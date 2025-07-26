В Киеве и ряде областей была тревога. ПС сообщали о ракете в Киевской области, работала ПВО (обновлено)

Днем 26 июля 2025 года в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была ракетная опасность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Скоростная цель на Черниговщине! Ракета - на Киевщину!", - говорится в сообщении.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских ракет! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - отметили в пресс-центре Киевской ОГА.

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