Кремль об аудиозаписи Трампа с угрозой "разбомбить Москву": "Сейчас очень много фейков"
В Кремле заявили, что не уверены в правдивости аудиозаписи, распространенной телеканалом CNN, в которой президент США Дональд Трамп угрожал "разбомбить Москву к черту" в случае нападения российского диктатора на Украину.
Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Представитель Кремля выразил сомнения относительно достоверности аудио, которое опубликовали американские журналисты.
"Смотрите, вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, когда он якобы разговаривал с какими-то донорами в 2024 году. Но, по меньшей мере, это не совсем корректно. Я не могу это при всем желании подтвердить или опровергнуть. Речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава Богу", - заявил он.
После этого Песков попытался выставить данную аудиозапись фейком.
"Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. Сейчас очень много фейков. Часто фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", - сказал он.
Напомним, 9 июля, телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где президент США Дональд Трамп как-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, он грозил "разбомбить Москву к черту".
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кремль розбомлять в нуль
це вже незворотній процес
предки може Трампа з України, ну хоча б з Одеси ?
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ненависть до мацкви на рівні генів
Стандартна політтехнологія "навентілятор"
Те що Трамп заявляє нібито відхід від війни в Україні - це все брехня.
Який він Трамп, якщо двіжуха відбувається без нього?
це сцяний китайський пінь постійно та грунтовно педалює ***** активно воювати проти України, бо в розумінні цієї вузькоокої панди перемога над Україною - то перемога над США
зовнішньою політикою китаю займається ван і - кацапський викормиш, який прямо зарядив - китай не дозволить мацкві програти у цій цій
питання хто головний - ***** чи сцяний пінь (ван і) - риторичне
ви людина мудра, відповідь для вас очевидна, хто дійсно головний ворог США у світі
саме за дозволом сцяного пня у 22-ому ***** розпочав повномасштабку
саме сцяний пінь нагибає ***** продовжувати ***** цю війну та усіляко підтримує *****стан, переслідуючи власні наміри - задешево заграбастати побільше територій та ресурсів *****стан - викачують байкал промисловими масштабами, а з цього року китайські компанії розпочали тотальну вирубку лісів навколо **********, нічого йому не відшкодовуючи (рішення держдури, погоджене *****м), дешеві нафта, газ, мінерели, руда інші ресурси, та надання від себе необхідної військової компоненти, зокрема дрони, технології зв'язку та управління, розвідка, у т.ч. космічна т.д.
домовиться рудий із китаєм за припинення війни - війні кінець, бо ***** сам її аж ніяк не потягне
І це добре.
але як ви його роззлючете достатньо,
він перетопчить не тільки ваші срані-таракані,
а щє і монголію хоботом зачепить....
"россия производит впечатление великой страны, но больше ничего не производит".
І навіть шахеди вам збирають студенти та угандійки за іранською технологією, самі ви ні в яку техніку не вмієте і вже не навчитеся.
але нам допомогти дронами та ракетами можуть
а потім заспокоїлись та перестали, бо подальша ескалація закінчилась би ядерною війною
>тому тут це твердження, що на ядерні країни не здійснюють атак уже не працює так, як працювало раніше під час Холодної війни
атаки можуть здійснюватися, але дуже обмежені - бо фактор ядерної зброї є дуже сильним
>і твої заклики до створення в Україні ядерної бімби носять більше негативу, ніж позитиву. тому збавляй із цієїю своєю дичиною про опцію Самсона..
ніт, я буду продовжувати - бо Україні потрібні засоби захисту від кацапської ядерної, хімічної, біологічної зброї. русня може в будь-який день, без жодних проблем для себе, використати таку зброю - а у нас не буде чим помститися. Більше того, у нас немає жодних стратегічних засобів стримування русні.
Зараз русня може в будь-який день використати ядерну, хімічну чи біологічну зброю - наприклад, по Києву, для того, щоб примусити до капітуляції. Щоб запобігти цьому сценарію, треба і нам мати ядерну та хімічну зброю.
Навіть якщо русня ніколи не застосує зброю масового знищення, є інша проблема - русня готова покласти мільйони русаків, щоб повністю окупувати Україну. У нас просто не вистачить людей, щоб тримати фронт. Цю ситуацію можна змінити, якщо ми матимемо засоби стратегічного стримування у вигляді хімічної та ядерної зброї. Тоді русня за окупацію України заплатить десятками мільйонів русаків, потенційно - знищеною європейською частиною рашки. Існує велика ймовірність, що русня на це не піде, бо в такому сценарії є великі ризики для існування рашки.
Може, і не тільки ядерну, але й біологічну та хімічну.
> у американській ядерній доктрині чітко прописано, що будь-яке застосування ядерної зброї і будь-де моментально викличе відповідну дію Вашингтона
пруфи є?
>тож наша двіжуха із ядеркою повністю похєрить наші відносини із Західним світом
Ніт, бо заходу вигідно стримувати русню за допомогою нас, тому не буде жодних санкцій. Інакше Україна програє, і воювати з кацапами доведеться вже заходу безпосередньо.
Що цікаво - ви зовсім не прокоментували те, що у нас немає стратегічних засобів стримування русні від повної окупації України. Чому?
пруфи.. подзвони у Білий дім чи у Пентагон, там тобі покажуть пруфи. )
Можуть і ядерну, і хімічну з біологічною. Що захід зробить?
>тож каци за це отримають.
Навіть блокаду не отримають, пентагон продовжить напряму купляти кацапську нафту.
>пруфи.. подзвони у Білий дім чи у Пентагон, там тобі покажуть пруфи. )
Див. https://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_for_Joint_Nuclear_Operations#Doctrine
щось не побачив тут того, про що ви писали.
Все інше, то є простір для дипломатії