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Новини
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У Києві та низці областей була тривога. ПС повідомляли про ракету на Київщині, працювала ППО (оновлено)

ракета,крилата

Вдень 26 липня 2025 року у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Була ракетна небезпека.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Швидкісна ціль на Чернігівщині ! Ракета - на Київщину!", - йшлося у повідомленні.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих ракет! У регіоні працють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зауважили у пресцентрі Київської ОВА.

Читайте також: Збито 17 із 27 ракет та 183 БпЛА, - Повітряні сили

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Автор: 

Київська область (4168) ракети (4130) Повітряні сили (2884) повітряна тривога (953) Повітряні атаки на Київ (893)


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свинособаки ..
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26.07.2025 12:30 Відповісти
"живуть" па всей расцеє..
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26.07.2025 12:38 Відповісти
непопулярне запитання: а де наші трембіти, паляниці, довгі, короткі нептуни?

коли вже москвичі писатимуть в себе "ракети на маскву ілі область. Лєтят нізко і нє фіксіруютса" ?

Чому гра в одні ворота завжди?
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26.07.2025 12:42 Відповісти
Не взлетят твои искандеры , кацап ...
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26.07.2025 13:11 Відповісти
 
 