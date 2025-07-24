Спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего в результате атаки дронов на Одессу. ФОТО
Спасатели вытащили из-под завалов тело мужчины, который погиб из-за атаки беспилотников на Одессу ночью 24 июля.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Кипер.
Сейчас продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.
Позже в ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы завершены. В то же время продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций.
Всего в результате вражеской атаки по 9-этажке погиб 1 человек, еще 5 пострадали.
Ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.
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