Внаслідок падіння уламків БпЛА в Києві пожежі в низці локацій, є постраждалий, - МВА (оновлено)

Ввечері 30 липня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих", - написав він.

Оновлення

"Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку", - написав Ткаченко.

Крім того, в Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.

Інформація про постраждалих встановлюється.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.

Станом на 01:00 є близько десяти локацій, що постраждали від ворожої атаки.

"Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район", - написав згодом Ткаченко.

В Солом'янському районі зафіксовано:

пожежу в багатоповерхівці.

займання біля житлового будинку.

загорання в освітньому закладі.

палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами.

падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.

"На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога. російська атака триває. Прошу киян залишатися в укриттях до її завершення. Все відновимо та відбудуємо — головне зберегти життя", - розповів очільник ОВА.

Читайте: Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)