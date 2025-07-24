Масований удар БпЛА по Одесі: четверо постраждалих, пошкоджено морські порти, транспортні вузли, житлові квартали, споруди історичного центру. ФОТОрепортаж

Вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.

Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та віцепрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів. У них зафіксовано акустичні травми та уламкові ураження тулуба. Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється", - повідомили у прокуратурі.

Атака завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля – зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".

Є й руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси, , зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

За інформацією Кулеби, росіяни спрямували удар на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена. Також зруйнована інфраструктура "Укрзалізниці" - знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління.

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