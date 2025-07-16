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Новини переговори з РФ
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Кремль закликає тиснути на Україну, щоб новий раунд переговорів з РФ відбувся, - Пєсков

У Кремлі хочуть тиску на Україну та переговорів

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про необхідність тиснути на Україну, щоб почався новий раунд переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Кремль закликає всі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд переговорів з Росією відбувся", - сказав він.

Також речник Путіна, коментуючи рішення Трампа постачати зброю Києву за рахунок Європи, сказав: "Це бізнес".

Читайте: Нові заяви Трампа дуже серйозні, потрібен час для аналізу, - Пєсков

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Також читайте: Пєсков про рішення ЄСПЛ: Росія вважає їх "нікчемними" та не збирається виконувати

Автор: 

Пєсков Дмитро (1720) росія (66710) переговори з Росією (1331)


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Топ коментарі
+15
Цинічна падаль...
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16.07.2025 12:26 Відповісти
+6
Во,як заволали...бізнес згадали,не бутафорія вже виявляється...
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16.07.2025 12:27 Відповісти
+5
ПСК ПНХ!
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16.07.2025 12:27 Відповісти
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Цинічна падаль...
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16.07.2025 12:26 Відповісти
" Кремль закликає тиснути на Україну, щоб..." та капітулювала якомога швидше...
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16.07.2025 12:37 Відповісти
ПСК ПНХ!
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16.07.2025 12:27 Відповісти
Во,як заволали...бізнес згадали,не бутафорія вже виявляється...
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16.07.2025 12:27 Відповісти
...переговори з ким, істориком?)))
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16.07.2025 12:28 Відповісти
перемовини на кшталт - віддайте чотири області та Крим, роззбройте ЗСУ, відновіть мпц та захистіть мацкваротих, забудьте за НАТО, передайте ********** усе наявне озброєння?
афуєнно, йоршик унітазний, просто афуєнно...
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16.07.2025 12:28 Відповісти
А Україна у відповідь - відійдіть мінімум до кордону 2013 або будемо наполягати на кордонах 1918! Буферна зона 300км на схід від укркордону.
Виплати відшкодуваня + репарації!
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16.07.2025 12:34 Відповісти
А кого ця мезота закликає? Хто там бажає тиснути?
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16.07.2025 12:29 Відповісти
"50 дней" оценили. Требуют добавки.
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16.07.2025 12:32 Відповісти
***** скаже що піськов знову пургу нєсьот і типу він це не говорив.
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16.07.2025 12:33 Відповісти
рашка й так кожен день тисне
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16.07.2025 12:34 Відповісти
Тобто москвити не можуть перемогти - та вирішили такім чином тиснути на Україну ?
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16.07.2025 12:35 Відповісти
шо тепер скаже Трамп? погодиться?
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16.07.2025 12:35 Відповісти
Што
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16.07.2025 12:36 Відповісти
Хотели бы переговоров - перестали бы обстреливать Украину. Я только в нашем районе вчера насчитал 17 взрывов
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16.07.2025 12:39 Відповісти
рашистські дипломати - це як досвічені маньяки-збоченці зі стажем 30+ років
на тлі наївного слюнявого 6-річного хлопчика Трампа
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16.07.2025 12:47 Відповісти
Під "переговорами" піськов має на увазі капітуляцію України.
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16.07.2025 12:53 Відповісти
а шо зеленський 🤡 дав згоду трампу ,шо підпише капітуляцію України, та віддасть половино української теріторії русні ?...
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16.07.2025 12:55 Відповісти
чтобы еще раз выслушать ипанутый на всю голову ультиматум кремлядей о безоговорочной капитуляции Украины?!! смысл?!
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16.07.2025 13:23 Відповісти
Нафіга? Мєдінскій не дорасказував до кінця свою псевдоісторичну маячню?
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16.07.2025 13:29 Відповісти
 
 