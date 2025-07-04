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Новости помощь Украине от США
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В Конгрессе США призвали администрацию Трампа возобновить поставки оружия Украине

Майкл Маккол призвал США возобновить поставки помощи Украине

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию американского президента как можно быстрее возобновить поставки оборонной помощи Украине.

Об этом Маккол заявил, комментируя материал NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Высокопоставленные военные чиновники США пришли к выводу, что предоставление Украине этого важного оружия не будет угрожать боеготовности США, поэтому я призываю администрацию быстро возобновить поставки", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что прекращение поставок оружия чиновниками Пентагона лишь "ослабляет благородные попытки президента Трампа достичь мира".

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Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

4 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают предоставлять оружие Украине.

По данным NBC News, приостановление поставок военной помощи Украине со стороны США было односторонним решением главы Пентагона Пита Хегсета.

Также читайте: Конгрессмен-республиканец Фицпатрик о приостановлении поставок оружия Украине: В защите свободы не может быть полумер. США должны отстаивать мир через силу

Автор: 

Конгресс США (1254) оружие (10305) помощь (7937) США (27385) Маккол Майкл (12)


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Топ комментарии
+2
от такі в них противаги та стримування - прийшов нарцис-тиран-самодур й усі скукожилися під нього ... США поки не хльобонуть й не зроблять висновків отак й буде "двопартійносистемна" еліта перелицьовуватись сама й лягати заради перемоги під ситутивного майбутнього ...

Мене вразило голосування ще на початку повномасшатної, але наближалися вже вибори ... було якесь обʼєднуюче важливе питання ...гриміли ЗМІ- вперше в історії в Палаті конгресмени демократи додали голоси республіканцям щоб отримати потрібне рішення ... ОТО УПОРОТІ !!!
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04.07.2025 22:05 Ответить
+1
ми тож мешканці переулку Вугільний у місті Жашків закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні.
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04.07.2025 21:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ми тож мешканці переулку Вугільний у місті Жашків закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні.
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04.07.2025 21:55 Ответить
🤣🤣ОБОРОННОЇ тільки
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04.07.2025 21:58 Ответить
Група осіб, з оточення Трампа, обгадила його, за його ж погодженням, у святковий день США !! Прутін задоволений…
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04.07.2025 21:55 Ответить
Конгрес це тільки кликуші - балакучі голови? - а самим шось порішати - нє
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04.07.2025 21:57 Ответить
от такі в них противаги та стримування - прийшов нарцис-тиран-самодур й усі скукожилися під нього ... США поки не хльобонуть й не зроблять висновків отак й буде "двопартійносистемна" еліта перелицьовуватись сама й лягати заради перемоги під ситутивного майбутнього ...

Мене вразило голосування ще на початку повномасшатної, але наближалися вже вибори ... було якесь обʼєднуюче важливе питання ...гриміли ЗМІ- вперше в історії в Палаті конгресмени демократи додали голоси республіканцям щоб отримати потрібне рішення ... ОТО УПОРОТІ !!!
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04.07.2025 22:05 Ответить
Та ви що!
рудий та моль домовилися обмінятися хвильмами про "ціності". Одразу було найпотужніший приліт до України. Мабуть, цій епізод рудий погодив.
І як рудий може "доброго парня моля" огорчити, що штати відновять постачання ППО, котре ще Байден протокнув?
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04.07.2025 22:03 Ответить
США керує рудий маразматик і кацапській шпигун у Пентагоні))) Я думав більших куколдів за зебілів у цьому світі не знайдеться
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04.07.2025 22:05 Ответить
А хто керує Україною, якщо

Sofiya Fedyna

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Військовим в Чернівцях ЗАБОРОНИЛИ приймати допомогу від https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWmNF8xKE9BQGjY1dZEIsM-NwQEkql6wzrOpXvulSYOJE5vFqfHpfglBe153AEkBRyhIywvz-Zli9librJyZWkeOCFeF9miGkvsZ0EyjVtxSPGodzZz97OAmD_RLAK4HN1kMErGGNt2GjJ5gnqIvcrYzw-r8TqmzHJpK59LGIE9yZEcVJK85dOP0RNkojv1vLqWhEpAzD5LbMSyKfRqSDgj&__tn__=-]K-R Петро Порошенко.

Військовим, яким не вистачає всього.

Заборонили отримати критично необхідні речі, яких не забезпечила держава, ані Зеленський з власної кишені...

Так діють https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZWmNF8xKE9BQGjY1dZEIsM-NwQEkql6wzrOpXvulSYOJE5vFqfHpfglBe153AEkBRyhIywvz-Zli9librJyZWkeOCFeF9miGkvsZ0EyjVtxSPGodzZz97OAmD_RLAK4HN1kMErGGNt2GjJ5gnqIvcrYzw-r8TqmzHJpK59LGIE9yZEcVJK85dOP0RNkojv1vLqWhEpAzD5LbMSyKfRqSDgj&__tn__=*NK-R #ЗРАДНИКИ.

.."попри безсонну ніч ми не переносили нашу поїздку на Буковину, бо саме тут на нас чекали хлопці та дівчата з 143 навчального центру, яким ми вже сформували вантаж допомоги.

Але раптом вони подзвонили і сказали, що військова контррозвідка заборонила воїнам приймати цю допомогу. Ба більше, вони терміново відправили їх з місця постійної дислокації на Схід. Там ми і домовилися зустрітися з десантниками вже зовсім скоро, бо нас так просто не зупиниш.
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04.07.2025 22:10 Ответить
Така ж історія була в КОВІДні часи,коли лікарням був наказ не приймати допомогу від Порошенка.Треба було здихати мовчки,поки zeлена жаба строїла дороги для ,,братніх" танків...
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04.07.2025 22:17 Ответить
Чудовий хлопец. Заклики і заклики тиснути, ми чуємо що дня. Результату не видно. Чи там, не згадаю, щодо парламента чи Мерліна подвиги можуть бути.

Як всі політики жаліються на таку важку працю. Сам з посади не піде. Ще і зубами за крісло триматись буде.
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04.07.2025 22:15 Ответить
Ага. Так генерал кгб краснов и послушал тебя Маккол!
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04.07.2025 22:19 Ответить
самі закликунярії навкруги, робити от тільки нема кому...
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04.07.2025 22:26 Ответить
У того з «благородними спробами досягти миру» мали б уже бути відрізані яйця! На його совісті життя тисяч українців і існування або зникнення цілої нації. Скажіть американцям, хитрожопим сенаторам хай виймуть з дупи трампа свої язики!
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04.07.2025 22:33 Ответить
На осінь, блище до виборів, ще не таки закликання будуть. Сам трамп закликати буде.
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04.07.2025 22:36 Ответить
 
 