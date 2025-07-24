Массированный удар БПЛА по Одессе: четверо пострадавших, повреждены морские порты, транспортные узлы, жилые кварталы, сооружения исторического центра. ФОТОрепортаж

Ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.

Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области и вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"В результате атаки пострадали четверо местных жителей. У них зафиксированы акустические травмы и осколочные поражения туловища. Информация о других возможных пострадавших уточняется", - сообщили в прокуратуре.

Атака нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, повреждениям подверглось девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Повреждены офисные помещения, автозаправочная станция, двухэтажное здание и торговые павильоны на рынке "Привоз".

Есть и разрушения в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы, в том числе памятники архитектуры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

По информации Кулебы, россияне направили удар на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена. Также разрушена инфраструктура "Укрзализныци" - уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления.

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