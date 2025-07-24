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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Враг нанес массированный удар беспилотниками по Одессе: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, горит рынок Привоз. ФОТОрепортаж

В ночь на 24 июля российские захватчики массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер

"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе - ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.", - говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. І

В результате российской атаки возник пожар на рынке Привоз, сообщили в ГСЧС.

"Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место", - отметили в ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы



Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу
Атака БПЛА на Одессу

Автор: 

беспилотник (3988) Одесса (7991) Одесская область (3743) Одесский район (248)


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чергова прививка від "руського миру", спочатку було раша слово а потім раша танки
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24.07.2025 07:29 Ответить
Падло докерувалося , ******** краiну з середини через НАБУ, в той час , коли тре максимально захищати, а хоч i Перлину, з ii Привозом. Я вже не кажу, що з його теренiв пиня знущаеться як тiльки хоче.
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24.07.2025 07:30 Ответить
А як жителі Одеси проголосували на президентських, парламентських й місцевих плебісцитах у 2019 році!? Ось й результат!
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24.07.2025 07:53 Ответить
Місцеві одесити як раз і нормальні. На відміну від мокворотого лайна яке чекає срускій мір.
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24.07.2025 07:55 Ответить
Получается ждунов пруд пруди. но если накинуться реставрировать старую Одессу, то с крысиным логовом будет покончено, бо расселятся кто куда - сплоченности уже такой ежедневно-закадычной не будет... Будут побз.ехивать говорить ква на новом месте.
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24.07.2025 08:07 Ответить
гєна труханов, ану розкажи нам щось гарне про пушкіна.
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24.07.2025 08:15 Ответить
Таких руйнувань як творят рашиські чорти Одеса не знала навіть під час другої світової війни ,ось це "братский народ".
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24.07.2025 09:10 Ответить
 
 