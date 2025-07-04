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Новини допомога Україні від США
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США не припиняли надання озброєння Україні, а переглянули постачання конкретних компонентів, - Мелоні

Мелоні про допомогу США Україні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Сполучені Штати Америки не припиняли постачання озброєння Україні. Вашингтон переглянув постачання конкретних компонентів.

Про це Мелоні заявила під час виступу на форумі в Массерії, пише інформаційне агентство Ansa, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава уряду Італії розповіла, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом. Йшлося про Україну, а також мита.

"Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань", - заявила Мелоні.

Дивіться також: 17 членів Конгресу США направили листа Гегсету із вимогою відновити надання Україні допомоги. ДОКУМЕНТ

Автор: 

допомога (8521) США (23674) Трамп Дональд (6348) Мелоні Джорджа (158)


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Топ коментарі
+9
Любительниця рижого обілює п.дора.
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04.07.2025 23:30 Відповісти
+4
Маємо лазер, Паляницю і досвідченого Лідора. Нам америкоські подачки ні до чого🤡
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04.07.2025 23:33 Відповісти
+4
Чисто випадково "переглянули" деякі компоненти, котрі критично важливі для України. Таке враження що в США цим займається теж російський агент...
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04.07.2025 23:44 Відповісти
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Любительниця рижого обілює п.дора.
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04.07.2025 23:30 Відповісти
Ліпить з його лайна кулю
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04.07.2025 23:33 Відповісти
А Меланія не ревнує? Чи їй старий рудий чорт вже попек горла стоїть?
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04.07.2025 23:34 Відповісти
Їм Порошенко платить
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04.07.2025 23:35 Відповісти
Маємо лазер, Паляницю і досвідченого Лідора. Нам америкоські подачки ні до чого🤡
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04.07.2025 23:33 Відповісти
Трампосос . як на смак прутень пуделя пуйла ? Заглатуєш , пшекський клоун чи спльовуєш ?
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05.07.2025 00:06 Відповісти
Мелоні фашистська подруга фашиста трампа. Ї ї тримає в рамках законодавство ЄС.
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04.07.2025 23:36 Відповісти
Моргана поговорила з Мерліном. Всі в лісі притихли. Слів тиснути не має.
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04.07.2025 23:37 Відповісти
Ах Мелоні! )))😂
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04.07.2025 23:38 Відповісти
Rainy night in Georgia --
It feels like it's raining all over the world.... 😊
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04.07.2025 23:52 Відповісти
це ж мистецтво, ********* 3 короба і нічого не дати
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04.07.2025 23:38 Відповісти
Чисто випадково "переглянули" деякі компоненти, котрі критично важливі для України. Таке враження що в США цим займається теж російський агент...
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04.07.2025 23:44 Відповісти
То не враження. На жаль.
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04.07.2025 23:46 Відповісти
Не виключено, що ГРУ ГШ вже має окремий офіс у Пентагоні.
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04.07.2025 23:58 Відповісти
Пентагон звітує Мелоні. Ось так дрібні шавки з секти рудого скаженого орангутангу прикривають його стару дупу.
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04.07.2025 23:48 Відповісти
Ну, якщо вже казати про розміри, то дрібніше отдією бородатої утриманки з Кварталу-95 нема нікого.
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04.07.2025 23:50 Відповісти
Лапоть, ти забув про недопалок під назвою *****.
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05.07.2025 00:21 Відповісти
Вчора по нас прилетіли Іскандери *****. Вироблено на росії.

А що свого є у ЗЄ, крім пісюна та обіцянок?
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05.07.2025 00:28 Відповісти
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05.07.2025 00:30 Відповісти
Як скажеш. Сиди у спамі.
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05.07.2025 00:31 Відповісти
У якому спамі, лапоть?
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05.07.2025 00:48 Відповісти
Вони на вас не насрали, а провели дефекацію.
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04.07.2025 23:48 Відповісти
А на вас? А ти чиїх будеш?
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05.07.2025 00:23 Відповісти
Мабуть доцільно, щоб наше МЗС власними каналами любʼязно ознайомило главу Уряду Італії з листом 17 членів Конгресу США міністру оборони США Гегсету, в якому буквально вказано, що допомогу Україні зброєю та ************ США поставлено на паузу, тобто призупинено,
https://censor.net/ua/photonews/3561643/kongresmeny-zaklykaly-gegseta-ponovyty-postavky-zbroyi-********і
Наше МЗС глибоко стурбоване, тим що хтось невідомий увів пані Прем'єр-міністерку дружньої нам Італії Джорджа Мелоні в оману, тобто дезінформував, про що свідчить її заява: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/07/04/meloniho-sentito-trump-spero-sviluppi-positivi-con-kiev_b7b17fdf-96d4-44db-b10d-bf34ced64be5.html
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04.07.2025 23:56 Відповісти
Смішна дівка. Каже,їй Трамп розказав.
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05.07.2025 00:02 Відповісти
Европа любой ценой спасает реноме лохматого нарцисса с манией величия на уровне Фрейда. Усрались с 5% на оборону. Лафа кончается всегда --- но не охота.
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05.07.2025 00:04 Відповісти
 
 