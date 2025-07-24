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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок атаки дронів на Одесу. ФОТОрепортаж

Рятувальники витягнули з-під завалів тіло чоловіка, який загинув через атаку безпілотників на Одесу вночі 24 липня.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер.

Наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.

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Згодом в ДСНС повідомили, що пошукові-рятувальні роботи завершені. Водночас роботи з демонтажу аварійних конструкцій тривають.

Всього внаслідок ворожої атаки по 9-поверхівці загинула 1 людина, ще 5 постраждали.

Наслідки дронової атаки на Одесу 24 липняПошуково-рятувальні роботи на місці дронового удару в Одесі закінчені
Пошуково-рятувальні роботи на місці дронового удару в Одесі закінчені

Пошуково-рятувальні роботи на місці дронового удару в Одесі закінчені

Вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

Автор: 

безпілотник (4582) Одеса (5577) Одеська область (3399) жертва (266) Шахед (1333) Одеський район (257)


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Кацап, тебе вже два дні тут банять, ти знову заліз сюди і починаєш тут свої кацапські наративи нести.
Знову в бан хочеш?
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24.07.2025 21:00 Відповісти
 
 