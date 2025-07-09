Аудиозапись CNN: Трамп говорит, что когда-то угрожал Путину "разбомбить Москву до основания": Он не поверил. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп как-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, он грозился "разбомбить Москву к черту".
Как информирует Цензор.НЕТ, согласно аудиозаписи, предоставленной CNN, в прошлом году на закрытой встрече доноров Трамп заявил, что когда-то он пытался сдержать Путина от нападения на Украину, угрожая "разбомбить Москву к чертям" в ответ.
Когда именно состоялся разговор между Трампом и Путиным, не указывается.
"Путину я сказал: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву к черту. Говорю тебе, у меня нет выбора", - сказал Трамп во время одного из сборов средств в 2024 году, согласно аудиозаписи.
""А потом (Путин. - Ред.) говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", - убежден Трамп.
Позже Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину относительно возможного вторжения на Тайвань, сообщив ему, что США будут бомбить Пекин в ответ.
"Он подумал, что я сошел с ума", - сказал Трамп о Си, прежде чем отметить, что "у нас никогда не было проблем".
Соответствующая аудиозапись доступна по ссылке.
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Он делает вид ,что говорит серьезно
На самом деле - он любит поприкалываться
Да,у него это получается тупо
Но многие люди любят ТУПОЙ ЮМОР
Владимир Александрович тоже славился ТУПЫМ ЮМОРОМ
Видите - какой итог
Два человека С ТУПЫМ ЮМОРОМ
Стали президентами
Делайте выводы...
У нього шухляда не закривається і неконтрольовано тіліпається...
Йому щось бовкнути як два пальця об асфальт.. все одно забуде що молов ... через хвилину
від американського "he goes like"
до речі, українською це буде "ру пщуі дшлу".
Ось вам. Думайте. Все одно ви не ціните належним чином мої змістовні коментарі.
Досі ними відбиваємося...
На 10% повірив, так і є. А толку-то з цього?