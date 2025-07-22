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Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Сі, Трампа та Путіна
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Трамп припустив можливість зустрічі з Путіним у Китаї

Трамп може зустрітися з Путіним у Китаї

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту в Китай.

Про це він сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Р. Маркосом-молодшим, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп відповів на питання журналістів про ймовірність переговорів з Путіним у Китаї: "Можливі багато зустрічей".

За словами американського президента, його запросив лідер КНР Сі Цзіньпін.

"Така поїздка може бути трохи нереальною. Але не надто віддаленою у майбутньому. Мене запрошували багато людей, і ми скоро ухвалимо рішення", - сказав Трамп.

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Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

Згодом у Кремлі це відкинули.

Автор: 

Китай (4771) путін володимир (24322) Сі Цзіньпін (341) Трамп Дональд (6511)


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Путін покаже Сі свого ручного сексота.
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22.07.2025 19:34 Відповісти
А він привезе з собою спьЄціалісок які роблять ''ЗАлатой дождь''?
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22.07.2025 19:47 Відповісти
Трамп в Китай а там путлєр! - ше ни на ******** з ним - вже ж казав шо "хороший" хлопець його найобує
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22.07.2025 19:38 Відповісти
Так трампон стоне на весь світ від задоволення, як його має добрий хлопець путлер в усе!
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22.07.2025 19:58 Відповісти
Еще бы
Така любовь
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22.07.2025 19:38 Відповісти
Тампон поїде на поклон до Сі робити гамерику великою?
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22.07.2025 19:49 Відповісти
"потужний трампон" поіде залізувати си та пу сраку за різкі висказувані в іхній бік!
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22.07.2025 19:55 Відповісти
до вересня нам потрібно вистоїти. нехай щастить 42 та 68 бригадам
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22.07.2025 19:56 Відповісти
та не поїде Чуб в Китай на ці комуняцькі святкування закінчення 2 Світової.. Чуб може зустрітися із Сі на Азійсько-Тихоокеанському форумі, який цього року пройде в Сеулі. в минулому році проходив цей форум у Сан-Франциско і там зустрічався Байден із Сі. ху йла на таких заходах точно не буде.
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22.07.2025 20:01 Відповісти
 
 