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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 28 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские БпЛА из Белгородской обл. (РФ) на юг Сумщины!
Обновление относительно движения БпЛА
- Вражеские БПЛА из Курской обл. (РФ) на Сумщину!
- БпЛА из Белгородской обл. (РФ) на север Харьковщины!
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий28.07.2025 19:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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