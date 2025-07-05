Путин осознает риск новых санкций в отношении России, - Трамп
Российский диктатор Владимир Путин обеспокоен возможными санкциями против России и понимает их вероятность.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что обсуждал санкции с главой Кремля.
"Мы много разговариваем о санкциях. Путин не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции - достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", - заявил президент Соединенных Штатов.
В то же время Трамп подчеркнул, что он относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.
Отдельно глава США сообщил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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Сіли та й заплакали...
На кого ти ті 400% пошлини накладеш? На Китай на Індію? Ти ВЖЕ спробував і ОБІСРАВСЯ.
береш зубочистку і всю ту руду срань з між зубів вичищюеш...
Рік тому, 13.06.24, Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду.
Потужний і незламний документ.
Не те що якийсь там Будапештський меморандум.
до речі в Україні таке саме неадекватне лайно,
але в Україну ніхто начебто і не плює...
відрізнялка зламалася?
І 73%,і решта 27%....
- "піндоси лайно, що б ви здохли"
хоч раз в своє пролетарському житті бачив американця,
спілкувався з ним,
жив з ним поряд,
робив з ним поряд?
для мене такі - як серп і молот на у них на лобі.
На фоні припинення допомоги Україні рейтинг Трампа серед республіканців виріс до рекордних 63%...
Країна мразі...
that is price
одне зелене чи там руде чмо може зламати все,
за ***** взагалі нема базару - то не людина...
одже думайте перед тим як папірець в урну запхати,
і не про поржать думайте...