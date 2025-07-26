Збито 17 із 27 ракет та 183 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 26 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 235-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 208 БпЛА та 27 ракет різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, окупанти атакували Україну:

208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. - рф., Єйська та ТОТ Криму;

8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл.);

7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл., рф та ТОТ Запорізької обл.).

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"Основний напрямок удару – Дніпропетровщина!", - наголошують у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника:

183 ударних БпЛА;

17 ракет різних типів.

Наслідки

"Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області. Згодом стало відомо, що через атаку РФ на Дніпропетровщині 2 загиблих, 5 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ. Також зазначалося, що у ніч на 26 липня російські загарбники майже три години атакували Харків, застосувавши одразу кілька типів озброєння.