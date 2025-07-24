Враг нанес массированный удар беспилотниками по Одессе: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, горит рынок Привоз. ФОТОрепортаж
В ночь на 24 июля российские захватчики массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер
"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе - ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.", - говорится в сообщении.
Зафиксированы повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. І
В результате российской атаки возник пожар на рынке Привоз, сообщили в ГСЧС.
"Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место", - отметили в ГСЧС.
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