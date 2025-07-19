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Нічого не знаємо про тристоронній саміт із Сі Цзіньпіном, Трампом та Путіним, - Пєсков

Пєсков про мирні перемовини

Російський диктатор Володимир Путін наразі не планує зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.

"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", - сказав Пєсков.

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Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

Більше про підготовку можливої зустрічі на цю хвилину невідомо.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1721) путін володимир (24313) Сі Цзіньпін (339) Трамп Дональд (6501)


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Топ коментарі
+9
Ну то й х#й на вас.
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19.07.2025 09:53 Відповісти
+2
знов три пердячі колоди ділили світ??як же вже обридли старі маразматики з замашками імператорів!!!
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19.07.2025 09:55 Відповісти
+1
А на фіга вам щось взагалі знати , письков, вас незабаром вбьють як Каддафі
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19.07.2025 09:53 Відповісти
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Ну то й х#й на вас.
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19.07.2025 09:53 Відповісти
А на фіга вам щось взагалі знати , письков, вас незабаром вбьють як Каддафі
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19.07.2025 09:53 Відповісти
знов три пердячі колоди ділили світ??як же вже обридли старі маразматики з замашками імператорів!!!
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19.07.2025 09:55 Відповісти
Ввічливіше потрібно. Не старі пердуни, а вінтажні газогенератори..
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19.07.2025 11:25 Відповісти
А ти взагалі шось колись знаєш??
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19.07.2025 09:55 Відповісти
Частіше треба вуса з валізи виймати, а бо до неї прислухатися може ху...ло з дерьмо щось і для тебе скинути не пожалкує
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19.07.2025 10:02 Відповісти
"Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним"
Ти ба як заворушилися нещасливі. 50 днів швидко пройдуть)
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19.07.2025 10:13 Відповісти
Крисениш, твій господар сунь *** в чай винь сухим та трампон за такі слова тебе раком поставлять.
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19.07.2025 10:30 Відповісти
та просто ***** розказали, який трамп агресивний, ну просто до патології, і він засцяв зустрічатись ))
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19.07.2025 10:30 Відповісти
Два злидня, Сі та *****, намагаються затягнути США, на дивне збіговисько, «80 літієм пабєдітєлєй»???
США, які вибороли і ПЕРЕМОГЛИ, разом з країнами антигітлерівської коаліцієі, намагаються затягують, дві нікчеми, у такий гнилий захід!!
Те, що сьогодні Компартія Сі, називає Китаєм, під час ДСВ і близько цим не було! Історію, треба знати, як отому Сі, так і його рабу московіту!
(Президент Чан Кайші разом з президентом США Дуайтом Д. Ейзенхауером візиту останього до Тайбею, Тайвань, у червні 1960 року. У грудні 1949 року збройні сили Республіки Китай і Гоміндан зазнали поразки в громадянській війні в Китаї, що змусило владу Республіки Китай повністю евакуюватися на Тайвань.)
Добре, що Історію знають у США!!
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19.07.2025 10:42 Відповісти
Фактично Ху..ла там не дуже, якщо китайці вирішать, що вже необхідно завершити війну, у орків не буде іншого виходу, без західної і китайської електроніки вони не зможуть воювати.
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19.07.2025 11:09 Відповісти
 
 