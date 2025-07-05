Путін усвідомлює ризик нових санкцій щодо Росії, - Трамп

Російський диктатор Володимир Путін стурбований можливими санкціями проти Росії та розуміє їхню ймовірність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що обговорював санкції з очільником Кремля.

"Ми багато розмовляємо про санкції. Путін не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але ці санкції - досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал", - заявив президент Сполучених Штатів.

Водночас Трамп підкреслив, що він ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до Ірану чи будь-якої іншої країни.

Окремо очільник США повідомив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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