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Аудіозапис CNN: Трамп каже, що колись погрожував Путіну "розбомбити Москву до біса": Він не повірив. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп якось погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, зокрема, він грозивсь "розбомбити Москву до біса".

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з аудіозаписом, наданим CNN, минулого року на закритій зустрічі донорів Трамп заявив, що колись він намагався стримати Путіна від нападу на Україну, погрожуючи "розбомбити Москву до біса" у відповідь.

Коли саме відбулася розмова між Трампом і Путіним, не зазначається.

"Путіну я сказав: "Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу тобі, у мене немає вибору", – сказав Трамп під час одного зі збору коштів у 2024 році, згідно з аудіозаписом. 

Також читайте: Війна в Україні тривала б 3-4 дні, якби США не передали Києву найкращу зброю, - Трамп

""А потім (Путін. - Ред.) каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", - переконаний Трамп.

Пізніше Трамп заявив, що передав аналогічне попередження лідеру Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, повідомивши йому, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь.

"Він подумав, що я збожеволів", - сказав Трамп про Сі, перш ніж зазначити, що "у нас ніколи не було проблем".

Відповідний аудіозапис доступний за посиланням

Автор: 

путін володимир (24270) росія (66611) бомбардування (341) Трамп Дональд (6402)


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Топ коментарі
+9
казати то таке, а от зробити...
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09.07.2025 09:41 Відповісти
+8
Погрожувати рашистам марна справа. Щоб думати наперед у маніяків і у рашистів психологія по іншому працює. Рашиста спочатку палкою по лобі потрібно дати а потім з ним говорити. І говорити тільки з позиції сили а не на рівних і не дай Боже ставити себе нижче.
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09.07.2025 09:53 Відповісти
+8
Не вірте словам, а судіть по ділам їх.
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09.07.2025 09:57 Відповісти
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казати то таке, а от зробити...
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09.07.2025 09:41 Відповісти
Пам"ять повертається?
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09.07.2025 09:42 Відповісти
😁
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09.07.2025 09:42 Відповісти
то він себе з рейганом попутав ))) скоро скаже шо ще й імєрією зла називав.
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09.07.2025 09:43 Відповісти
Буде їм така рейганоміка що і багаті і бідні заплачуть..... Разом з реднеками Техаської республіки
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09.07.2025 10:08 Відповісти
А что плохого в экономических реформах Рейгана- в рейганомике, как презрительно ее называли в совке ? Это обеспечило 8 лет ускоренного непрерывного роста экономики США при Клинтоне - и о ужас - даже профицит бюджета в каких то годах. Да и после Рейгана избрали республиканца Буша-старшего.
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09.07.2025 10:35 Відповісти
Мабудь малась на увазі "рейганоміка" - в лапках. Бо Трампон ніфіга не Рейган. Ніяким боком.
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09.07.2025 11:14 Відповісти
Погрожувати рашистам марна справа. Щоб думати наперед у маніяків і у рашистів психологія по іншому працює. Рашиста спочатку палкою по лобі потрібно дати а потім з ним говорити. І говорити тільки з позиції сили а не на рівних і не дай Боже ставити себе нижче.
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09.07.2025 09:53 Відповісти
Не вірте словам, а судіть по ділам їх.
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09.07.2025 09:57 Відповісти
Ото й маємо світову глобаньну сттуацію - одне підлісне х###ло і два торчка нарциса.
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09.07.2025 10:07 Відповісти
Ну оно из Норвегии виднее
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09.07.2025 10:37 Відповісти
Мемуари від Трампа:
- я погрожував розбомбити москву
- я погрожував розбомбити пекин
- я обіцяв завкінчити війну за 24 години
- я обіцяв завкінчити війну за два тиждня (том 1)
- я обіцяв завкінчити війну за 100 днів
-я обіцяв завкінчити війну за два тиждня (том 2)
- я обіцяв завкінчити війну за два тиждня (том 3)
- я обіцяв збити з України 350 лярдів $
- я обіцяв збити з України 150 лярдів $
- я обіцяв .....
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09.07.2025 09:57 Відповісти
ще байки під*їхали
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09.07.2025 10:01 Відповісти
Оце і є його "мистецтво угоди". Лякати, але НІКОЛИ не виконувати свої погрози.
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09.07.2025 10:04 Відповісти
Отак він і хотів "не дати цій війні статися, якби він був президентом". Блефом і погрозами. Ось тільки він не врахував, що має справу з відморозками. І що вони все одно б напали. Тим більше, що йому просто в обличчя казали, що йому не вірять.
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09.07.2025 10:24 Відповісти
Немає сенсу таке поширювати ...
У нього шухляда не закривається і неконтрольовано тіліпається...
Йому щось бовкнути як два пальця об асфальт.. все одно забуде що молов ... через хвилину
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09.07.2025 10:06 Відповісти
Бачу, самостійний облік ідиотизмів ведеться ретельно!
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09.07.2025 10:06 Відповісти
Ти спершу санкції введи
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09.07.2025 10:09 Відповісти
Баян.
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09.07.2025 10:13 Відповісти
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09.07.2025 10:13 Відповісти
ось звідки ця тупа форма передача діалогу "а я такая, а он такой"
від американського "he goes like"

до речі, українською це буде "ру пщуі дшлу".
Ось вам. Думайте. Все одно ви не ціните належним чином мої змістовні коментарі.
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09.07.2025 10:22 Відповісти
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09.07.2025 10:28 Відповісти
Так, "найкращі 37 ПТРК" і 100 ракет до них.
Досі ними відбиваємося...
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09.07.2025 10:43 Відповісти
""А потім (путін. - Ред.) каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", - переконаний Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/v3562289
На 10% повірив, так і є. А толку-то з цього?
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09.07.2025 10:41 Відповісти
давно пора.
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09.07.2025 10:42 Відповісти
ТРЕПЛО
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09.07.2025 10:46 Відповісти
О последовательности в политике Трампа говорить не приходится. Можно понять, почему у кацапских прихвостней такое неприятие новых проукраинских заявлений Трампа. (Да и не только уже его - Пентагона, республиканцев-конгресменов о санкциях и пр.) Зато с каким удовольствием они расписывали временную приостановку военной помощи Украине, отсутствие новых торговых пошлин к паРАШЕ и др. А тут на тебе ... . Политика США не делается одними президентами. А говорить можно все, что угодно, например по Ирану. А тут неожиданно бабахнуло, еще и на пару с Израилем (который был как бы недоволен мягкотелой американской позицией )
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09.07.2025 10:49 Відповісти
Бомбіла.
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09.07.2025 10:50 Відповісти
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09.07.2025 11:01 Відповісти
 
 