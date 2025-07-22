Трамп припустив можливість зустрічі з Путіним у Китаї

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту в Китай.

Про це він сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Р. Маркосом-молодшим, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп відповів на питання журналістів про ймовірність переговорів з Путіним у Китаї: "Можливі багато зустрічей".

За словами американського президента, його запросив лідер КНР Сі Цзіньпін.

"Така поїздка може бути трохи нереальною. Але не надто віддаленою у майбутньому. Мене запрошували багато людей, і ми скоро ухвалимо рішення", - сказав Трамп.

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Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

Згодом у Кремлі це відкинули.