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Новини Атака безпілотників на Київ
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Внаслідок падіння уламків БпЛА в Києві пожежі в низці локацій, є постраждалий, - МВА (оновлено)

шахеди

Ввечері 30 липня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих", - написав він.

Оновлення

"Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку", - написав Ткаченко.

Крім того, в Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. 

Інформація про постраждалих встановлюється.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.

Станом на 01:00 є близько десяти локацій, що постраждали від ворожої атаки.

"Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район", - написав згодом Ткаченко.

В Солом'янському районі зафіксовано:

  • пожежу в багатоповерхівці.
  • займання біля житлового будинку.
  • загорання в освітньому закладі.
  • палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами.
  • падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.

"На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога. російська атака триває. Прошу киян залишатися в укриттях до її завершення. Все відновимо та відбудуємо — головне зберегти життя", - розповів очільник ОВА.

Читайте: Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4634) Київ (19949) Шахед (1353) війна в Україні (5462)


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Топ коментарі
+7
Ударять потужним відосиком з масштабованими обіцянками успішної перемоги в невизначеному майбутньому.
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31.07.2025 00:07 Відповісти
+7
та яке бубі діло?
воно в бункері до їрмака притулиться, всхрапне.
і взагалі головна задачя зелених - боротися з антікорупцією!
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31.07.2025 00:26 Відповісти
+7
Як там Флеш казав, дрони-перехоплювачі себе дуже добре показали ?

Чуємо всім Києвом, щоправда колективне дежавю: знов над Києвом кілька десятків дронів, і всі як вдома
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31.07.2025 00:29 Відповісти
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Нова Герань-3 з китайською турбіною, здатна летіти на висоті 7км, зі швидкусть під 700 км на годину. Це над усіма можливостями фронтального ППО малої дальтності. Для них треба вже ракети. Протидію вже треба зараз розробляти.
Влада малороського диктатора зеленського щось планує з цим робити?

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31.07.2025 00:03 Відповісти
Ну таких вони точно клепати та запускати тисячами на день не зможуть.
Да і коштувати вони будуть більше.
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31.07.2025 00:05 Відповісти
Так такі характеристики роблять шахед дорогим, плюс треба сильно більше пального для польотів на високій швидкості, а це потенційно мінус про масі БЧ. Турбіна значно більш ненажерлива по паливу, тому дальність відразу в 2-2,5 рази потрібно різати.
Це всім зрозуміло. Питання в іншому було.
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31.07.2025 00:09 Відповісти
Якшо єдина відмінність тільки в двіжку, то я не був би таким впевненим. Тим більше при підтримці Китаю.
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31.07.2025 00:10 Відповісти
Реактивний двигун точно важчий, точно дорожчий, точно складніший у виробництві, точно більше жере палива.

Китай чи не китай, а клепати дорожче та складніше обладнання у таких же маштабах, як дешевий пепелац з лайна та палок не вийде.

І головне втрачається головна перевага - дешевізна та масовість.
З таким же успіхом можна запускати крилаті ракети, які несуть більше вибухівки але вони дорогі і їх неможливо стільки клепати.
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31.07.2025 00:31 Відповісти
Якшо двигуни буде масово кліпати Китай, то для рашки це навіть простіше буде. І все ж таки цей пєпєлац простіше і дешевше за ракету.
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31.07.2025 00:56 Відповісти
Китай, як і Роіся не є країною двигунів. 😁
Тому клепати масово вони можуть лише прості раніше спизжені моделі.

Складні та коштовні клепати у таких маштабах не вийде.

П.С. Як вважаєш, чому ми нічого не чули про китайські пасажирські літаки, а більшість військових літаків у них, як і у Роісі, оснащені репліками радянських двигунів?
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31.07.2025 01:02 Відповісти
ця відмінність у двигуні збільшує собівартість виробництва зразу приблизно на сто тисяч доларів від собівартості "герані-2". При масштабуванні виробництва реактивних геранєй рф не буде встановлювати ТРД від китайських SWIWIN або Beijing MicroPilot, просто купить технічну документацію у SWIWIN на Toloue-10/13 і буде виробляти їх у себе на НПО "Сатурн" десь подалі, наприклад на потужностях у Пєрмі. Але висока собівартість навряд чи дозволить відчутно масштабувати виробництво цих дронів. Тому цей варіант "гєрані" збільшує вартість дрона, при цьому без досягнення будь-якого результату, окрім збільшення швидкості при всіх інших рівних. Хоча, скоріш за все, ця хєрань має менше бойове навантаження. При цьому навряд чи мова йде про високу дозвукову швидкість, а лише про діапазон крейсерської швидкості, виключно орієнтовно, у 400-600 км/год.
Тобто хєрань з реактивним двигуном, у будь-якому випадку, буде коштувати дорожче за хєрань з ДВЗ, що нівелює його головну перевагу відносно дешевого далекобійного засобу ураження. Звісно його ураження зенітним кулеметним вогнем буде ускладнене, через більшу швидкість. Але завдяки реактивному двигуну інфрачервоним головкам самонаведення ПЗРК буде його захопити у рази легше, бо ІЧ сигнатура такого об'єкта вже на порядок більша, ніж у дрона з ДВЗ, що додатково полегшує виявлення отичними станціями ППО, обладнаними тепловізійними приладами.
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31.07.2025 00:56 Відповісти
До речі зараз МО тільки почало заключати контракти на гвинтові перехоплювачі, в яких максимум 400 км/ч
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31.07.2025 00:11 Відповісти
Ударять потужним відосиком з масштабованими обіцянками успішної перемоги в невизначеному майбутньому.
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31.07.2025 00:07 Відповісти
Так, звичайно. Планує робити прес-конференції, де буде казати про плани для створення, збільшення, масштабування. Тільки в майбутньому, і тільки при наявності західного фінансування
Або півнячий куточок зеленськго відкриє збір для лошар на якусь вундерфавлю.
Малороська влада бореться з НАБУ. Часу на війну немає. Та й родини їх давно за кордоном.
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31.07.2025 00:16 Відповісти
Alex Newman у тебя очень часто проскакивает слово малороська -палишься кацап
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31.07.2025 00:39 Відповісти
Твоєму слухові більш миліше слово "прокацапська " ? Ну так мушу розчарувати - це синонім до "малорузька " (( Іще одне - судячи з реєстрації , на кацапа більше підходиш ти , до того ж на хитрого кацапа , що своїми коментарями намагається довіру завоювати .
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31.07.2025 01:07 Відповісти
а так у тебя 2-й аккаунт спалился бот ватный
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31.07.2025 01:11 Відповісти
Звичайно що 2-й спалився , кацапе А іще у мене їх штук двісті є , ідіотино . Отак твоя кацапська тупість на світ і вилізла , лапотний
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31.07.2025 01:32 Відповісти
Ловити кулі це марна справа. Потрібно стріляти в відповідь і цілитись в голову
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31.07.2025 00:23 Відповісти
"Потрібно стріляти в відповідь і цілитись в голову" ..... Воно то , звісно , можна і так , але тоді не вистачить коштів на телемарафон , freeDom , кешбек та інші відкати зеленим принтерівцям.
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31.07.2025 01:18 Відповісти
шнирем шє думав, що Київ бомбити можуть тільки нацисти.
не помилився - всі тіж самі нацисти, але тепер з іншого боку, зі сходу.
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31.07.2025 00:09 Відповісти
Доречі, вогневих шруп та ППО взагалі не чутно. У повній тиші пролітають шахеди і бахкають
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31.07.2025 00:21 Відповісти
Ага, та ж сама хрінь.
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31.07.2025 00:25 Відповісти
Якщо він летить на 3 -4 км який кулемет його достане?
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31.07.2025 00:26 Відповісти
1. Судячи з гучності на головами, на цьому етапі вони летять набагато нижче.

2. Якщо правий ти, то ранкові звіти про уламки та збиття - брехня.
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31.07.2025 00:35 Відповісти
"1. Судячи з гучності на головами, на цьому етапі вони летять набагато нижче." У тебе слух вочевидь з дальноміром , якщо може уночі визначити яка висота - 2 км чи 4 , хоча , для кулемета і 1 км вже забагато , то які вогневі групи тоді можна почути окрім озброєних зенітними гарматами ?
"2. Якщо правий ти, то ранкові звіти про уламки та збиття - брехня." .... У чому саме брехня , у тому що шахеди збивають ? Так це не тільки наземні мобільні групи роблять .
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31.07.2025 01:26 Відповісти
По-перше, у мене слух таки з дальноміром з багатьох причин.

По-друге, на висоті 4 км навіть цивільні літаки вже не дуже чутно.

По-третє, їх сьогодні над Києвом ніхто не збиває. Вони безперешкодно пролітають і влучають у цілі.
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31.07.2025 01:35 Відповісти
они сейчас летят очень низко ..
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31.07.2025 01:13 Відповісти
Та не скажіть... Чутно
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31.07.2025 00:26 Відповісти
так выйди поможи хлопцям - запишись в группу добровольцем ..
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31.07.2025 00:41 Відповісти
та яке бубі діло?
воно в бункері до їрмака притулиться, всхрапне.
і взагалі головна задачя зелених - боротися з антікорупцією!
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31.07.2025 00:26 Відповісти
Як там Флеш казав, дрони-перехоплювачі себе дуже добре показали ?

Чуємо всім Києвом, щоправда колективне дежавю: знов над Києвом кілька десятків дронів, і всі як вдома
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31.07.2025 00:29 Відповісти
Держава не спішить виділяти кошти на дрони-перехоплювачі. Для України ж зараз головне виділяти мільярди на е-книги і підвищення зарплат прокурорам, мусорам і суддям. Так що ті в чию квартиру прилетить дрон можуть прийти до ВР і подякувати депутатам
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31.07.2025 00:39 Відповісти
Наслідки для України, перебування в кімнатах Урядового кварталу, групи осіб з приблуд95, від міндіча-шиферів-коломойського та помічників ригоАНАЛІВ, під час московської війни прутня проти Мирної України!!
А на виході, у них буде каса чи просто, вірьовка???
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31.07.2025 00:47 Відповісти
Хто каже про здорожчення виробництва і малу серію цих шахедів. Ефективність їх значно вище за звичайні мопеди. Десь тиждень тому по Чернігову прилетіло 5 штук підряд таких. Реактивний звук вжух і бабах - навіть кулемети розчехлити не встигли. Якщо вони долітатимуть до Києва, то ніяких Петріотів не вистачить, і збивати буде їх нереально. 20 штук зможуть вирубати і світло і промисловість.
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31.07.2025 01:09 Відповісти
бред собачий - они уже долетают и не только реактивные ..
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31.07.2025 01:14 Відповісти
 
 