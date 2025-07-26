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Комбинированная атака на Харьков: рашисты почти три часа атаковали КАБами, баллистикой и "шахедами"

Взрыв в Киевском районе Харькова

В ночь на 26 июля российские захватчики почти три часа атаковали Харьков, применив сразу несколько типов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "шахедами", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты также ударили по городу Змиев, в результате чего ранения получил 50-летний мужчина.

"Его госпитализировали. На эту минуту количество пострадавших увеличилось до трех человек", - отметил глава ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Днепре и Харькове: россияне атакуют баллистикой

Автор: 

обстрел (28706) Харьков (7688) Харьковская область (1337) Харьковский район (463) Чугуевский район (182) Змиев (1)


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Топ комментарии
+7
Казиться, воєнний злочинець ****** з московії, через свою неміч та злочини в Україні, з 2014 року!!
Так було, і перед кінцем гітлєра, хусейна, каддафі, чаушеску….
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26.07.2025 07:42 Ответить
+7
Ми поводимось дуже по джентельменські з цими потворами, дуже
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26.07.2025 07:58 Ответить
+6
Фашисти...
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26.07.2025 07:53 Ответить
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Казиться, воєнний злочинець ****** з московії, через свою неміч та злочини в Україні, з 2014 року!!
Так було, і перед кінцем гітлєра, хусейна, каддафі, чаушеску….
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26.07.2025 07:42 Ответить
Фашисти...
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26.07.2025 07:53 Ответить
Ми поводимось дуже по джентельменські з цими потворами, дуже
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26.07.2025 07:58 Ответить
А просто немає чим...
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26.07.2025 08:03 Ответить
Цікаво, де було пепео протягом трьох годин
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26.07.2025 07:58 Ответить
Ну коли немає відповіді ворог відчуває свою безкарність ,свідомий геноцид варварської орди.
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26.07.2025 08:10 Ответить
чому ми не відповідаємо просто зелений мерзотник береже кацапію
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26.07.2025 08:27 Ответить
Терор цивільних у чистому виді.
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26.07.2025 08:28 Ответить
Агов, Сирський!
Й далі будете вдавати, що все ок!?
Рашисти б'ють по першій столиці України, Харкову!
Так може вже час подумати про їхні ключові руснячі магаполіси й застосувати надпотужну далекобійну зброю, щоб кожна їхня згадка про Україну наводила жах та паніку на московитих!
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26.07.2025 08:38 Ответить
У 1917 році Київ став столицею Української Народної Республіки (УНР).

Харків став столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) у грудні 1919 року
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26.07.2025 09:15 Ответить
 
 