Это ответ Путина на дедлайн президента Трампа, - дочь Келлога об атаке на Киев

Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс заявила, что массированная атака российских дронов на Киев это ответ кремлевского диктатора Владимира Путина на дедлайн президента США.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не должны оказаться недостойными", - призвала она.

Напомним Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

Вечером 30 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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