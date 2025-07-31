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Новости Атака беспилотников на Киев
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Это ответ Путина на дедлайн президента Трампа, - дочь Келлога об атаке на Киев

Дочь Келлога прокомментировала массированную атаку на Киев

Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс заявила, что массированная атака российских дронов на Киев это ответ кремлевского диктатора Владимира Путина на дедлайн президента США.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не должны оказаться недостойными", - призвала она.

Напомним Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

Вечером 30 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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Автор: 

беспилотник (4036) Трамп Дональд (6082) Шахед (1351) Келлог Кит (200) война в Украине (5425)


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Топ комментарии
+14
Треба ще один ультиматум оголосити. А потім ще один. І так до кінця року. А потім сказати, що це війна байдена і вмити руки.
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31.07.2025 07:31 Ответить
+13
як по мені то це імітація санкціями суровості Трампоне до хкуйла...Один в США робить лице сурове щоб всі повірили, як крутий Дональд..А інше хкуйло в Білокачанній мацкві віддає накази на обстріл України, це як розмова двох друзів, які грають в театрі...
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31.07.2025 07:17 Ответить
+8
67 % американцев полностью и безоговорочно поддерживают Украину, поэтому рыжее чучело вынуждено имитировать некие "требования" к путинской Орде:

Трамп - это не политик, а тупой торгаш и моральный дегенерат, который всю свою презренную жизнь только лишь покупал-продавал, он даже своих трёх жён он купил за деньги в бедных странах.
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31.07.2025 08:45 Ответить
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як по мені то це імітація санкціями суровості Трампоне до хкуйла...Один в США робить лице сурове щоб всі повірили, як крутий Дональд..А інше хкуйло в Білокачанній мацкві віддає накази на обстріл України, це як розмова двох друзів, які грають в театрі...
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31.07.2025 07:17 Ответить
Треба ще один ультиматум оголосити. А потім ще один. І так до кінця року. А потім сказати, що це війна байдена і вмити руки.
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31.07.2025 07:31 Ответить
Трамп може і імітує діяльність проти путіна, бо вимушений, тому що американське суспільство в більшості антиросісійське і за Україну. Це руде опудало, сімейство масків мають справжні симпатії до рашки. Є ще кілька мерзот типу марджорі грін та колишньої українки спартц, які швидше за все прикормлені росіськими грошима.
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31.07.2025 07:48 Ответить
67 % американцев полностью и безоговорочно поддерживают Украину, поэтому рыжее чучело вынуждено имитировать некие "требования" к путинской Орде:

Трамп - это не политик, а тупой торгаш и моральный дегенерат, который всю свою презренную жизнь только лишь покупал-продавал, он даже своих трёх жён он купил за деньги в бедных странах.
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31.07.2025 08:45 Ответить
Цікаво, що з цього приводу думає кіт доньки спецпредставника Трампа?
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31.07.2025 08:31 Ответить
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31.07.2025 08:52 Ответить
Щось є підозра, що донька Келлога значно розумніша за Президента Сполученних Штатів..Трампло, думайТЕ
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31.07.2025 08:55 Ответить
Трамп - старий імпотент. Він нічого не може, окрім розказувати
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31.07.2025 09:11 Ответить
Типовий коментар кацапського бота , якими заповнена вся сторінка Меган Моббс .
Ви що сьогодні - сказилися , кацапи ??
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31.07.2025 10:10 Ответить
Вона на 100% вірно назвала - це відповідь ***** на «ультиматуми» Трампакса.
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31.07.2025 09:53 Ответить
трампон обісрався і почав імітувати наїзд.
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31.07.2025 10:04 Ответить
Обісравський зеленський.
При чому тут американці.
Ви БИДЛО, а не американці.
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31.07.2025 10:38 Ответить
краще б президентом америці був покійний власник "Плейбоя"!
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31.07.2025 10:06 Ответить
Донька спецпредставника відповідає.
А діти говнопредставника Зелемойського ДЕ?
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31.07.2025 10:37 Ответить
https://censor.net/ua/user/551221
Можливо , ви мали на увазі СУВОРЕ.
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31.07.2025 10:38 Ответить
 
 