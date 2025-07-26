У Києві та низці областей була тривога. ПС повідомляли про ракету на Київщині, працювала ППО (оновлено)

Вдень 26 липня 2025 року у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Була ракетна небезпека.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Швидкісна ціль на Чернігівщині ! Ракета - на Київщину!", - йшлося у повідомленні.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих ракет! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зауважили у пресцентрі Київської ОВА.

Читайте також: Збито 17 із 27 ракет та 183 БпЛА, - Повітряні сили

Більше інформації на цю хвилину не відомо.