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Новини допомога Україні від США
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У Конгресі США закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

Майкл Маккол закликав США відновити постачання допомоги Україні

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав адміністрацію американського президента якнайшвидше відновити постачання оборонної допомоги Україні.

Про це Маккол заявив, коментуючи матеріал NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Високопоставлені військові чиновники США дійшли висновку, що надання Україні цієї важливої зброї не загрожуватиме боєготовності США, тому я закликаю адміністрацію швидко відновити постачання", - зазначив він.

Посадовець наголосив, що припинення постачання зброї чиновниками Пентагону лише "послаблює благородні спроби президента Трампа досягти миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмен-республіканець Бейкон - Трампу: Путін знущається з вас, час змінити стратегію

Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

4 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати продовжують надавати зброю Україні.

За даними NBC News, призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.

Також читайте: Конгресмен-республіканець Фіцпатрік щодо призупинення поставок зброї Україні: У захисті свободи не може бути напівзаходів. США мають відстоювати мир через силу

Автор: 

Конгрес США (1247) зброя (7586) допомога (8521) США (23674) Маккол Майкл (12)


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Топ коментарі
+4
ми тож мешканці переулку Вугільний у місті Жашків закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні.
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04.07.2025 21:55 Відповісти
+4
от такі в них противаги та стримування - прийшов нарцис-тиран-самодур й усі скукожилися під нього ... США поки не хльобонуть й не зроблять висновків отак й буде "двопартійносистемна" еліта перелицьовуватись сама й лягати заради перемоги під ситутивного майбутнього ...

Мене вразило голосування ще на початку повномасшатної, але наближалися вже вибори ... було якесь обʼєднуюче важливе питання ...гриміли ЗМІ- вперше в історії в Палаті конгресмени демократи додали голоси республіканцям щоб отримати потрібне рішення ... ОТО УПОРОТІ !!!
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04.07.2025 22:05 Відповісти
+3
Така ж історія була в КОВІДні часи,коли лікарням був наказ не приймати допомогу від Порошенка.Треба було здихати мовчки,поки zeлена жаба строїла дороги для ,,братніх" танків...
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04.07.2025 22:17 Відповісти
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ми тож мешканці переулку Вугільний у місті Жашків закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні.
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04.07.2025 21:55 Відповісти
🤣🤣ОБОРОННОЇ тільки
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04.07.2025 21:58 Відповісти
Група осіб, з оточення Трампа, обгадила його, за його ж погодженням, у святковий день США !! Прутін задоволений…
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04.07.2025 21:55 Відповісти
Конгрес це тільки кликуші - балакучі голови? - а самим шось порішати - нє
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04.07.2025 21:57 Відповісти
от такі в них противаги та стримування - прийшов нарцис-тиран-самодур й усі скукожилися під нього ... США поки не хльобонуть й не зроблять висновків отак й буде "двопартійносистемна" еліта перелицьовуватись сама й лягати заради перемоги під ситутивного майбутнього ...

Мене вразило голосування ще на початку повномасшатної, але наближалися вже вибори ... було якесь обʼєднуюче важливе питання ...гриміли ЗМІ- вперше в історії в Палаті конгресмени демократи додали голоси республіканцям щоб отримати потрібне рішення ... ОТО УПОРОТІ !!!
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04.07.2025 22:05 Відповісти
Та ви що!
рудий та моль домовилися обмінятися хвильмами про "ціності". Одразу було найпотужніший приліт до України. Мабуть, цій епізод рудий погодив.
І як рудий може "доброго парня моля" огорчити, що штати відновять постачання ППО, котре ще Байден протокнув?
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04.07.2025 22:03 Відповісти
США керує рудий маразматик і кацапській шпигун у Пентагоні))) Я думав більших куколдів за зебілів у цьому світі не знайдеться
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04.07.2025 22:05 Відповісти
А хто керує Україною, якщо

Sofiya Fedyna

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Військовим в Чернівцях ЗАБОРОНИЛИ приймати допомогу від https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWmNF8xKE9BQGjY1dZEIsM-NwQEkql6wzrOpXvulSYOJE5vFqfHpfglBe153AEkBRyhIywvz-Zli9librJyZWkeOCFeF9miGkvsZ0EyjVtxSPGodzZz97OAmD_RLAK4HN1kMErGGNt2GjJ5gnqIvcrYzw-r8TqmzHJpK59LGIE9yZEcVJK85dOP0RNkojv1vLqWhEpAzD5LbMSyKfRqSDgj&__tn__=-]K-R Петро Порошенко.

Військовим, яким не вистачає всього.

Заборонили отримати критично необхідні речі, яких не забезпечила держава, ані Зеленський з власної кишені...

Так діють https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZWmNF8xKE9BQGjY1dZEIsM-NwQEkql6wzrOpXvulSYOJE5vFqfHpfglBe153AEkBRyhIywvz-Zli9librJyZWkeOCFeF9miGkvsZ0EyjVtxSPGodzZz97OAmD_RLAK4HN1kMErGGNt2GjJ5gnqIvcrYzw-r8TqmzHJpK59LGIE9yZEcVJK85dOP0RNkojv1vLqWhEpAzD5LbMSyKfRqSDgj&__tn__=*NK-R #ЗРАДНИКИ.

.."попри безсонну ніч ми не переносили нашу поїздку на Буковину, бо саме тут на нас чекали хлопці та дівчата з 143 навчального центру, яким ми вже сформували вантаж допомоги.

Але раптом вони подзвонили і сказали, що військова контррозвідка заборонила воїнам приймати цю допомогу. Ба більше, вони терміново відправили їх з місця постійної дислокації на Схід. Там ми і домовилися зустрітися з десантниками вже зовсім скоро, бо нас так просто не зупиниш.
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04.07.2025 22:10 Відповісти
Така ж історія була в КОВІДні часи,коли лікарням був наказ не приймати допомогу від Порошенка.Треба було здихати мовчки,поки zeлена жаба строїла дороги для ,,братніх" танків...
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04.07.2025 22:17 Відповісти
Чудовий хлопец. Заклики і заклики тиснути, ми чуємо що дня. Результату не видно. Чи там, не згадаю, щодо парламента чи Мерліна подвиги можуть бути.

Як всі політики жаліються на таку важку працю. Сам з посади не піде. Ще і зубами за крісло триматись буде.
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04.07.2025 22:15 Відповісти
Ага. Так генерал кгб краснов и послушал тебя Маккол!
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04.07.2025 22:19 Відповісти
самі закликунярії навкруги, робити от тільки нема кому...
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04.07.2025 22:26 Відповісти
У того з «благородними спробами досягти миру» мали б уже бути відрізані яйця! На його совісті життя тисяч українців і існування або зникнення цілої нації. Скажіть американцям, хитрожопим сенаторам хай виймуть з дупи трампа свої язики!
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04.07.2025 22:33 Відповісти
На осінь, блище до виборів, ще не таки закликання будуть. Сам трамп закликати буде.
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04.07.2025 22:36 Відповісти
Закликали чи заклинили? Понти вони колотять. Амери перетворились в підарасів з NWO. Будуємо сховища і робимо запаси бо катастрофа на планеті неминуча. ****** реднеки обрали свого зєлєбобу який доведе планету до цугундеру.
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04.07.2025 23:34 Відповісти
 
 