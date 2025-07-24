УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12330 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Одесу
6 065 10

Ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі: пошкодження цивільної інфраструктури, горить ринок Привоз (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 липня російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер

"Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовані пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. І

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на ринку Привоз, повідомили в ДСНС.

"Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце", - зазначили у ДСНС.

Також внаслідок російської атаки зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5 по 8 поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів.

Є загроза обвалу конструкцій!

Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили



Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу
Атака БпЛА на Одесу

Автор: 

безпілотник (4582) Одеса (5577) Одеська область (3399) Одеський район (257)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
гєна труханов, ану розкажи нам щось гарне про пушкіна.
показати весь коментар
24.07.2025 08:15 Відповісти
+6
чергова прививка від "руського миру", спочатку було раша слово а потім раша танки
показати весь коментар
24.07.2025 07:29 Відповісти
+6
А як жителі Одеси проголосували на президентських, парламентських й місцевих плебісцитах у 2019 році!? Ось й результат!
показати весь коментар
24.07.2025 07:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чергова прививка від "руського миру", спочатку було раша слово а потім раша танки
показати весь коментар
24.07.2025 07:29 Відповісти
Падло докерувалося , ******** краiну з середини через НАБУ, в той час , коли тре максимально захищати, а хоч i Перлину, з ii Привозом. Я вже не кажу, що з його теренiв пиня знущаеться як тiльки хоче.
показати весь коментар
24.07.2025 07:30 Відповісти
А як жителі Одеси проголосували на президентських, парламентських й місцевих плебісцитах у 2019 році!? Ось й результат!
показати весь коментар
24.07.2025 07:53 Відповісти
Місцеві одесити як раз і нормальні. На відміну від мокворотого лайна яке чекає срускій мір.
показати весь коментар
24.07.2025 07:55 Відповісти
Получается ждунов пруд пруди. но если накинуться реставрировать старую Одессу, то с крысиным логовом будет покончено, бо расселятся кто куда - сплоченности уже такой ежедневно-закадычной не будет... Будут побз.ехивать говорить ква на новом месте.
показати весь коментар
24.07.2025 08:07 Відповісти
гєна труханов, ану розкажи нам щось гарне про пушкіна.
показати весь коментар
24.07.2025 08:15 Відповісти
Таких руйнувань як творят рашиські чорти Одеса не знала навіть під час другої світової війни ,ось це "братский народ".
показати весь коментар
24.07.2025 09:10 Відповісти
Так i пишiть, тiльки я вас умоляю, без лапок - припоцанi андрофаги, самi не живуть i сусiдам не дають спокою.
показати весь коментар
24.07.2025 10:05 Відповісти
Заблоковані в квартирах. Сигнал тривоги для кого?
показати весь коментар
24.07.2025 09:37 Відповісти
Для тебе в німетчині..іди побігай вночі
показати весь коментар
24.07.2025 10:07 Відповісти
 
 