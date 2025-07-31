В результате падения обломков БпЛА в Киеве пожары в ряде локаций, - ГВА (обновлено)
Вечером 30 июля россияне атакуют Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Есть первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", - написал он.
Обновление
"Враг продолжает наносить удары, имеем информацию уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном заведении, горят автомобили, падение обломков на 9 этаж жилого дома", - написал Ткаченко.
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+4 CrossFirenko
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Влада малороського диктатора зеленського щось планує з цим робити?
Да і коштувати вони будуть більше.
Це всім зрозуміло. Питання в іншому було.
Китай чи не китай, а клепати дорожче та складніше обладнання у таких же маштабах, як дешевий пепелац з лайна та палок не вийде.
І головне втрачається головна перевага - дешевізна та масовість.
З таким же успіхом можна запускати крилаті ракети, які несуть більше вибухівки але вони дорогі і їх неможливо стільки клепати.
Тобто хєрань з реактивним двигуном, у будь-якому випадку, буде коштувати дорожче за хєрань з ДВЗ, що нівелює його головну перевагу відносно дешевого далекобійного засобу ураження. Звісно його ураження зенітним кулеметним вогнем буде ускладнене, через більшу швидкість. Але завдяки реактивному двигуну інфрачервоним головкам самонаведення ПЗРК буде його захопити у рази легше, бо ІЧ сигнатура такого об'єкта вже на порядок більша, ніж у дрона з ДВЗ, що додатково полегшує виявлення отичними станціями ППО, обладнаними тепловізійними приладами.
Або півнячий куточок зеленськго відкриє збір для лошар на якусь вундерфавлю.
Малороська влада бореться з НАБУ. Часу на війну немає. Та й родини їх давно за кордоном.
не помилився - всі тіж самі нацисти, але тепер з іншого боку, зі сходу.
2. Якщо правий ти, то ранкові звіти про уламки та збиття - брехня.
воно в бункері до їрмака притулиться, всхрапне.
і взагалі головна задачя зелених - боротися з антікорупцією!
Чуємо всім Києвом, щоправда колективне дежавю: знов над Києвом кілька десятків дронів, і всі як вдома
А на виході, у них буде каса чи просто, вірьовка???