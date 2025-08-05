Віткофф прибуде до Росії 6 серпня для зустрічі з Путіним, - Reuters

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Посланець Трампа Віткофф прибуде до Москви в середу, щоб зустрітися з російським керівництвом", - йдеться у повідомленні.

За даними росЗМІ, зокрема пропагандистської держагенції ТАСС, зі США вже вилетів літак, на борту якого може перебувати Віткофф.

За словами джерел агенції, візит посланця Трампа в Москву очікують також 6 серпня.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.