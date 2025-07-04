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Новости Фото помощь Украине от США
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17 членов Конгресса США направили письмо Хегсету с требованием возобновить предоставление помощи Украине. ДОКУМЕНТ

17 конгрессменов-демократов Палаты представителей Конгресса США направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету, в котором требуют отменить решение о приостановлении поставок боеприпасов и оружия в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, автор письма, написал об этом на платформе Х.

"Сейчас не время сокращать нашу помощь. Мы должны ответить на жестокое нападение Путина оружием, которое нужно Украине для самообороны", - отмечает он.

В письме, которое подписали конгрессмены, говорится, что сейчас остановлены поставки:

  • зенитных ракет к Patriot (PAC-3);
  • 155-мм артиллерийских снарядов;
  • снарядов GMLRS для HIMARS;
  • ракет для ПЗРК Stinger;
  • управляемых ракет "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow и "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

"Это решение ставит под угрозу Украину, поощряет Владимира Путина и сеет сомнения среди наших ближайших союзников. Мы призываем вас отменить это решение и удвоить поддержку Украины в ее борьбе за будущее", - призвали конгрессмены.

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Письмо подписали сенаторы Чак Шумер (Д., Нью-Йорк), Кирстен Гиллибранд (Д., Нью-Йорк), Питер Уэлч (Д., Вермонт) и Шелдон Уайтхаус (Д., Род-Айленд), а также члены Палаты представителей Джимми Панетта (Д.,мКалифорния), Джейсон Кроу (Д., Колорадо), Салуд Карбахал (Д., Калифорния), Джо Кортни (Д., Коннектикут), Крис Делузио (Д., Пенсильвания), Джон Гараменди (Д., Калифорния), Джаред Голден (Д., Мэн), Крисси Хулахан (Д., Пенсильвания), Дональд Норкросс (Д., Нью-Джерси), Остин Скотт (Р., Джорджия), Мэрилин Стрикленд (Д., Вашингтон) и Мэгги Гудлендер (Д., Нью-Гэмпшир).

Законодатели добавили, что хотя администрация Трампа неоднократно подчеркивала необходимость перенаправления ресурсов на Индо-Тихоокеанский регион, Россия "остается самой опасной и неотложной угрозой для нашей безопасности и безопасности наших союзников".

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Также законодатели просят Хегсета до 31 июля провести закрытый брифинг и предоставить письменные ответы на следующие вопросы:

  • Какое именно вооружение и боеприпасы, запланированные к поставке в Украину, были приостановлены в результате этого решения?
  • Куда именно перенаправляются эти боеприпасы?
  • Планируется ли перенаправление других боеприпасов? Если да, то куда?
  • Согласно оценкам Минобороны, как долго Украина сможет сохранять текущие темпы расхода этих боеприпасов, прежде чем ее запасы иссякнут?

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Конгрессмены также отметили, что подход администрации "мир через силу требует от нас использования нашей силы".

"Борьба Украины за свободу - это не гипотетический вопрос. Она происходит прямо сейчас, и мы должны быть с ними, предоставляя оружие, необходимое для защиты.
Мы призываем вас отменить это решение и передать остаток помощи, уже предусмотренной в рамках полномочий президента по изъятию вооружений на сумму $3,8 млрд, а также оставшиеся 300 млн, выделенных в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в письме.

Подписанты отмечают, что Конгресс готов предоставить финансирование для пополнения запасов боеприпасов, чтобы подготовиться к будущим конфликтам.

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Конгрессмены призвали Хегсета возобновить поставки оружия УкраинеКонгресс
Конгресс

Автор: 

Конгресс США (1254) помощь (7944) США (27400) Сенат США (517) Ричард Блюменталь (14) Пит Хегсет (83)


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Топ комментарии
+10
Трамп сам себя вымазал вместе со своей молодой командой.
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04.07.2025 22:45 Ответить
+8
Дякую!!!
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04.07.2025 22:39 Ответить
+6
Гадаю, що вже настав час не листи писати, а імпічмент оголошувати.
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04.07.2025 22:38 Ответить
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Гадаю, що вже настав час не листи писати, а імпічмент оголошувати.
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04.07.2025 22:38 Ответить
В конгресі 535 членів… саме членів…хуів чи сосів.
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04.07.2025 23:30 Ответить
Дякую!!!
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04.07.2025 22:39 Ответить
В нього скінчився туалетний папір, саме на часі.
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04.07.2025 22:41 Ответить
Гегсет з виконавцями, у святковий день США, нагадив Трампу, виконавши завдання прутіна, зупинивши поставки Україні ОВТ, визначені Конгресом США!! Трампа, вимазало, його ж оточення, у московське лайно, перед усим Світом!
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04.07.2025 22:42 Ответить
Трамп сам себя вымазал вместе со своей молодой командой.
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04.07.2025 22:45 Ответить
Ви дійсно вважаєте що воно настільки самостійне, що так просто від балди усе похерил.
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04.07.2025 22:47 Ответить
Та хто там "нагадив" Трампу?! Ти що - не зрозумів до цих пір кадрової політики Трампа? Вона базується на головному принципі, висловленому ще Петром І: "Подчинённый, в глазах начальствующих, должон иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим, не смущать начальство...". Трамп підбирає людей саме за цим принципом. А він вимагає саме високої особистої відданості лідеру, а не високих фахових якостей...
Гегсет, без відома Трампа, і "пукнуть" лишній раз, не посміє...
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05.07.2025 05:18 Ответить
Краще пляшку віскаря відправте йому, може опохмелиться, прийде до тями.
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04.07.2025 22:46 Ответить
Дякуємо сміливим 17-ті! А інші? Сцикуни?
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04.07.2025 22:48 Ответить
535.
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04.07.2025 23:31 Ответить
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04.07.2025 22:49 Ответить
Дякую цим конгресменам, але ж, хіба зверне увагу на це трамп?
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04.07.2025 23:27 Ответить
Респект сімнадцятьом сміливцям. А що інші? В кущах?
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04.07.2025 23:58 Ответить
Нещодавно дивився серіал Юристи Бостона. Там конгресмен (демократ) прямо в суді чітко відповів- мене Асоціація зброярів (республіканці) чітко повідомила, якщо я буду за закон про звуження розповсюдження зброї, вони будуть платити іншому кандидату, а мене політично знищать. Тому просто інстинкт самозбереження, цим він і займається постійно, як і весь конгрес.
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05.07.2025 00:12 Ответить
Так що тут дивного? "Лоббізм" у США виведений у ранг офіційної політики держави...
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05.07.2025 05:20 Ответить
аж 17 з 500??
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05.07.2025 00:21 Ответить
А є українські депутати від "Слуг народу", які направили листа до Верховного головнокомандувача з вимогою відновити виготовлення крилатих ракет "Нептун", "Вільха" і балістичної ракети "Грім 2-Сапсан"? Чи вони примушують президента сконстроювати свою нову балістичну ракету "БеняЗелєчка" і нову систему ППО "Скумбрія"? Ніт. Вони внесли законопроект до Ради, щоб скасувати кримінальне переслідування тим "слугам" і "ригам", які тирили мільярди на фортифікаціях, на яйцях солдатам, на бракованих мінах...
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05.07.2025 07:50 Ответить
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05.07.2025 07:57 Ответить
 
 