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Новости Санкции против России
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Путин осознает риск новых санкций в отношении России, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Российский диктатор Владимир Путин обеспокоен возможными санкциями против России и понимает их вероятность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что обсуждал санкции с главой Кремля.

"Мы много разговариваем о санкциях. Путин не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции - достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", - заявил президент Соединенных Штатов.

В то же время Трамп подчеркнул, что он относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.

Отдельно глава США сообщил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Автор: 

путин владимир (31680) санкции (11605) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+11
доня - ти поц яких світ не бачив...
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05.07.2025 09:07 Ответить
+8
Поки полковник Краснов у при владі у сша то ***** може не хвилюватися за санкції.
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05.07.2025 09:15 Ответить
+7
та плював ***** на тебе і твої санкції, поки його підтримує Китай, а нафту купляє Індія.
На кого ти ті 400% пошлини накладеш? На Китай на Індію? Ти ВЖЕ спробував і ОБІСРАВСЯ.
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05.07.2025 09:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так так ,живе в постіному напрязі вже котрий двохтижневик
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05.07.2025 09:06 Ответить
Професіонал! - я від нього в захваті - Трамп
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05.07.2025 09:06 Ответить
доня - ти поц яких світ не бачив...
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05.07.2025 09:07 Ответить
Говорили балакали,
Сіли та й заплакали...
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05.07.2025 09:10 Ответить
та плював ***** на тебе і твої санкції, поки його підтримує Китай, а нафту купляє Індія.
На кого ти ті 400% пошлини накладеш? На Китай на Індію? Ти ВЖЕ спробував і ОБІСРАВСЯ.
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05.07.2025 09:11 Ответить
"не моя війна - це все байден, а от як би я був президентом!"
береш зубочистку і всю ту руду срань з між зубів вичищюеш...
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05.07.2025 09:12 Ответить
Та так ***** стурбувався шо почав масований обстріл Києва.
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05.07.2025 09:12 Ответить
Почав масований обстріл Києва зі словами: "Дивись, дональде, як я можу!"
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05.07.2025 10:28 Ответить
Трамп - *****! Це вже очевидно.
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05.07.2025 09:13 Ответить
"...він ставиться до російської федерації жорсткіше, ніж до Ірану" - це був такий недолугий жарт?
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05.07.2025 09:14 Ответить
Поки полковник Краснов у при владі у сша то ***** може не хвилюватися за санкції.
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05.07.2025 09:15 Ответить
"Ми багато розмовляємо про санкції" Саме тут можна ставити жирну руду крапку...
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05.07.2025 09:18 Ответить
Руде чмо радилось з пуйлом, які санкції йому будуть до вподоби. Щоб були "і вовки ситі, і вівці цілі".
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05.07.2025 10:32 Ответить
Брати Капранови

Рік тому, 13.06.24, Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду.

Потужний і незламний документ.

Не те що якийсь там Будапештський меморандум.
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05.07.2025 09:19 Ответить
Договора зі США не варті навіть договорів з росією...
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05.07.2025 09:52 Ответить
А якого саме договіру умови вони не виконали?Будапештський меморандум ?Там все ок,тому він і меморанлум.А з оцим свіжим договором проблема в тому що він хоч і називається "безпековою угодою" а по суті порожній меморандум.Але зе підписав,пропіарився і забув.
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05.07.2025 10:32 Ответить
До речі. А що там з "кримською платформою"? Щось я давно нічого не чув про неї...
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05.07.2025 10:34 Ответить
Там же де і саміт миру і саміт перших леді
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05.07.2025 10:36 Ответить
і чому плюватися на США коли мова йде за одного неадеквата?
до речі в Україні таке саме неадекватне лайно,
але в Україну ніхто начебто і не плює...
відрізнялка зламалася?
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05.07.2025 09:20 Ответить
Не знаю,хто в Україні на кого плює,але страдають всі українці.
І 73%,і решта 27%....
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05.07.2025 09:27 Ответить
все зрозуміло, але хочя б один дід-баба, які тут дописали
- "піндоси лайно, що б ви здохли"
хоч раз в своє пролетарському житті бачив американця,
спілкувався з ним,
жив з ним поряд,
робив з ним поряд?
для мене такі - як серп і молот на у них на лобі.
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05.07.2025 09:34 Ответить
Вони і є лайно.

На фоні припинення допомоги Україні рейтинг Трампа серед республіканців виріс до рекордних 63%...

Країна мразі...
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05.07.2025 09:47 Ответить
this is Big Beautiful bill - Ukraine is forgotten....
that is price
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05.07.2025 09:53 Ответить
for being moran
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05.07.2025 09:54 Ответить
А трам тобі щось винен?Маєш свого президента,від нього і вимагай.Те що твій(так-наш) повний бовдур не знімає з нього відповідальності
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05.07.2025 10:34 Ответить
і так, я сумую за тею Америкою в яку приїхав, коли люди тобі посміхаються і здоровкаються з тобою, а я їх не знаю.
одне зелене чи там руде чмо може зламати все,
за ***** взагалі нема базару - то не людина...
одже думайте перед тим як папірець в урну запхати,
і не про поржать думайте...
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05.07.2025 09:47 Ответить
Ти,труп,світового рівня,краще думай про вічне,не засирай голови людям.
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05.07.2025 09:28 Ответить
Пуйло то усвідомлює про ризик полєзних санкцій, але ж агент Краснов на просто так протирає штани в БД.
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05.07.2025 09:33 Ответить
Трамп такий обізнаний про те, що думає пуйло, що таке враження, що він з ним спить
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05.07.2025 09:34 Ответить
Ох і довбой@б.🤦
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05.07.2025 09:47 Ответить
Доні КонДоні
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05.07.2025 10:01 Ответить
ЖОДНИХ САНКЦІЙ, АБО ЇХ ПОСИЛЕНЬ ПРИ ТРАМПІ НЕ БУЛО. Тільки послаблення та перекриття вже діючих. Крапка.
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05.07.2025 10:02 Ответить
Воно тебе ідіота має десь...... Тому вводи нарешті ці санкції!!!!
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05.07.2025 10:22 Ответить
В може і ні ;
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05.07.2025 10:25 Ответить
Та клав пуйло на ваші санкції...
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05.07.2025 10:33 Ответить
 
 