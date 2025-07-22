Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Китай.

Об этом он сказал в Овальном кабинете во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Р. Маркосом-младшим, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп ответил на вопрос журналистов о вероятности переговоров с Путиным в Китае: "Возможны многие встречи".

По словам американского президента, его пригласил лидер КНР Си Цзиньпин.

"Такая поездка может быть немного нереальной. Но не слишком отдаленной в будущем. Меня приглашали много людей, и мы скоро примем решение", - сказал Трамп.

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Отметим, что ранее издание The Times сообщило, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться во время парада в Китае. По данным издания, Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

Впоследствии в Кремле это опровергли.