Пєсков про рішення ЄСПЛ: Росія вважає їх "нікчемними" та не збирається виконувати
Росія вважає "нікчемними" рішення Європейського суду з прав людини щодо авіакатастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 та війни в Україні.
Про це заявив речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У нього запитали, чи відстежує РФ діяльність суду, чи збирається виконувати його рішення.
"Не збирається виконувати. Вважаємо їх нікчемними", - цинічно відповів речник Кремля.
Нагадаємо, 9 липня Велика палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії".
У першому рішенні ЄСПЛ визнав, що Росія порушила міжнародне право у війні проти України. Це перший випадок із з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли міжнародний суд визнав РФ відповідальною за порушення прав людини.
У другому рішенні суд постановив, що Росія причетна до збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році.
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Пояснення:
Вихід з Ради Європи:
16 вересня 2022 року Росія була виключена зі складу Ради Європи через її дії, зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну.
Припинення членства в ЄСПЛ:
Після виходу з Ради Європи, Росія також припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини, що є умовою для членства в ЄСПЛ.
Наслідки:
Це означає, що ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.
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ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.