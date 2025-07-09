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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Кремль об аудиозаписи Трампа с угрозой "разбомбить Москву": "Сейчас очень много фейков"

Кремль отреагировал на аудиозапись с Трампом об угрозах Путину

В Кремле заявили, что не уверены в правдивости аудиозаписи, распространенной телеканалом CNN, в которой президент США Дональд Трамп угрожал "разбомбить Москву к черту" в случае нападения российского диктатора на Украину.

Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Кремля выразил сомнения относительно достоверности аудио, которое опубликовали американские журналисты.

"Смотрите, вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, когда он якобы разговаривал с какими-то донорами в 2024 году. Но, по меньшей мере, это не совсем корректно. Я не могу это при всем желании подтвердить или опровергнуть. Речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава Богу", - заявил он.

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После этого Песков попытался выставить данную аудиозапись фейком.

"Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. Сейчас очень много фейков. Часто фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", - сказал он.

Напомним, 9 июля, телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где президент США Дональд Трамп как-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, он грозил "разбомбить Москву к черту".

Автор: 

Песков Дмитрий (1964) путин владимир (31692) россия (96534) Трамп Дональд (5928)


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Топ комментарии
+5
не сци йоршик унітазний
кремль розбомлять в нуль
це вже незворотній процес
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09.07.2025 16:01 Ответить
+4
Це не фейк - а вкид Трампа.
Стандартна політтехнологія "навентілятор"
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09.07.2025 16:03 Ответить
+4
Головний фейк планети це московія:
"россия производит впечатление великой страны, но больше ничего не производит".
І навіть шахеди вам збирають студенти та угандійки за іранською технологією, самі ви ні в яку техніку не вмієте і вже не навчитеся.
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09.07.2025 16:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не сци йоршик унітазний
кремль розбомлять в нуль
це вже незворотній процес
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09.07.2025 16:01 Ответить
Він не сцить, він просто представив об'єм роботи, та кількість валіз і його вуси не витримали
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09.07.2025 16:19 Ответить
"розбомбити Москву до біса"

предки може Трампа з України, ну хоча б з Одеси ?

.
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09.07.2025 17:05 Ответить
німці
ненависть до мацкви на рівні генів
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09.07.2025 17:06 Ответить
Це не фейк - а вкид Трампа.
Стандартна політтехнологія "навентілятор"
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09.07.2025 16:03 Ответить
цікаво, чому саме зараз цей запис оприлюднили? які у тебе думки з цього приводу?
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09.07.2025 16:25 Ответить
Я об этом читал ещё год назад. Просто не было видео
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09.07.2025 16:28 Ответить
ага, була така інфа, що Чуб щось подібне говорив ху йлу ще під час своєї першої ходки у Білий дім. багато хто тоді подумав, що це просто хайп для збільшення рейтингу Чуба в останні місяці перед виборами.
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09.07.2025 16:36 Ответить
двіжуха Трампа
Те що Трамп заявляє нібито відхід від війни в Україні - це все брехня.
Який він Трамп, якщо двіжуха відбувається без нього?
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09.07.2025 16:54 Ответить
ну так отож. так воно і є. і та двіжуха із припиненням постачання зброї Україні була чуть лі не останнім агрументом поступки Чуба плєшивому, щоб той зупинився і припинив вогонь. але той упоротий на це не пішов. Тому Чуб зараз взбрикнув, бо переконався вже сам на своїй шкурі, що надії на адекватність ху йла припинити війну немає. Байден це знав з самого початку, тому навіть і не хотів говорити з тим плєшивим гімном, щоб не маратись. А Чуб у це гімно замарався. тепер доведеться довго відмиватись. а відмиватись - це посилити допомогу Україні зброєю і продовжувати душити ху йло санкціями. тепер тільки питання - ц впряжуться по серйозному китайські комуняки за ху йла. чи все ж таки, дадуть задню, щоб зберегти свою торгівлю з Штатами і Європою. і це питання зараз дуже важливе і стало воно дуже гостро на сьогодні.
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09.07.2025 17:02 Ответить
це не ***** не пішов на поступки рудому
це сцяний китайський пінь постійно та грунтовно педалює ***** активно воювати проти України, бо в розумінні цієї вузькоокої панди перемога над Україною - то перемога над США
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09.07.2025 17:09 Ответить
ну воно десь так може і є. хоча, Роман Безсмертний говорить, що в цій вісі зла не Пекін головний, а головнішою навіть москва є. якщо не головнішою, то точно вона не є васалом Пекіну. якби Китай хотів потопити США, то навряд чи інвестував трильйони доларів у американські цінні папери, підтримуючи таким чином їхню економіку. хоча, хто його точно знає. Роман Безсмертний і сам може помилятися. хоча як історик, дипломат, політик, науковець, він багато чого розуміє і знає точно більше за нас. )
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09.07.2025 17:18 Ответить
сцяний пінь наразі хворіє, сильно, хєровато йому, не сильно керує
зовнішньою політикою китаю займається ван і - кацапський викормиш, який прямо зарядив - китай не дозволить мацкві програти у цій цій
питання хто головний - ***** чи сцяний пінь (ван і) - риторичне
ви людина мудра, відповідь для вас очевидна, хто дійсно головний ворог США у світі
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09.07.2025 17:21 Ответить
тут мудрі американці мали би не ковирятися у тому хто для них головний чи головніший ворог, а мали би розглядати звязку пекіна і москви і всіх їхніх шавок яз загальну стратегічну загрозу (ворога) для себе і своїх союзників і партнерів. і не намагатися їх розділити як це колись робив Кіссінджер, бо тоді часи були зовсім інші.
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09.07.2025 17:26 Ответить
тому рудому війну ********** проти нас треба вирішувати не на мацкві із ******, а із пекіном напряму та вже
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09.07.2025 17:28 Ответить
не факт. Чуб вирішив рубати щупальця, а голову гідри залишить на закуску. бо домовитись із гідрою не виходить і не вийде, коли у неї є довгі і гострі щупальця. а так, коли повідрубувати щупальця, то надія на те, що голова гідри може трохи успокоїтись, трохи ще жевріє... спочатку рубанули, хамас, хезблолу, тепер рушників з хуситами підрихтують. слідом мабуть піде під ніж Хафтар у Лівії. і так до каців доберуться.
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09.07.2025 17:34 Ответить
китай головний бенефеціар війни ********** проти України
саме за дозволом сцяного пня у 22-ому ***** розпочав повномасштабку
саме сцяний пінь нагибає ***** продовжувати ***** цю війну та усіляко підтримує *****стан, переслідуючи власні наміри - задешево заграбастати побільше територій та ресурсів *****стан - викачують байкал промисловими масштабами, а з цього року китайські компанії розпочали тотальну вирубку лісів навколо **********, нічого йому не відшкодовуючи (рішення держдури, погоджене *****м), дешеві нафта, газ, мінерели, руда інші ресурси, та надання від себе необхідної військової компоненти, зокрема дрони, технології зв'язку та управління, розвідка, у т.ч. космічна т.д.
домовиться рудий із китаєм за припинення війни - війні кінець, бо ***** сам її аж ніяк не потягне
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09.07.2025 17:42 Ответить
Сцикують кремляді і їх підсоси.
І це добре.
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09.07.2025 16:11 Ответить
не сцюкайте, лаптеморді - доня taco.
але як ви його роззлючете достатньо,
він перетопчить не тільки ваші срані-таракані,
а щє і монголію хоботом зачепить....
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09.07.2025 16:12 Ответить
Головний фейк планети це московія:
"россия производит впечатление великой страны, но больше ничего не производит".
І навіть шахеди вам збирають студенти та угандійки за іранською технологією, самі ви ні в яку техніку не вмієте і вже не навчитеся.
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09.07.2025 16:13 Ответить
Так їх підер ху...ло так і казав, що вони тільки і можуть цап, царап робити
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09.07.2025 16:16 Ответить
Однако яка здрава мисль, шкода що не здійснив її
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09.07.2025 16:14 Ответить
І чому нациський виродок маняк убивця путін, якій приніс стільки біди досі існує ,ну не хоче паскуда здихати допоможіть.
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09.07.2025 16:17 Ответить
на жаль, сша не будуть бомбити русню, бо ті мають ядерну зброю

але нам допомогти дронами та ракетами можуть
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09.07.2025 16:17 Ответить
Індія та Пакистан теж мають ядерну зброю... проте недавно досить активно чіхвостили одне одного звичайною конвенційною зброєю. та й Іран у минулому році лупив по ядерному Пакистану балістикою. тому тут це твердження, що на ядерні країни не здійснюють атак уже не працює так, як працювало раніше під час Холодної війни. і твої заклики до створення в Україні ядерної бімби носять більше негативу, ніж позитиву. тому збавляй із цієїю своєю дичиною про опцію Самсона..
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09.07.2025 16:30 Ответить
>Індія та Пакистан теж мають ядерну зброю... проте недавно досить активно чіхвостили одне одного звичайною конвенційною зброєю

а потім заспокоїлись та перестали, бо подальша ескалація закінчилась би ядерною війною

>тому тут це твердження, що на ядерні країни не здійснюють атак уже не працює так, як працювало раніше під час Холодної війни

атаки можуть здійснюватися, але дуже обмежені - бо фактор ядерної зброї є дуже сильним

>і твої заклики до створення в Україні ядерної бімби носять більше негативу, ніж позитиву. тому збавляй із цієїю своєю дичиною про опцію Самсона..

ніт, я буду продовжувати - бо Україні потрібні засоби захисту від кацапської ядерної, хімічної, біологічної зброї. русня може в будь-який день, без жодних проблем для себе, використати таку зброю - а у нас не буде чим помститися. Більше того, у нас немає жодних стратегічних засобів стримування русні.
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09.07.2025 16:35 Ответить
твоя риторика була би доречною тільки при умові, коли би на час 14-го року ми дійсно мали би ядерну зброю. тоді так, все могло би і заспокоїтись без посилення ескалації. Хоча навряд. бо кацапи на нас відкрито не напали у 14-му році, а гібридно.. якщо погуглиш, то знайдеш масу відео скільки нашої місцевої сепарні у 14-му році закликало пукіна "ввісті вайска і защітіть іх", ********** кацапськими аквафрешами. і не тільки в Криму чи на Донбасі.. того гімна вистачало з головою і в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові.. і що тоді дала би Україні ядерна зброя? ху ярила би Україна нею по Криму, Донецьку, Луганську чи Одесі? ні, не ху ярила би. тобто навіть тоді як засіб стримування наявність ядерної зброї в Україні не врятувало би від тої рузької весни.
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09.07.2025 16:52 Ответить
Ви неправильно розумієте роль ядерної зброї: її існування не гарантує відсутності війни, чи сепаратизму чи якихось гібридних загроз. Наявність ядерної (+ хімічної) зброї гарантує не використання зброї масового знищення ворогом, а ще дає можливість у випадку серйозної загрози існування нації чи країни нанести максимальну шкоду ворогам.

Зараз русня може в будь-який день використати ядерну, хімічну чи біологічну зброю - наприклад, по Києву, для того, щоб примусити до капітуляції. Щоб запобігти цьому сценарію, треба і нам мати ядерну та хімічну зброю.

Навіть якщо русня ніколи не застосує зброю масового знищення, є інша проблема - русня готова покласти мільйони русаків, щоб повністю окупувати Україну. У нас просто не вистачить людей, щоб тримати фронт. Цю ситуацію можна змінити, якщо ми матимемо засоби стратегічного стримування у вигляді хімічної та ядерної зброї. Тоді русня за окупацію України заплатить десятками мільйонів русаків, потенційно - знищеною європейською частиною рашки. Існує велика ймовірність, що русня на це не піде, бо в такому сценарії є великі ризики для існування рашки.
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09.07.2025 17:02 Ответить
не може русня зараз використати ядерну зброю. лякати може. а використати - ні. у американській ядерній доктрині чітко прописано, що будь-яке застосування ядерної зброї і будь-де моментально викличе відповідну дію Вашингтона. і коли мєдвєд ляпнув про можливу передачу ядерки Ірану, то після різкої заяви Чуба, що навіть говорити про ядерку не можна, раптом обісцявся і дав задню. кацапи чітко усвідомлюють, що застосування ними ядерної зброї навіть тактичної - це по суті смерть цієї *********. У американців - стратегія - ядерна зроя не застосовується і не розповсюджується, тобто не створюється і не передається третім країнам. тож наша двіжуха із ядеркою повністю похєрить наші відносини із Західним світом. ти цього хочеш? адекватна людина цього не захоче. тільки кацапські агенти цього хочуть, щоб відрізати нас від Заходу патякаючи про ядерку.
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09.07.2025 17:12 Ответить
>не може русня зараз використати ядерну зброю. лякати може. а використати - ні

Може, і не тільки ядерну, але й біологічну та хімічну.

> у американській ядерній доктрині чітко прописано, що будь-яке застосування ядерної зброї і будь-де моментально викличе відповідну дію Вашингтона

пруфи є?

>тож наша двіжуха із ядеркою повністю похєрить наші відносини із Західним світом

Ніт, бо заходу вигідно стримувати русню за допомогою нас, тому не буде жодних санкцій. Інакше Україна програє, і воювати з кацапами доведеться вже заходу безпосередньо.

Що цікаво - ви зовсім не прокоментували те, що у нас немає стратегічних засобів стримування русні від повної окупації України. Чому?
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09.07.2025 17:19 Ответить
ядерну не може. зараз американці ретельно досліджують факти застосування кацами хімічної зброї. тож каци за це отримають. звісно, отримають нашими руками при допомозі американської зброї..

пруфи.. подзвони у Білий дім чи у Пентагон, там тобі покажуть пруфи. )
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09.07.2025 17:30 Ответить
>ядерну не може

Можуть і ядерну, і хімічну з біологічною. Що захід зробить?

>тож каци за це отримають.

Навіть блокаду не отримають, пентагон продовжить напряму купляти кацапську нафту.

>пруфи.. подзвони у Білий дім чи у Пентагон, там тобі покажуть пруфи. )

Див. https://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_for_Joint_Nuclear_Operations#Doctrine

щось не побачив тут того, про що ви писали.
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09.07.2025 17:37 Ответить
Да вам московитам не привыкать фейки вкидывать, про 8 лет, не.ры на БТРах, запененная бабушка, алея ангелов
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09.07.2025 16:18 Ответить
В камєрє був якись шум - чи мені показалось? - вам показалось - ага
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09.07.2025 16:27 Ответить
Остатки крысинного мозга Пыни отказываются в это поверить!
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09.07.2025 16:31 Ответить
трамп сказав що в останній розмові по телефону з ****** . А ВОНА ЦЯ РОЗМОВА МАБУТЬ І БУДЕ ОСТАННЬОЮ . він . ***** . кидався коров.ячим лайном . а в зеленому мудафоні ці слова трампа переклали зовсім не так . дєрьмачок подсуєтілся
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09.07.2025 16:41 Ответить
Фейк - це "Россия"
Все інше, то є простір для дипломатії
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09.07.2025 17:10 Ответить
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09.07.2025 17:37 Ответить
Маск серденько крає!
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09.07.2025 17:39 Ответить
чи не єдиний випадок, коли мені не хочеться заперечувати ***** та ************ - таки да, той запис може бути фейком, причому фейком від Маска.
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09.07.2025 17:40 Ответить
ПРАВДА НЕ СБЕЖИТ!ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧЬ ПРОСТО ПУСТОТА (***** ГАВНО ВАФЛО)ЭТО ТАК ПРОСТО ЕГО ВОЗБУЖДАЕТ!ОН ЖЕ ВЕЛИКИЙ ПУСТОЙ-БЕЗДУШНЫЙ-УБИЙЦА!
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09.07.2025 17:49 Ответить
 
 