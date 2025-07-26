Сбито 17 из 27 ракет и 183 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 26 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 235-ю средствами воздушного нападения. В частности, враг применил 208 БпЛА и 27 ракет различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину:

208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской обл. - рф., Ейска и ВОТ Крыма;

8 крылатыми ракетами Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской обл.);

7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской обл., рф и ВОТ Запорожской обл.).

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"Основное направление удара - Днепропетровщина!", - отмечают в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:

183 ударных БпЛА;

17 ракет различных типов.

Последствия

"Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на 8 локациях", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес комбинированный удар по Днепру и области. Впоследствии стало известно, что из-за атаки РФ на Днепропетровщине 2 погибших, 5 раненых, повреждены многоэтажка, промпредприятия и ТЦ. Также отмечалось, что в ночь на 26 июля российские захватчики почти три часа атаковали Харьков, применив сразу несколько типов вооружения.