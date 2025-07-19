Нічого не знаємо про тристоронній саміт із Сі Цзіньпіном, Трампом та Путіним, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін наразі не планує зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та главою КНР Сі Цзіньпіном.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.
"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", - сказав Пєсков.
Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.
Більше про підготовку можливої зустрічі на цю хвилину невідомо.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
показати весь коментар19.07.2025 09:53 Відповісти Посилання
+2 Влад #584963
показати весь коментар19.07.2025 09:55 Відповісти Посилання
+1 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар19.07.2025 09:53 Відповісти Посилання
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Ти ба як заворушилися нещасливі. 50 днів швидко пройдуть)
США, які вибороли і ПЕРЕМОГЛИ, разом з країнами антигітлерівської коаліцієі, намагаються затягують, дві нікчеми, у такий гнилий захід!!
Те, що сьогодні Компартія Сі, називає Китаєм, під час ДСВ і близько цим не було! Історію, треба знати, як отому Сі, так і його рабу московіту!
(Президент Чан Кайші разом з президентом США Дуайтом Д. Ейзенхауером візиту останього до Тайбею, Тайвань, у червні 1960 року. У грудні 1949 року збройні сили Республіки Китай і Гоміндан зазнали поразки в громадянській війні в Китаї, що змусило владу Республіки Китай повністю евакуюватися на Тайвань.)
Добре, що Історію знають у США!!