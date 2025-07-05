Путін усвідомлює ризик нових санкцій щодо Росії, - Трамп
Російський диктатор Володимир Путін стурбований можливими санкціями проти Росії та розуміє їхню ймовірність.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент США Дональд Трамп.
Він зазначив, що обговорював санкції з очільником Кремля.
"Ми багато розмовляємо про санкції. Путін не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але ці санкції - досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал", - заявив президент Сполучених Штатів.
Водночас Трамп підкреслив, що він ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до Ірану чи будь-якої іншої країни.
Окремо очільник США повідомив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.
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Сіли та й заплакали...
На кого ти ті 400% пошлини накладеш? На Китай на Індію? Ти ВЖЕ спробував і ОБІСРАВСЯ.
береш зубочистку і всю ту руду срань з між зубів вичищюеш...
Рік тому, 13.06.24, Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду.
Потужний і незламний документ.
Не те що якийсь там Будапештський меморандум.
до речі в Україні таке саме неадекватне лайно,
але в Україну ніхто начебто і не плює...
відрізнялка зламалася?
І 73%,і решта 27%....
- "піндоси лайно, що б ви здохли"
хоч раз в своє пролетарському житті бачив американця,
спілкувався з ним,
жив з ним поряд,
робив з ним поряд?
для мене такі - як серп і молот на у них на лобі.
На фоні припинення допомоги Україні рейтинг Трампа серед республіканців виріс до рекордних 63%...
Країна мразі...
that is price
одне зелене чи там руде чмо може зламати все,
за ***** взагалі нема базару - то не людина...
одже думайте перед тим як папірець в урну запхати,
і не про поржать думайте...