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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 23 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс західний/північно-західний.

Оновлення станом на 00:59

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс східний.
  • Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в західній частині Одещини, курс південний.

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Автор: 

безпілотник (4582) Повітряні сили (2880) Шахед (1333) війна в Україні (5365)


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ща малюк їх руками позбиває..оманська гнида зельоними лазерами з ануса ..
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23.07.2025 23:10 Відповісти
Зельцман їх язиком позбиває, і моргнути не встигнуть...
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23.07.2025 23:26 Відповісти
А у стефанчуків з ВРУ, з ригоАНАЛАМИ і тимошенківцями, та іншими прислужками олігархів, канікули ??? Які там московські обстріли, на Канарах?? «Благодєнствіє» , на крадені гроші в Українців !
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24.07.2025 00:21 Відповісти
 
 