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Новости Атака беспилотников на Киев
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В результате падения обломков БпЛА в Киеве пожары в ряде локаций, - ГВА (обновлено)

шахеди

Вечером 30 июля россияне атакуют Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", - написал он.

Обновление

"Враг продолжает наносить удары, имеем информацию уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном заведении, горят автомобили, падение обломков на 9 этаж жилого дома", - написал Ткаченко.

Читайте: Украину атакуют российские ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4036) Киев (25932) Шахед (1344) война в Украине (5425)


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Топ комментарии
+4
Ударять потужним відосиком з масштабованими обіцянками успішної перемоги в невизначеному майбутньому.
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31.07.2025 00:07 Ответить
+4
та яке бубі діло?
воно в бункері до їрмака притулиться, всхрапне.
і взагалі головна задачя зелених - боротися з антікорупцією!
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31.07.2025 00:26 Ответить
+3
Нова Герань-3 з китайською турбіною, здатна летіти на висоті 7км, зі швидкусть під 700 км на годину. Це над усіма можливостями фронтального ППО малої дальтності. Для них треба вже ракети. Протидію вже треба зараз розробляти.
Влада малороського диктатора зеленського щось планує з цим робити?

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31.07.2025 00:03 Ответить
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Нова Герань-3 з китайською турбіною, здатна летіти на висоті 7км, зі швидкусть під 700 км на годину. Це над усіма можливостями фронтального ППО малої дальтності. Для них треба вже ракети. Протидію вже треба зараз розробляти.
Влада малороського диктатора зеленського щось планує з цим робити?

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31.07.2025 00:03 Ответить
Ну таких вони точно клепати та запускати тисячами на день не зможуть.
Да і коштувати вони будуть більше.
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31.07.2025 00:05 Ответить
Так такі характеристики роблять шахед дорогим, плюс треба сильно більше пального для польотів на високій швидкості, а це потенційно мінус про масі БЧ. Турбіна значно більш ненажерлива по паливу, тому дальність відразу в 2-2,5 рази потрібно різати.
Це всім зрозуміло. Питання в іншому було.
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31.07.2025 00:09 Ответить
Якшо єдина відмінність тільки в двіжку, то я не був би таким впевненим. Тим більше при підтримці Китаю.
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31.07.2025 00:10 Ответить
Реактивний двигун точно важчий, точно дорожчий, точно складніший у виробництві, точно більше жере палива.

Китай чи не китай, а клепати дорожче та складніше обладнання у таких же маштабах, як дешевий пепелац з лайна та палок не вийде.

І головне втрачається головна перевага - дешевізна та масовість.
З таким же успіхом можна запускати крилаті ракети, які несуть більше вибухівки але вони дорогі і їх неможливо стільки клепати.
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31.07.2025 00:31 Ответить
Якшо двигуни буде масово кліпати Китай, то для рашки це навіть простіше буде. І все ж таки цей пєпєлац простіше і дешевше за ракету.
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31.07.2025 00:56 Ответить
ця відмінність у двигуні збільшує собівартість виробництва зразу приблизно на сто тисяч доларів від собівартості "герані-2". При масштабуванні виробництва реактивних геранєй рф не буде встановлювати ТРД від китайських SWIWIN або Beijing MicroPilot, просто купить технічну документацію у SWIWIN на Toloue-10/13 і буде виробляти їх у себе на НПО "Сатурн" десь подалі, наприклад на потужностях у Пєрмі. Але висока собівартість навряд чи дозволить відчутно масштабувати виробництво цих дронів. Тому цей варіант "гєрані" збільшує вартість дрона, при цьому без досягнення будь-якого результату, окрім збільшення швидкості при всіх інших рівних. Хоча, скоріш за все, ця хєрань має менше бойове навантаження. При цьому навряд чи мова йде про високу дозвукову швидкість, а лише про діапазон крейсерської швидкості, виключно орієнтовно, у 400-600 км/год.
Тобто хєрань з реактивним двигуном, у будь-якому випадку, буде коштувати дорожче за хєрань з ДВЗ, що нівелює його головну перевагу відносно дешевого далекобійного засобу ураження. Звісно його ураження зенітним кулеметним вогнем буде ускладнене, через більшу швидкість. Але завдяки реактивному двигуну інфрачервоним головкам самонаведення ПЗРК буде його захопити у рази легше, бо ІЧ сигнатура такого об'єкта вже на порядок більша, ніж у дрона з ДВЗ, що додатково полегшує виявлення отичними станціями ППО, обладнаними тепловізійними приладами.
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31.07.2025 00:56 Ответить
До речі зараз МО тільки почало заключати контракти на гвинтові перехоплювачі, в яких максимум 400 км/ч
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31.07.2025 00:11 Ответить
Ударять потужним відосиком з масштабованими обіцянками успішної перемоги в невизначеному майбутньому.
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31.07.2025 00:07 Ответить
Так, звичайно. Планує робити прес-конференції, де буде казати про плани для створення, збільшення, масштабування. Тільки в майбутньому, і тільки при наявності західного фінансування
Або півнячий куточок зеленськго відкриє збір для лошар на якусь вундерфавлю.
Малороська влада бореться з НАБУ. Часу на війну немає. Та й родини їх давно за кордоном.
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31.07.2025 00:16 Ответить
Alex Newman у тебя очень часто проскакивает слово малороська -палишься кацап
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31.07.2025 00:39 Ответить
Ловити кулі це марна справа. Потрібно стріляти в відповідь і цілитись в голову
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31.07.2025 00:23 Ответить
шнирем шє думав, що Київ бомбити можуть тільки нацисти.
не помилився - всі тіж самі нацисти, але тепер з іншого боку, зі сходу.
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31.07.2025 00:09 Ответить
Доречі, вогневих шруп та ППО взагалі не чутно. У повній тиші пролітають шахеди і бахкають
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31.07.2025 00:21 Ответить
Ага, та ж сама хрінь.
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31.07.2025 00:25 Ответить
Якщо він летить на 3 -4 км який кулемет його достане?
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31.07.2025 00:26 Ответить
1. Судячи з гучності на головами, на цьому етапі вони летять набагато нижче.

2. Якщо правий ти, то ранкові звіти про уламки та збиття - брехня.
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31.07.2025 00:35 Ответить
Та не скажіть... Чутно
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31.07.2025 00:26 Ответить
так выйди поможи хлопцям - запишись в группу добровольцем ..
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31.07.2025 00:41 Ответить
та яке бубі діло?
воно в бункері до їрмака притулиться, всхрапне.
і взагалі головна задачя зелених - боротися з антікорупцією!
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31.07.2025 00:26 Ответить
Як там Флеш казав, дрони-перехоплювачі себе дуже добре показали ?

Чуємо всім Києвом, щоправда колективне дежавю: знов над Києвом кілька десятків дронів, і всі як вдома
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31.07.2025 00:29 Ответить
Держава не спішить виділяти кошти на дрони-перехоплювачі. Для України ж зараз головне виділяти мільярди на е-книги і підвищення зарплат прокурорам, мусорам і суддям. Так що ті в чию квартиру прилетить дрон можуть прийти до ВР і подякувати депутатам
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31.07.2025 00:39 Ответить
Наслідки для України, перебування в кімнатах Урядового кварталу, групи осіб з приблуд95, від міндіча-шиферів-коломойського та помічників ригоАНАЛІВ, під час московської війни прутня проти Мирної України!!
А на виході, у них буде каса чи просто, вірьовка???
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31.07.2025 00:47 Ответить
 
 