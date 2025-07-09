Кремль об аудиозаписи Трампа с угрозой "разбомбить Москву": "Сейчас очень много фейков"

В Кремле заявили, что не уверены в правдивости аудиозаписи, распространенной телеканалом CNN, в которой президент США Дональд Трамп угрожал "разбомбить Москву к черту" в случае нападения российского диктатора на Украину.

Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Кремля выразил сомнения относительно достоверности аудио, которое опубликовали американские журналисты.

"Смотрите, вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, когда он якобы разговаривал с какими-то донорами в 2024 году. Но, по меньшей мере, это не совсем корректно. Я не могу это при всем желании подтвердить или опровергнуть. Речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава Богу", - заявил он.

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После этого Песков попытался выставить данную аудиозапись фейком.

"Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. Сейчас очень много фейков. Часто фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", - сказал он.

Напомним, 9 июля, телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где президент США Дональд Трамп как-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, он грозил "разбомбить Москву к черту".