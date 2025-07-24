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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 23 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА в акваторії Чорного моря, курс західний/північно-західний.
Оновлення станом на 00:59
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс східний.
- Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, постійно змінюють курс.
- БпЛА в західній частині Одещини, курс південний.
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Xander G
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