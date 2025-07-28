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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 28 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БпЛА из Белгородской обл. (РФ) на юг Сумщины!

Обновление относительно движения БпЛА

  • Вражеские БПЛА из Курской обл. (РФ) на Сумщину!
  • БпЛА из Белгородской обл. (РФ) на север Харьковщины!

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Автор: 

беспилотник (4013) Воздушные силы (2549) Шахед (1340) война в Украине (5392)


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Ось і є реакція ***** на погрози Трампона)На прутні він бачив погрози Трампона.Тепер ,невже Трампон думає наїздами та якимось там підписаними санкціями налякати)Радники,скажіть Трампону ,що ***** розуміє лиш прильоти,бажано ракетами та по бункерах)
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28.07.2025 19:16 Ответить
 
 