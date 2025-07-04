17 членів Конгресу США направили листа Гегсету із вимогою відновити надання Україні допомоги. ДОКУМЕНТ

17 конгресменів-демократів Палати представників Конгресу США направили листа главі Пентагону Піту Гегсету, у якому вимагають скасувати рішення про призупинення поставок боєприпасів і зброї до України.

Як передає Цензор.НЕТ, сенатор-демократ Річард Блюменталь, автор листа, написав про це на платформі Х.

"Зараз не час скорочувати нашу допомогу. Ми повинні відповісти на жорстокий напад Путіна зброєю, яка потрібна Україні для самооборони", - наголошує він.

У листі, який підписали конгресмени, йдеться, що наразі зупинено постачання:

зенітних ракет до Patriot (PAC-3);

155-мм артилерійських снарядів;

снарядів GMLRS для HIMARS;

ракет для ПЗРК Stinger;

керованих ракет "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow і "повітря-земля" AGM-114 Hellfire.

"Це рішення ставить під загрозу Україну, заохочує Володимира Путіна і сіє сумніви серед наших найближчих союзників. Ми закликаємо вас скасувати це рішення і подвоїти підтримку України в її боротьбі за майбутнє", - закликали конгресмени.

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Лист підписали сенатори Чак Шумер (д., Нью-Йорк), Кірстен Гіллібранд (Д., Нью-Йорк), Пітер Велч (Д., Вермонт) і Шелдон Вайтхаус (Д., Род-Айленд), а також члени Палати представників Джиммі Панетта (Д., Каліфорнія), Джейсон Кроу (Д., Колорадо), Салуд Карбахал (Д., Каліфорнія), Джо Кортні (Д., Коннектикут), Кріс Делузіо (Д., Пенсильванія), Джон Гараменді (Д., Каліфорнія), Джаред Голден (Д., Мен), Кріссі Хулахан (Д., Пенсильванія), Дональд Норкросс (Д., Нью-Джерсі), Остін Скотт (Р., Джорджія), Мерілін Стрікленд (Д., Вашингтон) і Меггі Гудлендер (Д., Нью-Гемпшир).

Законодавці додали, що хоча адміністрація Трампа неодноразово наголошувала на необхідності перенаправлення ресурсів на Індо-Тихоокеанський регіон, Росія "залишається найнебезпечнішою і найнагальнішою загрозою для нашої безпеки та безпеки наших союзників".

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Також законодавці просять Гегсета до 31 липня провести закритий брифінг та надати письмові відповіді на наступні запитання:

Яке саме озброєння та боєприпаси, заплановані до постачання в Україну, були призупинені внаслідок цього рішення?

Куди саме перенаправляються ці боєприпаси?

Чи планується перенаправлення інших боєприпасів? Якщо так, то куди?

Відповідно до оцінок Міноборони, як довго Україна зможе зберігати поточні темпи витрат цих боєприпасів, перш ніж її запаси вичерпаються?

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Конгресмени також зауважили, що підхід адміністрації "мир через силу вимагає від нас використання нашої сили".

"Боротьба України за свободу — це не гіпотетичне питання. Вона відбувається просто зараз, і ми повинні бути з ними, надаючи зброю, необхідну для захисту

Ми закликаємо вас скасувати це рішення і передати залишок допомоги, вже передбаченої у межах повноважень президента щодо вилучення озброєнь на суму $3,8 млрд, а також решту 300 млн, виділених у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні", - йдеться в листі.

Підписанти наголошують, що Конгрес готовий надати фінансування для поповнення запасів боєприпасів, щоб підготуватися до майбутніх конфліктів.

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