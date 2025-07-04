В Конгрессе США призвали администрацию Трампа возобновить поставки оружия Украине

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию американского президента как можно быстрее возобновить поставки оборонной помощи Украине.

Об этом Маккол заявил, комментируя материал NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Высокопоставленные военные чиновники США пришли к выводу, что предоставление Украине этого важного оружия не будет угрожать боеготовности США, поэтому я призываю администрацию быстро возобновить поставки", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что прекращение поставок оружия чиновниками Пентагона лишь "ослабляет благородные попытки президента Трампа достичь мира".

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Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

4 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают предоставлять оружие Украине.

По данным NBC News, приостановление поставок военной помощи Украине со стороны США было односторонним решением главы Пентагона Пита Хегсета.

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