Путин осознает риск новых санкций в отношении России, - Трамп

Российский диктатор Владимир Путин обеспокоен возможными санкциями против России и понимает их вероятность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что обсуждал санкции с главой Кремля.

"Мы много разговариваем о санкциях. Путин не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции - достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", - заявил президент Соединенных Штатов.

В то же время Трамп подчеркнул, что он относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.

Отдельно глава США сообщил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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