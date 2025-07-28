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Новости Объявление воздушной тревоги
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В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета Миг-31К. Зафиксирован пуск "Кинжалов", - Воздушные Силы (обновлено)

міг

Утром 28 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

7:57 - Скоростная цель на Киев

7:58 - Скоростная цель на Житомир.

8:00 – Скоростная цель на Хмельницкую область.

8:01 – Скоростная цель на Киевщине.

В 8:21 – объявлено об отбое тревоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде областей была тревога. ПС сообщали о ракете в Киевской области, работала ПВО (обновлено)

Автор: 

воздушная тревога (825) Воздушные атаки на Киев (837)


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викативайте Патріоти
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28.07.2025 08:04 Ответить
Шуткуєш по-дебільному...
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28.07.2025 08:14 Ответить
Скоріш за все по аеродрому в Старокостянтинові...
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28.07.2025 08:06 Ответить
Так і є..
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28.07.2025 08:15 Ответить
Допоки не буде знищено головного злочинця терориста путіна годі надіятись що щось змінится на краще ,тому СБУ мало не з антикоруаційними органами боротись ,а знищувати воєних злочинців.
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28.07.2025 08:15 Ответить
толку не якого у кацапні коли заздалегідь ми знаємо куди летить
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28.07.2025 08:25 Ответить
 
 