Кремль про аудіозапис Трампа з погрозою "розбомбити Москву": "Зараз дуже багато фейків"
У Кремлі заявили, що не впевнені у правдивості аудіозапису, поширеному телеканалом CNN, в якому президент США Дональд Трамп погрожував "розбомбити Москву до біса" у разі нападу російського диктатора на Україну.
Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Речник Кремля висловив сумніви щодо достовірності аудіо, яке опублікували американські журналісти.
"Дивіться, ви просите мене підтвердити, чи був виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв з якимись донорами у 2024 році. Але, щонайменше, це не зовсім коректно. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Йдеться про виступ Трампа у 2024 році в Америці. Я працюю в Росії, слава Богу", - заявив він.
Після цього Пєсков спробував виставити даний аудіозапис фейком.
"Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Зараз дуже багато фейків. Часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо ті чи інші новини", - сказав він.
Нагадаємо, 9 липня, телеканал CNN опублікував аудіозапис, де президент США Дональд Трамп якось погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, зокрема, він грозивсь "розбомбити Москву до біса".
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кремль розбомлять в нуль
це вже незворотній процес
Стандартна політтехнологія "навентілятор"
Те що Трамп заявляє нібито відхід від війни в Україні - це все брехня.
Який він Трамп, якщо двіжуха відбувається без нього?
І це добре.
але як ви його роззлючете достатньо,
він перетопчить не тільки ваші срані-таракані,
а щє і монголію хоботом зачепить....
"россия производит впечатление великой страны, но больше ничего не производит".
І навіть шахеди вам збирають студенти та угандійки за іранською технологією, самі ви ні в яку техніку не вмієте і вже не навчитеся.
але нам допомогти дронами та ракетами можуть
а потім заспокоїлись та перестали, бо подальша ескалація закінчилась би ядерною війною
>тому тут це твердження, що на ядерні країни не здійснюють атак уже не працює так, як працювало раніше під час Холодної війни
атаки можуть здійснюватися, але дуже обмежені - бо фактор ядерної зброї є дуже сильним
>і твої заклики до створення в Україні ядерної бімби носять більше негативу, ніж позитиву. тому збавляй із цієїю своєю дичиною про опцію Самсона..
ніт, я буду продовжувати - бо Україні потрібні засоби захисту від кацапської ядерної, хімічної, біологічної зброї. русня може в будь-який день, без жодних проблем для себе, використати таку зброю - а у нас не буде чим помститися. Більше того, у нас немає жодних стратегічних засобів стримування русні.