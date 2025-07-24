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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
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Массированный удар БПЛА по Одессе: четверо пострадавших, повреждены морские порты, транспортные узлы, жилые кварталы, сооружения исторического центра. ФОТОрепортаж

Ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.
Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области и вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"В результате атаки пострадали четверо местных жителей. У них зафиксированы акустические травмы и осколочные поражения туловища. Информация о других возможных пострадавших уточняется", - сообщили в прокуратуре.

Атака нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, повреждениям подверглось девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Повреждены офисные помещения, автозаправочная станция, двухэтажное здание и торговые павильоны на рынке "Привоз".

Есть и разрушения в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы, в том числе памятники архитектуры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

По информации Кулебы, россияне направили удар на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена. Также разрушена инфраструктура "Укрзализныци" - уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес массированный удар беспилотниками по Одессе: повреждения гражданской инфраструктуры, горит рынок Привоз (обновлено). ФОТОрепортаж

Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе
Враг нанес массированный удар по Одессе

Автор: 

беспилотник (3988) Одесса (7991) Одесская область (3743) Одесский район (248)


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Топ комментарии
+8
зельоні дрони перехоплювачі працюють на ура

але тільки в зельоних ублюдочних відосиках
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24.07.2025 10:37 Ответить
+5
**** можна дати : називати Одесу "русскім горадам" і в той же час бомбити його !?
А як там реагують адесіти, які чекають на кацапію ?
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24.07.2025 10:45 Ответить
+4
навіть німці під час 2 світової не бомбили Привоз.
оце так у росіян точність бомбометання!
дійсно, пуляють по принципу "на кого Бог пошле".
терористи грьобані!
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24.07.2025 10:52 Ответить
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зельоні дрони перехоплювачі працюють на ура

але тільки в зельоних ублюдочних відосиках
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24.07.2025 10:37 Ответить
**** можна дати : називати Одесу "русскім горадам" і в той же час бомбити його !?
А як там реагують адесіти, які чекають на кацапію ?
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24.07.2025 10:45 Ответить
вас дивує?
чим більш вони вважають щось своїм, тим страшніше воно виглядає
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24.07.2025 11:14 Ответить
Так кац@пи і ******** туди куди сунеться сруязике бидло
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24.07.2025 11:15 Ответить
навіть німці під час 2 світової не бомбили Привоз.
оце так у росіян точність бомбометання!
дійсно, пуляють по принципу "на кого Бог пошле".
терористи грьобані!
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24.07.2025 10:52 Ответить
Дивно, але жодного дрону по будинкам ОДА, мерії, будиночку "Гарі Потера" Підрахуя не прилітіло
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24.07.2025 11:00 Ответить
Ублюдок, дом Підрахуя уже давно **********...
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24.07.2025 11:26 Ответить
Відразу бачити кацапське бидло. Шкода що тебе твої соплемінники не р-ли
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24.07.2025 11:33 Ответить
Удар по "Замку Гаррі Поттера" 29.04.2024 році забрав життя восьми людей та поранив 32.
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24.07.2025 11:26 Ответить
тільки не кажи що загиблі та постраждали мешканці цієї хатинки
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24.07.2025 11:41 Ответить
Зелений віслюк, де потужна відповідь???!!! Чи тобі єлдак не дозволяє???? Залужний наш президент!!!!
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24.07.2025 11:09 Ответить
У відповідь буде потужна гра хрєном на рояялі. А ви чого чекали ?
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24.07.2025 11:36 Ответить
Враховуючи, скільки коштів крутиться в кримінальній одесі, можна було б давно вже Петріота закупить. Так ні
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24.07.2025 11:14 Ответить
соплю дєрьмачу то не хвилює йому важливіше атаки на антикорупційну сферу, патріотів і щоб далі шоблою красти! А не буде підтримки від світу тоді це буде цілолобово у кожному місті та кварталівська шобла ригоаналів звалить
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24.07.2025 11:18 Ответить
Зараз дрони Сирського та Єрмака потужно винесуть скло на балконі у Підмосков'ї.
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24.07.2025 11:24 Ответить
Одеситам потрібно топити в морі москворотиз ждунів.
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24.07.2025 11:33 Ответить
Влада, яка не може захистити країну, має піти геть.
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24.07.2025 11:46 Ответить
 
 