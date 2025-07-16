Кремль закликає тиснути на Україну, щоб новий раунд переговорів з РФ відбувся, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про необхідність тиснути на Україну, щоб почався новий раунд переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Кремль закликає всі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд переговорів з Росією відбувся", - сказав він.

Також речник Путіна, коментуючи рішення Трампа постачати зброю Києву за рахунок Європи, сказав: "Це бізнес".

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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