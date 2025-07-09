Кремль про аудіозапис Трампа з погрозою "розбомбити Москву": "Зараз дуже багато фейків"

У Кремлі заявили, що не впевнені у правдивості аудіозапису, поширеному телеканалом CNN, в якому президент США Дональд Трамп погрожував "розбомбити Москву до біса" у разі нападу російського диктатора на Україну.

Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Речник Кремля висловив сумніви щодо достовірності аудіо, яке опублікували американські журналісти.

"Дивіться, ви просите мене підтвердити, чи був виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв з якимись донорами у 2024 році. Але, щонайменше, це не зовсім коректно. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Йдеться про виступ Трампа у 2024 році в Америці. Я працюю в Росії, слава Богу", - заявив він.

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Після цього Пєсков спробував виставити даний аудіозапис фейком.

"Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Зараз дуже багато фейків. Часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо ті чи інші новини", - сказав він.

Нагадаємо, 9 липня, телеканал CNN опублікував аудіозапис, де президент США Дональд Трамп якось погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, зокрема, він грозивсь "розбомбити Москву до біса".