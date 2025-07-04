У Конгресі США закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав адміністрацію американського президента якнайшвидше відновити постачання оборонної допомоги Україні.

Про це Маккол заявив, коментуючи матеріал NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Високопоставлені військові чиновники США дійшли висновку, що надання Україні цієї важливої зброї не загрожуватиме боєготовності США, тому я закликаю адміністрацію швидко відновити постачання", - зазначив він.

Посадовець наголосив, що припинення постачання зброї чиновниками Пентагону лише "послаблює благородні спроби президента Трампа досягти миру".

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Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

4 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати продовжують надавати зброю Україні.

За даними NBC News, призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.

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