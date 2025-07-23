Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 23 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
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Xander G
показать весь комментарий23.07.2025 23:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Віктор Кравчук
показать весь комментарий23.07.2025 23:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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