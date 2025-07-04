У Конгресі США закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні
Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав адміністрацію американського президента якнайшвидше відновити постачання оборонної допомоги Україні.
Про це Маккол заявив, коментуючи матеріал NBC News, передає Цензор.НЕТ.
"Високопоставлені військові чиновники США дійшли висновку, що надання Україні цієї важливої зброї не загрожуватиме боєготовності США, тому я закликаю адміністрацію швидко відновити постачання", - зазначив він.
Посадовець наголосив, що припинення постачання зброї чиновниками Пентагону лише "послаблює благородні спроби президента Трампа досягти миру".
Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.
Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.
4 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати продовжують надавати зброю Україні.
За даними NBC News, призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.
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Мене вразило голосування ще на початку повномасшатної, але наближалися вже вибори ... було якесь обʼєднуюче важливе питання ...гриміли ЗМІ- вперше в історії в Палаті конгресмени демократи додали голоси республіканцям щоб отримати потрібне рішення ... ОТО УПОРОТІ !!!
рудий та моль домовилися обмінятися хвильмами про "ціності". Одразу було найпотужніший приліт до України. Мабуть, цій епізод рудий погодив.
І як рудий може "доброго парня моля" огорчити, що штати відновять постачання ППО, котре ще Байден протокнув?
Sofiya Fedyna
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#
Військовим в Чернівцях ЗАБОРОНИЛИ приймати допомогу від https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWmNF8xKE9BQGjY1dZEIsM-NwQEkql6wzrOpXvulSYOJE5vFqfHpfglBe153AEkBRyhIywvz-Zli9librJyZWkeOCFeF9miGkvsZ0EyjVtxSPGodzZz97OAmD_RLAK4HN1kMErGGNt2GjJ5gnqIvcrYzw-r8TqmzHJpK59LGIE9yZEcVJK85dOP0RNkojv1vLqWhEpAzD5LbMSyKfRqSDgj&__tn__=-]K-R Петро Порошенко.
Військовим, яким не вистачає всього.
Заборонили отримати критично необхідні речі, яких не забезпечила держава, ані Зеленський з власної кишені...
Так діють https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZWmNF8xKE9BQGjY1dZEIsM-NwQEkql6wzrOpXvulSYOJE5vFqfHpfglBe153AEkBRyhIywvz-Zli9librJyZWkeOCFeF9miGkvsZ0EyjVtxSPGodzZz97OAmD_RLAK4HN1kMErGGNt2GjJ5gnqIvcrYzw-r8TqmzHJpK59LGIE9yZEcVJK85dOP0RNkojv1vLqWhEpAzD5LbMSyKfRqSDgj&__tn__=*NK-R #ЗРАДНИКИ.
.."попри безсонну ніч ми не переносили нашу поїздку на Буковину, бо саме тут на нас чекали хлопці та дівчата з 143 навчального центру, яким ми вже сформували вантаж допомоги.
Але раптом вони подзвонили і сказали, що військова контррозвідка заборонила воїнам приймати цю допомогу. Ба більше, вони терміново відправили їх з місця постійної дислокації на Схід. Там ми і домовилися зустрітися з десантниками вже зовсім скоро, бо нас так просто не зупиниш.
Як всі політики жаліються на таку важку працю. Сам з посади не піде. Ще і зубами за крісло триматись буде.