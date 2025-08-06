Путин и Виткофф начали встречу в Кремле. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже начали встречу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Путина.

Встреча проходит в Кремле. Никакие детали пока не известны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не доволен Путиным и Россией, но рассчитывает на дипломатическое решение, - Госдеп США

Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.