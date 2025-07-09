Аудіозапис CNN: Трамп каже, що колись погрожував Путіну "розбомбити Москву до біса": Він не повірив. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп якось погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, зокрема, він грозивсь "розбомбити Москву до біса".
Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з аудіозаписом, наданим CNN, минулого року на закритій зустрічі донорів Трамп заявив, що колись він намагався стримати Путіна від нападу на Україну, погрожуючи "розбомбити Москву до біса" у відповідь.
Коли саме відбулася розмова між Трампом і Путіним, не зазначається.
"Путіну я сказав: "Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу тобі, у мене немає вибору", – сказав Трамп під час одного зі збору коштів у 2024 році, згідно з аудіозаписом.
""А потім (Путін. - Ред.) каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", - переконаний Трамп.
Пізніше Трамп заявив, що передав аналогічне попередження лідеру Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, повідомивши йому, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь.
"Він подумав, що я збожеволів", - сказав Трамп про Сі, перш ніж зазначити, що "у нас ніколи не було проблем".
Відповідний аудіозапис доступний за посиланням
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У нього шухляда не закривається і неконтрольовано тіліпається...
Йому щось бовкнути як два пальця об асфальт.. все одно забуде що молов ... через хвилину
від американського "he goes like"
до речі, українською це буде "ру пщуі дшлу".
Ось вам. Думайте. Все одно ви не ціните належним чином мої змістовні коментарі.
Досі ними відбиваємося...
На 10% повірив, так і є. А толку-то з цього?