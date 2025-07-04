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США не припиняли надання озброєння Україні, а переглянули постачання конкретних компонентів, - Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Сполучені Штати Америки не припиняли постачання озброєння Україні. Вашингтон переглянув постачання конкретних компонентів.
Про це Мелоні заявила під час виступу на форумі в Массерії, пише інформаційне агентство Ansa, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава уряду Італії розповіла, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом. Йшлося про Україну, а також мита.
"Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань", - заявила Мелоні.
Топ коментарі
+9 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар04.07.2025 23:30 Відповісти Посилання
+4 zakvova
показати весь коментар04.07.2025 23:33 Відповісти Посилання
+4 Віктор Кравчук
показати весь коментар04.07.2025 23:44 Відповісти Посилання
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It feels like it's raining all over the world.... 😊
А що свого є у ЗЄ, крім пісюна та обіцянок?
https://censor.net/ua/photonews/3561643/kongresmeny-zaklykaly-gegseta-ponovyty-postavky-zbroyi-********і
Наше МЗС глибоко стурбоване, тим що хтось невідомий увів пані Прем'єр-міністерку дружньої нам Італії Джорджа Мелоні в оману, тобто дезінформував, про що свідчить її заява: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/07/04/meloniho-sentito-trump-spero-sviluppi-positivi-con-kiev_b7b17fdf-96d4-44db-b10d-bf34ced64be5.html