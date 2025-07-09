Пєсков про рішення ЄСПЛ: Росія вважає їх "нікчемними" та не збирається виконувати

Росія вважає "нікчемними" рішення Європейського суду з прав людини щодо авіакатастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 та війни в Україні.

Про це заявив речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У нього запитали, чи відстежує РФ діяльність суду, чи збирається виконувати його рішення.

"Не збирається виконувати. Вважаємо їх нікчемними", - цинічно відповів речник Кремля.

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Нагадаємо, 9 липня Велика палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії".

У першому рішенні ЄСПЛ визнав, що Росія порушила міжнародне право у війні проти України. Це перший випадок із з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли міжнародний суд визнав РФ відповідальною за порушення прав людини.

У другому рішенні суд постановив, що Росія причетна до збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році.

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