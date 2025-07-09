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Аудиозапись CNN: Трамп говорит, что когда-то угрожал Путину "разбомбить Москву до основания": Он не поверил. ВИДЕО

трамп

Президент США Дональд Трамп как-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, он грозился "разбомбить Москву к черту".

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно аудиозаписи, предоставленной CNN, в прошлом году на закрытой встрече доноров Трамп заявил, что когда-то он пытался сдержать Путина от нападения на Украину, угрожая "разбомбить Москву к чертям" в ответ.

Когда именно состоялся разговор между Трампом и Путиным, не указывается.

"Путину я сказал: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву к черту. Говорю тебе, у меня нет выбора", - сказал Трамп во время одного из сборов средств в 2024 году, согласно аудиозаписи.

Также читайте: Война в Украине длилась бы 3-4 дня, если бы США не передали Киеву лучшее оружие, - Трамп

""А потом (Путин. - Ред.) говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", - убежден Трамп.

Позже Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину относительно возможного вторжения на Тайвань, сообщив ему, что США будут бомбить Пекин в ответ.

"Он подумал, что я сошел с ума", - сказал Трамп о Си, прежде чем отметить, что "у нас никогда не было проблем".

Соответствующая аудиозапись доступна по ссылке.

Автор: 

путин владимир (31692) россия (96534) бомбардировка (455) Трамп Дональд (5928)


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Топ комментарии
+11
казати то таке, а от зробити...
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09.07.2025 09:41 Ответить
+10
Погрожувати рашистам марна справа. Щоб думати наперед у маніяків і у рашистів психологія по іншому працює. Рашиста спочатку палкою по лобі потрібно дати а потім з ним говорити. І говорити тільки з позиції сили а не на рівних і не дай Боже ставити себе нижче.
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09.07.2025 09:53 Ответить
+10
Не вірте словам, а судіть по ділам їх.
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09.07.2025 09:57 Ответить
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казати то таке, а от зробити...
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09.07.2025 09:41 Ответить
Пам"ять повертається?
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09.07.2025 09:42 Ответить
😁
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09.07.2025 09:42 Ответить
то він себе з рейганом попутав ))) скоро скаже шо ще й імєрією зла називав.
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09.07.2025 09:43 Ответить
Буде їм така рейганоміка що і багаті і бідні заплачуть..... Разом з реднеками Техаської республіки
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09.07.2025 10:08 Ответить
А что плохого в экономических реформах Рейгана- в рейганомике, как презрительно ее называли в совке ? Это обеспечило 8 лет ускоренного непрерывного роста экономики США при Клинтоне - и о ужас - даже профицит бюджета в каких то годах. Да и после Рейгана избрали республиканца Буша-старшего.
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09.07.2025 10:35 Ответить
Мабудь малась на увазі "рейганоміка" - в лапках. Бо Трампон ніфіга не Рейган. Ніяким боком.
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09.07.2025 11:14 Ответить
Погрожувати рашистам марна справа. Щоб думати наперед у маніяків і у рашистів психологія по іншому працює. Рашиста спочатку палкою по лобі потрібно дати а потім з ним говорити. І говорити тільки з позиції сили а не на рівних і не дай Боже ставити себе нижче.
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09.07.2025 09:53 Ответить
Не вірте словам, а судіть по ділам їх.
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09.07.2025 09:57 Ответить
Ото й маємо світову глобаньну сттуацію - одне підлісне х###ло і два торчка нарциса.
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09.07.2025 10:07 Ответить
Ну оно из Норвегии виднее
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09.07.2025 10:37 Ответить
Мемуари від Трампа:
- я погрожував розбомбити москву
- я погрожував розбомбити пекин
- я обіцяв завкінчити війну за 24 години
- я обіцяв завкінчити війну за два тиждня (том 1)
- я обіцяв завкінчити війну за 100 днів
-я обіцяв завкінчити війну за два тиждня (том 2)
- я обіцяв завкінчити війну за два тиждня (том 3)
- я обіцяв збити з України 350 лярдів $
- я обіцяв збити з України 150 лярдів $
- я обіцяв .....
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09.07.2025 09:57 Ответить
У Трампа своеобразное чувство юмора
Он делает вид ,что говорит серьезно
На самом деле - он любит поприкалываться
Да,у него это получается тупо
Но многие люди любят ТУПОЙ ЮМОР
Владимир Александрович тоже славился ТУПЫМ ЮМОРОМ
Видите - какой итог
Два человека С ТУПЫМ ЮМОРОМ
Стали президентами
Делайте выводы...
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09.07.2025 11:37 Ответить
ще байки під*їхали
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09.07.2025 10:01 Ответить
Оце і є його "мистецтво угоди". Лякати, але НІКОЛИ не виконувати свої погрози.
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09.07.2025 10:04 Ответить
Отак він і хотів "не дати цій війні статися, якби він був президентом". Блефом і погрозами. Ось тільки він не врахував, що має справу з відморозками. І що вони все одно б напали. Тим більше, що йому просто в обличчя казали, що йому не вірять.
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09.07.2025 10:24 Ответить
Немає сенсу таке поширювати ...
У нього шухляда не закривається і неконтрольовано тіліпається...
Йому щось бовкнути як два пальця об асфальт.. все одно забуде що молов ... через хвилину
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09.07.2025 10:06 Ответить
Бачу, самостійний облік ідиотизмів ведеться ретельно!
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09.07.2025 10:06 Ответить
Ти спершу санкції введи
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09.07.2025 10:09 Ответить
Баян.
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09.07.2025 10:13 Ответить
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09.07.2025 10:13 Ответить
ось звідки ця тупа форма передача діалогу "а я такая, а он такой"
від американського "he goes like"

до речі, українською це буде "ру пщуі дшлу".
Ось вам. Думайте. Все одно ви не ціните належним чином мої змістовні коментарі.
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09.07.2025 10:22 Ответить
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09.07.2025 10:28 Ответить
Так, "найкращі 37 ПТРК" і 100 ракет до них.
Досі ними відбиваємося...
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09.07.2025 10:43 Ответить
""А потім (путін. - Ред.) каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", - переконаний Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/v3562289
На 10% повірив, так і є. А толку-то з цього?
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09.07.2025 10:41 Ответить
давно пора.
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09.07.2025 10:42 Ответить
ТРЕПЛО
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09.07.2025 10:46 Ответить
О последовательности в политике Трампа говорить не приходится. Можно понять, почему у кацапских прихвостней такое неприятие новых проукраинских заявлений Трампа. (Да и не только уже его - Пентагона, республиканцев-конгресменов о санкциях и пр.) Зато с каким удовольствием они расписывали временную приостановку военной помощи Украине, отсутствие новых торговых пошлин к паРАШЕ и др. А тут на тебе ... . Политика США не делается одними президентами. А говорить можно все, что угодно, например по Ирану. А тут неожиданно бабахнуло, еще и на пару с Израилем (который был как бы недоволен мягкотелой американской позицией )
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09.07.2025 10:49 Ответить
Бомбіла.
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09.07.2025 10:50 Ответить
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09.07.2025 11:01 Ответить
Зелебобики в комментах не понимают что такое сдерживание. И что если сейчас развалить мацкву таурасами -- это не остановит войну. По этому нужно было готовиться к войне, чтобы не допустить её. А их потужный лидур все *******, и они теперь ********** до президента другой страны, который им ничего не обещал, и ничего не должен.
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09.07.2025 11:28 Ответить
Один дідусь насмішив до сліз другого.
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09.07.2025 11:33 Ответить
те що московію як гниле колонізаційне утворення потрібно ліквідувати питань не виникає ні в кого, але ж це потребує зусиль не тільки однієї маленької України ...
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09.07.2025 11:42 Ответить
Просто ПИ...БАЛА...БОЛ!!!
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09.07.2025 11:43 Ответить
 
 