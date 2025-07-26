Комбинированная атака на Харьков: рашисты почти три часа атаковали КАБами, баллистикой и "шахедами"
В ночь на 26 июля российские захватчики почти три часа атаковали Харьков, применив сразу несколько типов вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "шахедами", - говорится в сообщении.
Кроме этого, как добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты также ударили по городу Змиев, в результате чего ранения получил 50-летний мужчина.
"Его госпитализировали. На эту минуту количество пострадавших увеличилось до трех человек", - отметил глава ОГА.
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+7 Oleksandr Valovyi
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+7 Alexander Berezansky
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+6 Андрей Павленко #522096
показать весь комментарий26.07.2025 07:53 Ответить Ссылка
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Так було, і перед кінцем гітлєра, хусейна, каддафі, чаушеску….
Й далі будете вдавати, що все ок!?
Рашисти б'ють по першій столиці України, Харкову!
Так може вже час подумати про їхні ключові руснячі магаполіси й застосувати надпотужну далекобійну зброю, щоб кожна їхня згадка про Україну наводила жах та паніку на московитих!
Харків став столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) у грудні 1919 року