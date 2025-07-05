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Новини Санкції проти Росії
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Путін усвідомлює ризик нових санкцій щодо Росії, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Російський диктатор Володимир Путін стурбований можливими санкціями проти Росії та розуміє їхню ймовірність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що обговорював санкції з очільником Кремля. 

"Ми багато розмовляємо про санкції. Путін не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але ці санкції -  досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал", - заявив президент Сполучених Штатів.

Водночас Трамп підкреслив, що він ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до Ірану чи будь-якої іншої країни.

Окремо очільник США повідомив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Автор: 

путін володимир (24257) санкції (12307) Трамп Дональд (6369)


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Топ коментарі
+11
доня - ти поц яких світ не бачив...
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05.07.2025 09:07 Відповісти
+8
Поки полковник Краснов у при владі у сша то ***** може не хвилюватися за санкції.
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05.07.2025 09:15 Відповісти
+7
та плював ***** на тебе і твої санкції, поки його підтримує Китай, а нафту купляє Індія.
На кого ти ті 400% пошлини накладеш? На Китай на Індію? Ти ВЖЕ спробував і ОБІСРАВСЯ.
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05.07.2025 09:11 Відповісти
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так так ,живе в постіному напрязі вже котрий двохтижневик
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05.07.2025 09:06 Відповісти
Професіонал! - я від нього в захваті - Трамп
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05.07.2025 09:06 Відповісти
доня - ти поц яких світ не бачив...
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05.07.2025 09:07 Відповісти
Говорили балакали,
Сіли та й заплакали...
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05.07.2025 09:10 Відповісти
та плював ***** на тебе і твої санкції, поки його підтримує Китай, а нафту купляє Індія.
На кого ти ті 400% пошлини накладеш? На Китай на Індію? Ти ВЖЕ спробував і ОБІСРАВСЯ.
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05.07.2025 09:11 Відповісти
"не моя війна - це все байден, а от як би я був президентом!"
береш зубочистку і всю ту руду срань з між зубів вичищюеш...
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05.07.2025 09:12 Відповісти
Та так ***** стурбувався шо почав масований обстріл Києва.
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05.07.2025 09:12 Відповісти
Почав масований обстріл Києва зі словами: "Дивись, дональде, як я можу!"
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05.07.2025 10:28 Відповісти
Трамп - *****! Це вже очевидно.
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05.07.2025 09:13 Відповісти
"...він ставиться до російської федерації жорсткіше, ніж до Ірану" - це був такий недолугий жарт?
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05.07.2025 09:14 Відповісти
Поки полковник Краснов у при владі у сша то ***** може не хвилюватися за санкції.
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05.07.2025 09:15 Відповісти
"Ми багато розмовляємо про санкції" Саме тут можна ставити жирну руду крапку...
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05.07.2025 09:18 Відповісти
Руде чмо радилось з пуйлом, які санкції йому будуть до вподоби. Щоб були "і вовки ситі, і вівці цілі".
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05.07.2025 10:32 Відповісти
Брати Капранови

Рік тому, 13.06.24, Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду.

Потужний і незламний документ.

Не те що якийсь там Будапештський меморандум.
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05.07.2025 09:19 Відповісти
Договора зі США не варті навіть договорів з росією...
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05.07.2025 09:52 Відповісти
А якого саме договіру умови вони не виконали?Будапештський меморандум ?Там все ок,тому він і меморанлум.А з оцим свіжим договором проблема в тому що він хоч і називається "безпековою угодою" а по суті порожній меморандум.Але зе підписав,пропіарився і забув.
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05.07.2025 10:32 Відповісти
і чому плюватися на США коли мова йде за одного неадеквата?
до речі в Україні таке саме неадекватне лайно,
але в Україну ніхто начебто і не плює...
відрізнялка зламалася?
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05.07.2025 09:20 Відповісти
Не знаю,хто в Україні на кого плює,але страдають всі українці.
І 73%,і решта 27%....
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05.07.2025 09:27 Відповісти
все зрозуміло, але хочя б один дід-баба, які тут дописали
- "піндоси лайно, що б ви здохли"
хоч раз в своє пролетарському житті бачив американця,
спілкувався з ним,
жив з ним поряд,
робив з ним поряд?
для мене такі - як серп і молот на у них на лобі.
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05.07.2025 09:34 Відповісти
Вони і є лайно.

На фоні припинення допомоги Україні рейтинг Трампа серед республіканців виріс до рекордних 63%...

Країна мразі...
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05.07.2025 09:47 Відповісти
this is Big Beautiful bill - Ukraine is forgotten....
that is price
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05.07.2025 09:53 Відповісти
for being moran
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05.07.2025 09:54 Відповісти
і так, я сумую за тею Америкою в яку приїхав, коли люди тобі посміхаються і здоровкаються з тобою, а я їх не знаю.
одне зелене чи там руде чмо може зламати все,
за ***** взагалі нема базару - то не людина...
одже думайте перед тим як папірець в урну запхати,
і не про поржать думайте...
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05.07.2025 09:47 Відповісти
Ти,труп,світового рівня,краще думай про вічне,не засирай голови людям.
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05.07.2025 09:28 Відповісти
Пуйло то усвідомлює про ризик полєзних санкцій, але ж агент Краснов на просто так протирає штани в БД.
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05.07.2025 09:33 Відповісти
Трамп такий обізнаний про те, що думає пуйло, що таке враження, що він з ним спить
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05.07.2025 09:34 Відповісти
Ох і довбой@б.🤦
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05.07.2025 09:47 Відповісти
Доні КонДоні
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05.07.2025 10:01 Відповісти
ЖОДНИХ САНКЦІЙ, АБО ЇХ ПОСИЛЕНЬ ПРИ ТРАМПІ НЕ БУЛО. Тільки послаблення та перекриття вже діючих. Крапка.
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05.07.2025 10:02 Відповісти
Воно тебе ідіота має десь...... Тому вводи нарешті ці санкції!!!!
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05.07.2025 10:22 Відповісти
В може і ні ;
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05.07.2025 10:25 Відповісти
Та клав пуйло на ваші санкції...
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05.07.2025 10:33 Відповісти
 
 