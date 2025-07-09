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Новини Рішення ЄСПЛ у справі МН17 Рішення ЄСПЛ щодо РФ
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Пєсков про рішення ЄСПЛ: Росія вважає їх "нікчемними" та не збирається виконувати

Пєсков про рішення ЄСПЛ щодо Росії

Росія вважає "нікчемними" рішення Європейського суду з прав людини щодо авіакатастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 та війни в Україні.

Про це заявив речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У нього запитали, чи відстежує РФ діяльність суду, чи збирається виконувати його рішення.

"Не збирається виконувати. Вважаємо їх нікчемними", - цинічно відповів речник Кремля.

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Нагадаємо, 9 липня Велика палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії".

У першому рішенні ЄСПЛ визнав, що Росія порушила міжнародне право у війні проти України. Це перший випадок із з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли міжнародний суд визнав РФ відповідальною за порушення прав людини.

У другому рішенні суд постановив, що Росія причетна до збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1718) росія (66611) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+7
Нікчемний представник нікчемної недокраїни висловив своє нікчемне припущення...
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09.07.2025 19:43 Відповісти
+3
Ну вийти рашка може , хоч як "вице-президент компании "Транснефть" 62-летний Андрей Бадалов". - з вікна

Але майно буде конфісковано , якщо суд постановить сплатити сім'ям загиблих суму
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09.07.2025 19:46 Відповісти
+2
Міг би й не *******
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09.07.2025 19:33 Відповісти
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Міг би й не *******
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09.07.2025 19:33 Відповісти
Галина меньше пафоса пожалуйста скиньте лучше 200 грн Роману Цимбалюку на Хэви Шот Гурзуф Дефенс!
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09.07.2025 19:50 Відповісти
Дефенс експесс і Хеві Металл - сила!
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09.07.2025 19:58 Відповісти
И убивать нужно не детей Путина и Пескова потому что они марионетки, а убивать нужно настоящих террористов Абрамовичей, Дерипасок, Ковальчуков, Фридманов и Ротенбергов…
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09.07.2025 19:52 Відповісти
Мочити їх потрібно в сортирі - як наказував путлєр
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09.07.2025 20:00 Відповісти
Только песков никто! А вот террористы Абрамовичи, Ротенберги, Ковальчуку, Фридманы и Ротенберги это те кто оплачивает геноцид украинского народа!
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09.07.2025 20:06 Відповісти
Швидко ви мімікріруєте - на ходу підбори рвете
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09.07.2025 20:10 Відповісти
живий добрий руцький? Це нонсенс. ***** маріонетка? кацапів треба вивати всіх, у тому числі таких як Навальна, Латиніна, Швидкий, Боровий. Всі вони одним *****м мазані
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09.07.2025 20:11 Відповісти
Латынина ближневосточная джихадистка которая оправдывает геноцид украинцев!
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09.07.2025 20:14 Відповісти
Ше та чумиза - її палець в рот не клади - відкусить
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09.07.2025 20:17 Відповісти
Яка вона джихадістка. Кацапська жидовня, бо язик не повертається назвати цю суку єврейкою
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09.07.2025 20:24 Відповісти
та не печуть їм власні діти, анітрохи! Якщо, звісно, на них не переписані гаманці цих можновладців
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09.07.2025 19:56 Відповісти
MH17 приказал сбить международный террорист Кульматицкий Владимир Владимирович на его счету сотни террактов, его убили подельники по ФСБ и щас продолжают его добрую традицию мы с вами наблюдаем результаты их деятельности крайние 3,5 года в полный рост.
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09.07.2025 19:36 Відповісти
Були чутки шо це зробив Задояний Отсос Петрович - нє
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09.07.2025 19:51 Відповісти
Наберите в ютубе «Славянск.12 апреля,2014.Захват Славянского горотдела милиции tel:12 12 04 2014» там возле Штепа стоит в чёрной шапочке и джинсах и по телефону управляет всеми террористами! Посмотрите не пожалейте 3 минуты!
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09.07.2025 19:56 Відповісти
Він спалився/засвітився/ і його ж свої убрали - розчулено сякаюсь
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09.07.2025 20:02 Відповісти
Ролик 3:30 длительность!
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09.07.2025 19:58 Відповісти
Нікуди ви не дінетесь,казати можеш що хочеш,але виконувати рішення ЄСПЛ прийдеться,на 100%.
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09.07.2025 19:41 Відповісти
Росія більше не є членом Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 16 вересня 2022 року Росія вийшла з Ради Європи та відповідно припинила бути учасницею Європейської конвенції з прав людини, що є юридичною підставою для членства в ЄСПЛ.

Пояснення:

Вихід з Ради Європи:
16 вересня 2022 року Росія була виключена зі складу Ради Європи через її дії, зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну.

Припинення членства в ЄСПЛ:
Після виходу з Ради Європи, Росія також припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини, що є умовою для членства в ЄСПЛ.

Наслідки:
Це означає, що ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.
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09.07.2025 19:44 Відповісти
Ну вийти рашка може , хоч як "вице-президент компании "Транснефть" 62-летний Андрей Бадалов". - з вікна

Але майно буде конфісковано , якщо суд постановить сплатити сім'ям загиблих суму
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09.07.2025 19:46 Відповісти
Європейській суд нічого не може на жаль, конфіскувати,бо
ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.
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09.07.2025 20:10 Відповісти
ніхто не переймається через буркотіння нікчемних потвор
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09.07.2025 19:42 Відповісти
У этой страны это национальная традиция. "Удивили", емае.
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09.07.2025 19:43 Відповісти
Нікчемний представник нікчемної недокраїни висловив своє нікчемне припущення...
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09.07.2025 19:43 Відповісти
Когда пойдет срок мотать сразу вспомнит про права..
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09.07.2025 19:48 Відповісти
Унітазний прес секретар)))
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09.07.2025 19:54 Відповісти
Саме ти нікчемне, срань болотна
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09.07.2025 19:55 Відповісти
Єдине що треба робити збивать літаки кацапів підривають залізницю мости і бити по лікарням. Підари повинні отримувати таку відповідь око за око. Чим більше здохне лап єногих тим чистіше повітря і природа відновиться
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09.07.2025 20:05 Відповісти
Якщо Московский Режим зневажає міжнародні закони і обов'язки тоді про що з ними можна взагалі розмовляти і домовлятися. Це недоговороздатні дикуни які завтра знову всі ваші домовленості пустять на підтирання сраки
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09.07.2025 20:10 Відповісти
Нікчемна країна, нікчемні заяви.
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09.07.2025 20:21 Відповісти
 
 