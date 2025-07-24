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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
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Спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего в результате атаки дронов на Одессу. ФОТО

Враг нанес массированный удар по Одессе, есть повреждения инфраструктуры, в городе пожары

Спасатели вытащили из-под завалов тело мужчины, который погиб из-за атаки беспилотников на Одессу ночью 24 июля.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Кипер.

Сейчас продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.

Читайте: Россия целенаправленно бьет по железной дороге в направлении одесских портов, - глава "Укрзализныци"

Позже в ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы завершены. В то же время продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций.

Всего в результате вражеской атаки по 9-этажке погиб 1 человек, еще 5 пострадали.

Наслідки дронової атаки на Одесу 24 липня

Пошуково-рятувальні роботи на місці дронового удару в Одесі закінчені

Пошуково-рятувальні роботи на місці дронового удару в Одесі закінчені

Пошуково-рятувальні роботи на місці дронового удару в Одесі закінчені

Ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

беспилотник (3988) Одесса (7991) Одесская область (3743) жертва (315) Шахед (1329) Одесский район (254)


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Кацап, тебе вже два дні тут банять, ти знову заліз сюди і починаєш тут свої кацапські наративи нести.
Знову в бан хочеш?
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24.07.2025 21:00 Ответить
 
 