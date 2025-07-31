Внаслідок падіння уламків БпЛА в Києві пожежі в низці локацій, є постраждалий, - МВА (оновлено)
Ввечері 30 липня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих", - написав він.
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"Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку", - написав Ткаченко.
Крім того, в Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.
Інформація про постраждалих встановлюється.
Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.
Станом на 01:00 є близько десяти локацій, що постраждали від ворожої атаки.
"Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район", - написав згодом Ткаченко.
В Солом'янському районі зафіксовано:
- пожежу в багатоповерхівці.
- займання біля житлового будинку.
- загорання в освітньому закладі.
- палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами.
- падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.
"На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога. російська атака триває. Прошу киян залишатися в укриттях до її завершення. Все відновимо та відбудуємо — головне зберегти життя", - розповів очільник ОВА.
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Влада малороського диктатора зеленського щось планує з цим робити?
Да і коштувати вони будуть більше.
Це всім зрозуміло. Питання в іншому було.
Китай чи не китай, а клепати дорожче та складніше обладнання у таких же маштабах, як дешевий пепелац з лайна та палок не вийде.
І головне втрачається головна перевага - дешевізна та масовість.
З таким же успіхом можна запускати крилаті ракети, які несуть більше вибухівки але вони дорогі і їх неможливо стільки клепати.
Тому клепати масово вони можуть лише прості раніше спизжені моделі.
Складні та коштовні клепати у таких маштабах не вийде.
П.С. Як вважаєш, чому ми нічого не чули про китайські пасажирські літаки, а більшість військових літаків у них, як і у Роісі, оснащені репліками радянських двигунів?
Тобто хєрань з реактивним двигуном, у будь-якому випадку, буде коштувати дорожче за хєрань з ДВЗ, що нівелює його головну перевагу відносно дешевого далекобійного засобу ураження. Звісно його ураження зенітним кулеметним вогнем буде ускладнене, через більшу швидкість. Але завдяки реактивному двигуну інфрачервоним головкам самонаведення ПЗРК буде його захопити у рази легше, бо ІЧ сигнатура такого об'єкта вже на порядок більша, ніж у дрона з ДВЗ, що додатково полегшує виявлення отичними станціями ППО, обладнаними тепловізійними приладами.
Або півнячий куточок зеленськго відкриє збір для лошар на якусь вундерфавлю.
Малороська влада бореться з НАБУ. Часу на війну немає. Та й родини їх давно за кордоном.
не помилився - всі тіж самі нацисти, але тепер з іншого боку, зі сходу.
2. Якщо правий ти, то ранкові звіти про уламки та збиття - брехня.
"2. Якщо правий ти, то ранкові звіти про уламки та збиття - брехня." .... У чому саме брехня , у тому що шахеди збивають ? Так це не тільки наземні мобільні групи роблять .
По-друге, на висоті 4 км навіть цивільні літаки вже не дуже чутно.
По-третє, їх сьогодні над Києвом ніхто не збиває. Вони безперешкодно пролітають і влучають у цілі.
воно в бункері до їрмака притулиться, всхрапне.
і взагалі головна задачя зелених - боротися з антікорупцією!
Чуємо всім Києвом, щоправда колективне дежавю: знов над Києвом кілька десятків дронів, і всі як вдома
А на виході, у них буде каса чи просто, вірьовка???