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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Масований удар БпЛА по Одесі: четверо постраждалих, пошкоджено морські порти, транспортні вузли, житлові квартали, споруди історичного центру. ФОТОрепортаж

Вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.
Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та віцепрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів. У них зафіксовано акустичні травми та уламкові ураження тулуба. Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється", - повідомили у прокуратурі.

Атака завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля – зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".

Є й руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси, , зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

За інформацією Кулеби,  росіяни спрямували удар  на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена. Також зруйнована інфраструктура "Укрзалізниці" -   знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі: пошкодження цивільної інфраструктури, горить ринок Привоз (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі
Ворог масовано вдарив по Одесі

Автор: 

безпілотник (4582) Одеса (5577) Одеська область (3399) Одеський район (257)


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Топ коментарі
+8
зельоні дрони перехоплювачі працюють на ура

але тільки в зельоних ублюдочних відосиках
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24.07.2025 10:37 Відповісти
+5
**** можна дати : називати Одесу "русскім горадам" і в той же час бомбити його !?
А як там реагують адесіти, які чекають на кацапію ?
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24.07.2025 10:45 Відповісти
+4
навіть німці під час 2 світової не бомбили Привоз.
оце так у росіян точність бомбометання!
дійсно, пуляють по принципу "на кого Бог пошле".
терористи грьобані!
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24.07.2025 10:52 Відповісти
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зельоні дрони перехоплювачі працюють на ура

але тільки в зельоних ублюдочних відосиках
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24.07.2025 10:37 Відповісти
**** можна дати : називати Одесу "русскім горадам" і в той же час бомбити його !?
А як там реагують адесіти, які чекають на кацапію ?
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24.07.2025 10:45 Відповісти
вас дивує?
чим більш вони вважають щось своїм, тим страшніше воно виглядає
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24.07.2025 11:14 Відповісти
Так кац@пи і ******** туди куди сунеться сруязике бидло
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24.07.2025 11:15 Відповісти
навіть німці під час 2 світової не бомбили Привоз.
оце так у росіян точність бомбометання!
дійсно, пуляють по принципу "на кого Бог пошле".
терористи грьобані!
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24.07.2025 10:52 Відповісти
Дивно, але жодного дрону по будинкам ОДА, мерії, будиночку "Гарі Потера" Підрахуя не прилітіло
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24.07.2025 11:00 Відповісти
Ублюдок, дом Підрахуя уже давно **********...
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24.07.2025 11:26 Відповісти
Відразу бачити кацапське бидло. Шкода що тебе твої соплемінники не р-ли
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24.07.2025 11:33 Відповісти
Удар по "Замку Гаррі Поттера" 29.04.2024 році забрав життя восьми людей та поранив 32.
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24.07.2025 11:26 Відповісти
тільки не кажи що загиблі та постраждали мешканці цієї хатинки
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24.07.2025 11:41 Відповісти
Зелений віслюк, де потужна відповідь???!!! Чи тобі єлдак не дозволяє???? Залужний наш президент!!!!
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24.07.2025 11:09 Відповісти
У відповідь буде потужна гра хрєном на рояялі. А ви чого чекали ?
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24.07.2025 11:36 Відповісти
Враховуючи, скільки коштів крутиться в кримінальній одесі, можна було б давно вже Петріота закупить. Так ні
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24.07.2025 11:14 Відповісти
соплю дєрьмачу то не хвилює йому важливіше атаки на антикорупційну сферу, патріотів і щоб далі шоблою красти! А не буде підтримки від світу тоді це буде цілолобово у кожному місті та кварталівська шобла ригоаналів звалить
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24.07.2025 11:18 Відповісти
Зараз дрони Сирського та Єрмака потужно винесуть скло на балконі у Підмосков'ї.
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24.07.2025 11:24 Відповісти
Одеситам потрібно топити в морі москворотиз ждунів.
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24.07.2025 11:33 Відповісти
Влада, яка не може захистити країну, має піти геть.
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24.07.2025 11:46 Відповісти
 
 