У Києві та низці областей була тривога. ПС повідомляли про ракету на Київщині, працювала ППО (оновлено)
Вдень 26 липня 2025 року у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Була ракетна небезпека.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Швидкісна ціль на Чернігівщині ! Ракета - на Київщину!", - йшлося у повідомленні.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих ракет! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зауважили у пресцентрі Київської ОВА.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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коли вже москвичі писатимуть в себе "ракети на маскву ілі область. Лєтят нізко і нє фіксіруютса" ?
Чому гра в одні ворота завжди?