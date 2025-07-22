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Новости Встреча Трампа и Путина Встреча Си, Трампа и путина
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Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Китае

Трамп может встретиться с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Китай.

Об этом он сказал в Овальном кабинете во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Р. Маркосом-младшим, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп ответил на вопрос журналистов о вероятности переговоров с Путиным в Китае: "Возможны многие встречи".

По словам американского президента, его пригласил лидер КНР Си Цзиньпин.

"Такая поездка может быть немного нереальной. Но не слишком отдаленной в будущем. Меня приглашали много людей, и мы скоро примем решение", - сказал Трамп.

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Отметим, что ранее издание The Times сообщило, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться во время парада в Китае. По данным издания, Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

Впоследствии в Кремле это опровергли.

Автор: 

Китай (3093) путин владимир (31737) Си Цзиньпин (307) Трамп Дональд (6029)


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Путін покаже Сі свого ручного сексота.
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22.07.2025 19:34 Ответить
А він привезе з собою спьЄціалісок які роблять ''ЗАлатой дождь''?
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22.07.2025 19:47 Ответить
Трамп в Китай а там путлєр! - ше ни на ******** з ним - вже ж казав шо "хороший" хлопець його найобує
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22.07.2025 19:38 Ответить
Так трампон стоне на весь світ від задоволення, як його має добрий хлопець путлер в усе!
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22.07.2025 19:58 Ответить
Еще бы
Така любовь
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22.07.2025 19:38 Ответить
Тампон поїде на поклон до Сі робити гамерику великою?
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22.07.2025 19:49 Ответить
"потужний трампон" поіде залізувати си та пу сраку за різкі висказувані в іхній бік!
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22.07.2025 19:55 Ответить
до вересня нам потрібно вистоїти. нехай щастить 42 та 68 бригадам
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22.07.2025 19:56 Ответить
та не поїде Чуб в Китай на ці комуняцькі святкування закінчення 2 Світової.. Чуб може зустрітися із Сі на Азійсько-Тихоокеанському форумі, який цього року пройде в Сеулі. в минулому році проходив цей форум у Сан-Франциско і там зустрічався Байден із Сі. ху йла на таких заходах точно не буде.
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22.07.2025 20:01 Ответить
 
 