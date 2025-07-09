Аудиозапись CNN: Трамп говорит, что когда-то угрожал Путину "разбомбить Москву до основания": Он не поверил. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп как-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, он грозился "разбомбить Москву к черту".

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно аудиозаписи, предоставленной CNN, в прошлом году на закрытой встрече доноров Трамп заявил, что когда-то он пытался сдержать Путина от нападения на Украину, угрожая "разбомбить Москву к чертям" в ответ.

Когда именно состоялся разговор между Трампом и Путиным, не указывается.

"Путину я сказал: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву к черту. Говорю тебе, у меня нет выбора", - сказал Трамп во время одного из сборов средств в 2024 году, согласно аудиозаписи.

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""А потом (Путин. - Ред.) говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", - убежден Трамп.

Позже Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину относительно возможного вторжения на Тайвань, сообщив ему, что США будут бомбить Пекин в ответ.

"Он подумал, что я сошел с ума", - сказал Трамп о Си, прежде чем отметить, что "у нас никогда не было проблем".

Соответствующая аудиозапись доступна по ссылке.