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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 23 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

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ща малюк їх руками позбиває..оманська гнида зельоними лазерами з ануса ..
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23.07.2025 23:10 Ответить
Зельцман їх язиком позбиває, і моргнути не встигнуть...
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23.07.2025 23:26 Ответить
 
 