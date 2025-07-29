Уничтожены 32 БПЛА из 37, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Ночью 29 июля российские захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области и ВОТ Крыма, а также 37 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Гвардейское - ВОТ Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 5 БПЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
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