Нічого не знаємо про тристоронній саміт із Сі Цзіньпіном, Трампом та Путіним, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін наразі не планує зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.

"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", - сказав Пєсков.

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Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

Більше про підготовку можливої зустрічі на цю хвилину невідомо.