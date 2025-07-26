Комбінована атака на Харків: рашисти майже три години атакували КАБами, балістикою та "шахедами", п’ятеро постраждалих (оновлено)
У ніч на 26 липня російські загарбники майже три години атакували Харків, застосувавши одразу кілька типів озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За майже три нічні години ворог завдав понад 20 ударів, застосувавши при цьому 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів".
Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.
"Постраждало п’ятеро людей. Серед них - троє рятувальників. Вони дістали поранення вже після першого прильоту - під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", - наголосив Терехов.
Крім цього, як додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти також вдарили по місту Зміїв, внаслідок чого поранення отримав 50-річний чоловік.
"Його шпиталізували. На цю хвилину кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб", - зазначив голова ОВА.
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Так було, і перед кінцем гітлєра, хусейна, каддафі, чаушеску….
Читайте, можливо хочаб комусь щось дійде....
Й далі будете вдавати, що все ок!?
Рашисти б'ють по першій столиці України, Харкову!
Так може вже час подумати про їхні ключові руснячі магаполіси й застосувати надпотужну далекобійну зброю, щоб кожна їхня згадка про Україну наводила жах та паніку на московитих!
Харків став столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) у грудні 1919 року
Стільки галосу було з приводи цих літаків а рашисти й досі скидають КАБи.....