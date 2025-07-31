В результате падения обломков БпЛА в Киеве пожары в ряде локаций, - ГВА (обновлено)

Вечером 30 июля россияне атакуют Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", - написал он.

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"Враг продолжает наносить удары, имеем информацию уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном заведении, горят автомобили, падение обломков на 9 этаж жилого дома", - написал Ткаченко.

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