено)
Зранку 28 липня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.
7:57 - Швидкісна ціль на Київ
7:58 - Швидкісна ціль на Житомир.
8:00 - Швидкісна ціль на Хмельницьку область.
8:01 - Швидкісна ціль на Київщині.
О 8:21 - оголошено про відбій тривоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fox Fox #573921
показати весь коментар28.07.2025 08:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Микола Січень #486030
показати весь коментар28.07.2025 08:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар28.07.2025 08:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Микола Січень #486030
показати весь коментар28.07.2025 08:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар28.07.2025 08:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар28.07.2025 08:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль