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Новости Отношения Трампа и Путина слабость Звонок Трампа Путину
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Неспособность президента США точно оценить действия Путина может создать у российского диктатора впечатление безнаказанности, - The Telegraph

трамп,путін

Отсутствие решительного ответа США на новые атаки России против Украины, а также прекращение поставок вооружения, в частности ракет для систем противовоздушной обороны Patriot могут усилить уверенность российского диктатора Владимира Путина в безнаказанности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Обозреватель Дэвид Блэр отмечает, что сразу после телефонного разговора с Трампом Путин приказал осуществить самую масштабную с начала войны воздушную атаку на Киев - с применением 550 дронов и ракет. Это по мнению Блэра является прямым сигналом: Кремль не ожидает жесткой реакции со стороны Вашингтона.

"Путин убежден, что Трамп не заставит его заплатить за такие действия. Возможно, президент США напишет гневный пост в соцсетях, но глава Кремля убежден, что дальше этого дело не зайдет", - отмечает обозреватель.

Особую критику автор высказывает из-за решения Трампа остановить поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 к системам Patriot, предназначенных для сбивания российской баллистики, которые уже были в Европе на пути в Киев. По словам Блэра, такое решение фактически оставило украинскую столицу уязвимой к новым атакам с воздуха.

"Этим решением Трамп фактически сообщил Путину, что Америка довольна тем, что Киев остается беззащитным перед российскими воздушными атаками. Путин отреагировал вполне логично и приказал провести крупнейшее нападение за всю историю. Отказавшись поставлять Patriot, Трамп дал Путину самый яркий зеленый свет, который только можно представить", - указывает журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин осознает риск новых санкций в отношении России, - Трамп

Также в статье упоминается об отсутствии новых санкций со стороны США против России с момента возвращения Трампа в Белый дом. Автор подчеркивает, что в отличие от США, Великобритания и Европейский Союз регулярно обновляют свои санкционные ограничения, чтобы перекрывать обходные пути для РФ.

"Не вводя новых санкций, Трамп позволяет старым терять эффективность и дает Путину очередной сигнал, что тот может действовать как угодно", - пишет Блэр.

Обозреватель напоминает, что в Сенате уже готов к принятию двухпартийный законопроект, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на поставки российских энергоносителей для любой страны, которая будет их покупать.

"Он может быть принят, когда президент даст на это слово. Но нет никаких признаков того, что Трамп даст такое слово. Он время от времени только угрожает и кричит", - говорится в материале.

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Автор: 

путин владимир (31680) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+10
ця руда гидота
має теж піти під Трибунал
за підтримку і сприяння геноциду,
знищення українців бидлотою путіним.
Премію Миру воно хоче ,
хіба що після гільйотини.
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05.07.2025 09:24 Ответить
+4
Мати свого чєлавєка на посаді презіка США, і чого путлєру сцяти? Козирі на руках.
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05.07.2025 09:25 Ответить
+4
Не дивно що Трамп поводить себе як маріонетка путіна якщо у х#йла на нього є педофільський компромат .
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05.07.2025 09:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ця руда гидота
має теж піти під Трибунал
за підтримку і сприяння геноциду,
знищення українців бидлотою путіним.
Премію Миру воно хоче ,
хіба що після гільйотини.
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05.07.2025 09:24 Ответить
Мати свого чєлавєка на посаді презіка США, і чого путлєру сцяти? Козирі на руках.
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05.07.2025 09:25 Ответить
Не дивно що Трамп поводить себе як маріонетка путіна якщо у х#йла на нього є педофільський компромат .
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05.07.2025 09:27 Ответить
Трохи поправлю.
Вони обоє маріонетки глобальних еліт.
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05.07.2025 10:34 Ответить
Нігуя вони не створюють - враження безкарності - путлєр і є таким - хто йому в світі указ?
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05.07.2025 09:33 Ответить
Сі жовтопикий йому указ.
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05.07.2025 09:39 Ответить
Сі зараз з ним - в одній упряжці
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05.07.2025 09:42 Ответить
путлєр і є таким - хто йому в світі указ?
Ви що думаєте,можна без договірнякив таке витворяти,будучи самостійним політиком?
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05.07.2025 10:36 Ответить
як гидко відчувати те,що долі людей та миру залежать від двох маразматичних,розумовостопорнутих пенсів,життя яких на фінішу і вони хочуть лише залишитися в історії!!!
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05.07.2025 09:34 Ответить
Трьох. Ви про Сі забули. Це він нас вбиває брудними рученятами *****, і буде це робити дуже довго, щоб Америка не відволікалась на Китай.
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05.07.2025 09:41 Ответить
якщо Трампло не здатне оцініти дії пуйла, то може треба перевірити його на компетентність, може він не відповідає займаній посаді
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05.07.2025 09:45 Ответить
Двопартийна система у Штатах себе вичерпала і почала деградувати.
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05.07.2025 09:48 Ответить
Мождиво 2-партійна система і не дуже, але є ризик, що росія може там допомогти створити якусь третю чисто проросійську партію, тим більше що зараз в США проживає багато росіської вати.
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05.07.2025 10:16 Ответить
Якщо хтось вважає що крашений пі'дор "нездатний" оцінити наслідки припинення допомоги Україні, то ідіот він а не Трамп...
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05.07.2025 10:04 Ответить
Таке відчуття, що США керує не трампакс, а куйло!
А трампакс діарею у куйла вбирає...
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05.07.2025 10:11 Ответить
Позбавлення жертви можливості захищатися те також карний злочин
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05.07.2025 10:13 Ответить
Два старих пирдуна поговорили про те, як найбільше мирних українців знищити. Перед дорогою до пекла.
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05.07.2025 10:24 Ответить
 
 