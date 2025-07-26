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Новости
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В Киеве и ряде областей была тревога. ПС сообщали о ракете в Киевской области, работала ПВО (обновлено)

ракета,крылатая

Днем 26 июля 2025 года в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была ракетная опасность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Скоростная цель на Черниговщине! Ракета - на Киевщину!", - говорится в сообщении.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских ракет! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - отметили в пресс-центре Киевской ОГА.

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Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

Киевская область (4270) ракеты (3670) Воздушные силы (2543) воздушная тревога (823) Воздушные атаки на Киев (836)


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свинособаки ..
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26.07.2025 12:30 Ответить
"живуть" па всей расцеє..
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26.07.2025 12:38 Ответить
непопулярне запитання: а де наші трембіти, паляниці, довгі, короткі нептуни?

коли вже москвичі писатимуть в себе "ракети на маскву ілі область. Лєтят нізко і нє фіксіруютса" ?

Чому гра в одні ворота завжди?
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26.07.2025 12:42 Ответить
Не взлетят твои искандеры , кацап ...
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26.07.2025 13:11 Ответить
 
 