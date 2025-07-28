В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета Миг-31К. Зафиксирован пуск "Кинжалов", - Воздушные Силы (обновлено)
Утром 28 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
7:57 - Скоростная цель на Киев
7:58 - Скоростная цель на Житомир.
8:00 – Скоростная цель на Хмельницкую область.
8:01 – Скоростная цель на Киевщине.
В 8:21 – объявлено об отбое тревоги.
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Fox Fox #573921
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Микола Січень #486030
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Виталий #548501
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Володимир Омельянов
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Fox Fox #573921
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