Это ответ Путина на дедлайн президента Трампа, - дочь Келлога об атаке на Киев
Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс заявила, что массированная атака российских дронов на Киев это ответ кремлевского диктатора Владимира Путина на дедлайн президента США.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не должны оказаться недостойными", - призвала она.
Напомним Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.
Вечером 30 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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+14 Randall Flag #387882
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+13 Caesar Rsi #551221
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+8 Denis Ternovski
показать весь комментарий31.07.2025 08:45 Ответить Ссылка
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Трамп - это не политик, а тупой торгаш и моральный дегенерат, который всю свою презренную жизнь только лишь покупал-продавал, он даже своих трёх жён он купил за деньги в бедных странах.
Ви що сьогодні - сказилися , кацапи ??
При чому тут американці.
Ви БИДЛО, а не американці.
А діти говнопредставника Зелемойського ДЕ?
Можливо , ви мали на увазі СУВОРЕ.