Комбинированная атака на Харьков: рашисты почти три часа атаковали КАБами, баллистикой и "шахедами"

В ночь на 26 июля российские захватчики почти три часа атаковали Харьков, применив сразу несколько типов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "шахедами", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты также ударили по городу Змиев, в результате чего ранения получил 50-летний мужчина.

"Его госпитализировали. На эту минуту количество пострадавших увеличилось до трех человек", - отметил глава ОГА.

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