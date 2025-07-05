Неспособность президента США точно оценить действия Путина может создать у российского диктатора впечатление безнаказанности, - The Telegraph

Отсутствие решительного ответа США на новые атаки России против Украины, а также прекращение поставок вооружения, в частности ракет для систем противовоздушной обороны Patriot могут усилить уверенность российского диктатора Владимира Путина в безнаказанности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Обозреватель Дэвид Блэр отмечает, что сразу после телефонного разговора с Трампом Путин приказал осуществить самую масштабную с начала войны воздушную атаку на Киев - с применением 550 дронов и ракет. Это по мнению Блэра является прямым сигналом: Кремль не ожидает жесткой реакции со стороны Вашингтона.

"Путин убежден, что Трамп не заставит его заплатить за такие действия. Возможно, президент США напишет гневный пост в соцсетях, но глава Кремля убежден, что дальше этого дело не зайдет", - отмечает обозреватель.

Особую критику автор высказывает из-за решения Трампа остановить поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 к системам Patriot, предназначенных для сбивания российской баллистики, которые уже были в Европе на пути в Киев. По словам Блэра, такое решение фактически оставило украинскую столицу уязвимой к новым атакам с воздуха.

"Этим решением Трамп фактически сообщил Путину, что Америка довольна тем, что Киев остается беззащитным перед российскими воздушными атаками. Путин отреагировал вполне логично и приказал провести крупнейшее нападение за всю историю. Отказавшись поставлять Patriot, Трамп дал Путину самый яркий зеленый свет, который только можно представить", - указывает журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин осознает риск новых санкций в отношении России, - Трамп

Также в статье упоминается об отсутствии новых санкций со стороны США против России с момента возвращения Трампа в Белый дом. Автор подчеркивает, что в отличие от США, Великобритания и Европейский Союз регулярно обновляют свои санкционные ограничения, чтобы перекрывать обходные пути для РФ.

"Не вводя новых санкций, Трамп позволяет старым терять эффективность и дает Путину очередной сигнал, что тот может действовать как угодно", - пишет Блэр.

Обозреватель напоминает, что в Сенате уже готов к принятию двухпартийный законопроект, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на поставки российских энергоносителей для любой страны, которая будет их покупать.

"Он может быть принят, когда президент даст на это слово. Но нет никаких признаков того, что Трамп даст такое слово. Он время от времени только угрожает и кричит", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-республиканец Бейкон - Трампу: Путин издевается над вами, пора менять стратегию