США не припиняли надання озброєння Україні, а переглянули постачання конкретних компонентів, - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Сполучені Штати Америки не припиняли постачання озброєння Україні. Вашингтон переглянув постачання конкретних компонентів.

Про це Мелоні заявила під час виступу на форумі в Массерії, пише інформаційне агентство Ansa, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава уряду Італії розповіла, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом. Йшлося про Україну, а також мита.

"Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань", - заявила Мелоні.

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