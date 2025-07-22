Трамп припустив можливість зустрічі з Путіним у Китаї
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту в Китай.
Про це він сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Р. Маркосом-молодшим, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп відповів на питання журналістів про ймовірність переговорів з Путіним у Китаї: "Можливі багато зустрічей".
За словами американського президента, його запросив лідер КНР Сі Цзіньпін.
"Така поїздка може бути трохи нереальною. Але не надто віддаленою у майбутньому. Мене запрошували багато людей, і ми скоро ухвалимо рішення", - сказав Трамп.
Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.
Згодом у Кремлі це відкинули.
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