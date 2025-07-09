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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Кремль про аудіозапис Трампа з погрозою "розбомбити Москву": "Зараз дуже багато фейків"

Кремль відреагував на аудіозапис з Трампом про погрози Путіну

У Кремлі заявили, що не впевнені у правдивості аудіозапису, поширеному телеканалом CNN, в якому президент США Дональд Трамп погрожував "розбомбити Москву до біса" у разі нападу російського диктатора на Україну.

Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Речник Кремля висловив сумніви щодо достовірності аудіо, яке опублікували американські журналісти.

"Дивіться, ви просите мене підтвердити, чи був виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв з якимись донорами у 2024 році. Але, щонайменше, це не зовсім коректно. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Йдеться про виступ Трампа у 2024 році в Америці. Я працюю в Росії, слава Богу", - заявив він.

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Після цього Пєсков спробував виставити даний аудіозапис фейком.

"Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Зараз дуже багато фейків. Часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо ті чи інші новини", - сказав він.

Нагадаємо, 9 липня, телеканал CNN опублікував аудіозапис, де президент США Дональд Трамп якось погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, зокрема, він грозивсь "розбомбити Москву до біса".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1716) путін володимир (24270) росія (66611) Трамп Дональд (6402)


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Топ коментарі
+5
не сци йоршик унітазний
кремль розбомлять в нуль
це вже незворотній процес
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09.07.2025 16:01 Відповісти
+4
Головний фейк планети це московія:
"россия производит впечатление великой страны, но больше ничего не производит".
І навіть шахеди вам збирають студенти та угандійки за іранською технологією, самі ви ні в яку техніку не вмієте і вже не навчитеся.
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09.07.2025 16:13 Відповісти
+3
Це не фейк - а вкид Трампа.
Стандартна політтехнологія "навентілятор"
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09.07.2025 16:03 Відповісти
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не сци йоршик унітазний
кремль розбомлять в нуль
це вже незворотній процес
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09.07.2025 16:01 Відповісти
Він не сцить, він просто представив об'єм роботи, та кількість валіз і його вуси не витримали
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09.07.2025 16:19 Відповісти
Це не фейк - а вкид Трампа.
Стандартна політтехнологія "навентілятор"
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09.07.2025 16:03 Відповісти
цікаво, чому саме зараз цей запис оприлюднили? які у тебе думки з цього приводу?
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09.07.2025 16:25 Відповісти
Я об этом читал ещё год назад. Просто не было видео
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09.07.2025 16:28 Відповісти
ага, була така інфа, що Чуб щось подібне говорив ху йлу ще під час своєї першої ходки у Білий дім. багато хто тоді подумав, що це просто хайп для збільшення рейтингу Чуба в останні місяці перед виборами.
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09.07.2025 16:36 Відповісти
двіжуха Трампа
Те що Трамп заявляє нібито відхід від війни в Україні - це все брехня.
Який він Трамп, якщо двіжуха відбувається без нього?
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09.07.2025 16:54 Відповісти
Сцикують кремляді і їх підсоси.
І це добре.
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09.07.2025 16:11 Відповісти
не сцюкайте, лаптеморді - доня taco.
але як ви його роззлючете достатньо,
він перетопчить не тільки ваші срані-таракані,
а щє і монголію хоботом зачепить....
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09.07.2025 16:12 Відповісти
Головний фейк планети це московія:
"россия производит впечатление великой страны, но больше ничего не производит".
І навіть шахеди вам збирають студенти та угандійки за іранською технологією, самі ви ні в яку техніку не вмієте і вже не навчитеся.
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09.07.2025 16:13 Відповісти
Так їх підер ху...ло так і казав, що вони тільки і можуть цап, царап робити
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09.07.2025 16:16 Відповісти
Однако яка здрава мисль, шкода що не здійснив її
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09.07.2025 16:14 Відповісти
І чому нациський виродок маняк убивця путін, якій приніс стільки біди досі існує ,ну не хоче паскуда здихати допоможіть.
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09.07.2025 16:17 Відповісти
на жаль, сша не будуть бомбити русню, бо ті мають ядерну зброю

але нам допомогти дронами та ракетами можуть
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09.07.2025 16:17 Відповісти
Індія та Пакистан теж мають ядерну зброю... проте недавно досить активно чіхвостили одне одного звичайною конвенційною зброєю. та й Іран у минулому році лупив по ядерному Пакистану балістикою. тому тут це твердження, що на ядерні країни не здійснюють атак уже не працює так, як працювало раніше під час Холодної війни. і твої заклики до створення в Україні ядерної бімби носять більше негативу, ніж позитиву. тому збавляй із цієїю своєю дичиною про опцію Самсона..
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09.07.2025 16:30 Відповісти
>Індія та Пакистан теж мають ядерну зброю... проте недавно досить активно чіхвостили одне одного звичайною конвенційною зброєю

а потім заспокоїлись та перестали, бо подальша ескалація закінчилась би ядерною війною

>тому тут це твердження, що на ядерні країни не здійснюють атак уже не працює так, як працювало раніше під час Холодної війни

атаки можуть здійснюватися, але дуже обмежені - бо фактор ядерної зброї є дуже сильним

>і твої заклики до створення в Україні ядерної бімби носять більше негативу, ніж позитиву. тому збавляй із цієїю своєю дичиною про опцію Самсона..

ніт, я буду продовжувати - бо Україні потрібні засоби захисту від кацапської ядерної, хімічної, біологічної зброї. русня може в будь-який день, без жодних проблем для себе, використати таку зброю - а у нас не буде чим помститися. Більше того, у нас немає жодних стратегічних засобів стримування русні.
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09.07.2025 16:35 Відповісти
твоя риторика була би доречною тільки при умові, коли би на час 14-го року ми дійсно мали би ядерну зброю. тоді так, все могло би і заспокоїтись без посилення ескалації. Хоча навряд. бо кацапи на нас відкрито не напали у 14-му році, а гібридно.. якщо погуглиш, то знайдеш масу відео скільки нашої місцевої сепарні у 14-му році закликало пукіна "ввісті вайска і защітіть іх", ********** кацапськими аквафрешами. і не тільки в Криму чи на Донбасі.. того гімна вистачало з головою і в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові.. і що тоді дала би Україні ядерна зброя? ху ярила би Україна нею по Криму, Донецьку, Луганську чи Одесі? ні, не ху ярила би. тобто навіть тоді як засіб стримування наявність ядерної зброї в Україні не врятувало би від тої рузької весни.
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09.07.2025 16:52 Відповісти
Да вам московитам не привыкать фейки вкидывать, про 8 лет, не.ры на БТРах, запененная бабушка, алея ангелов
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09.07.2025 16:18 Відповісти
В камєрє був якись шум - чи мені показалось? - вам показалось - ага
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09.07.2025 16:27 Відповісти
Остатки крысинного мозга Пыни отказываются в это поверить!
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09.07.2025 16:31 Відповісти
трамп сказав що в останній розмові по телефону з ****** . А ВОНА ЦЯ РОЗМОВА МАБУТЬ І БУДЕ ОСТАННЬОЮ . він . ***** . кидався коров.ячим лайном . а в зеленому мудафоні ці слова трампа переклали зовсім не так . дєрьмачок подсуєтілся
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09.07.2025 16:41 Відповісти
 
 