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Новини Обстріли Харківщини Обстріли Харкова
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Комбінована атака на Харків: рашисти майже три години атакували КАБами, балістикою та "шахедами", п’ятеро постраждалих (оновлено)

Вибух у Київському районі Харкова

У ніч на 26 липня російські загарбники  майже три години атакували Харків, застосувавши одразу кілька типів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 

За майже три нічні години ворог завдав понад 20 ударів, застосувавши при цьому 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів".

Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.

"Постраждало п’ятеро людей. Серед них - троє рятувальників. Вони дістали поранення вже після першого прильоту - під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", - наголосив Терехов.

Крім цього, як додав очільник Харківської  ОВА Олег Синєгубов, окупанти також вдарили по місту Зміїв, внаслідок чого поранення отримав 50-річний чоловік.

"Його шпиталізували. На цю хвилину кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб", - зазначив голова ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Дніпрі та Харкові: росіяни атакують балістикою

Автор: 

обстріл (30030) Харків (5812) Харківська область (1351) Харківський район (467) Чугуївський район (185) Зміїв (2)


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Топ коментарі
+9
Казиться, воєнний злочинець ****** з московії, через свою неміч та злочини в Україні, з 2014 року!!
Так було, і перед кінцем гітлєра, хусейна, каддафі, чаушеску….
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26.07.2025 07:42 Відповісти
+9
Фашисти...
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26.07.2025 07:53 Відповісти
+8
Ми поводимось дуже по джентельменські з цими потворами, дуже
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26.07.2025 07:58 Відповісти
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Казиться, воєнний злочинець ****** з московії, через свою неміч та злочини в Україні, з 2014 року!!
Так було, і перед кінцем гітлєра, хусейна, каддафі, чаушеску….
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26.07.2025 07:42 Відповісти
Фашисти...
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26.07.2025 07:53 Відповісти
Ми поводимось дуже по джентельменські з цими потворами, дуже
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26.07.2025 07:58 Відповісти
А просто немає чим...
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26.07.2025 08:03 Відповісти
Цікаво, де було пепео протягом трьох годин
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26.07.2025 07:58 Відповісти
Все що робиться, робиться не просто так.....
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26.07.2025 09:52 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/polshchi-znayshli-sklad-zi-zbroeyu-ka-mala-1749063228.html
Читайте, можливо хочаб комусь щось дійде....
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26.07.2025 10:22 Відповісти
Ну коли немає відповіді ворог відчуває свою безкарність ,свідомий геноцид варварської орди.
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26.07.2025 08:10 Відповісти
чому ми не відповідаємо просто зелений мерзотник береже кацапію
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26.07.2025 08:27 Відповісти
Терор цивільних у чистому виді.
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26.07.2025 08:28 Відповісти
Агов, Сирський!
Й далі будете вдавати, що все ок!?
Рашисти б'ють по першій столиці України, Харкову!
Так може вже час подумати про їхні ключові руснячі магаполіси й застосувати надпотужну далекобійну зброю, щоб кожна їхня згадка про Україну наводила жах та паніку на московитих!
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26.07.2025 08:38 Відповісти
У 1917 році Київ став столицею Української Народної Республіки (УНР).

Харків став столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) у грудні 1919 року
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26.07.2025 09:15 Відповісти
Потужний, де потужна відповідь? Скільки можна знущатися над Харковом? Сирок, ану висри щось на кшталт недостатньо РПО і т.д.
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26.07.2025 09:52 Відповісти
Владімір Санич, відповідь буде на четвертому році повномасштабки???? Чи на бл*дьгород, курськ та мацкву навіть асфальт не летить? Що там з Шеремєтьєво??? Заблокували на одну добу і досить ? К#цапики спокійно латають по Бодрумах. Отак і живемо....
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26.07.2025 09:53 Відповісти
А що Ф16, Міражі Французькі, не здатні збити носія КАБів ???
Стільки галосу було з приводи цих літаків а рашисти й досі скидають КАБи.....
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26.07.2025 10:16 Відповісти
 
 