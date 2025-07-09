Аудіозапис CNN: Трамп каже, що колись погрожував Путіну "розбомбити Москву до біса": Він не повірив. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп якось погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, зокрема, він грозивсь "розбомбити Москву до біса".

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з аудіозаписом, наданим CNN, минулого року на закритій зустрічі донорів Трамп заявив, що колись він намагався стримати Путіна від нападу на Україну, погрожуючи "розбомбити Москву до біса" у відповідь.

Коли саме відбулася розмова між Трампом і Путіним, не зазначається.

"Путіну я сказав: "Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу тобі, у мене немає вибору", – сказав Трамп під час одного зі збору коштів у 2024 році, згідно з аудіозаписом.

Також читайте: Війна в Україні тривала б 3-4 дні, якби США не передали Києву найкращу зброю, - Трамп

""А потім (Путін. - Ред.) каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", - переконаний Трамп.

Пізніше Трамп заявив, що передав аналогічне попередження лідеру Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, повідомивши йому, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь.

"Він подумав, що я збожеволів", - сказав Трамп про Сі, перш ніж зазначити, що "у нас ніколи не було проблем".

Відповідний аудіозапис доступний за посиланням