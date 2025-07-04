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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Конгресмен-республіканець Бейкон - Трампу: Путін знущається з вас, час змінити стратегію

Путін знущається з Трампа. Заява конгресмена Бейкона

Член Палати представників США Дон Бейкон закликав Дональда Трампа змінити стратегію щодо Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста", - наголосив Бейкон.

Конгресмен вважає, що зараз час змінити стратегію.

"Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", - додав він.

Читайте: Сікорський - Трампу: Путін насміхається з ваших мирних зусиль

Путін знущається з Трампа. Заява конгресмена Бейкона

Автор: 

Конгрес США (1247) США (23674) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+24
мене бентежить коли кажуть що Трамп не розуміє, Трамп помиляється, Трамп намагається...це все дурня! Він все розуміє і робить все на користь кацапії. Він працює на кацапію тільки такою поставновою питання можна обгрунтувати всі його дії і всю його бездіяльність
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04.07.2025 12:40 Відповісти
+10
Та ви що не пройшло і півроку щоб це зрозуміти. Дебіли повні, нема більше республіканців нових Рейганів та Маккейнів. Тільки тупорилі віткоффи, гегсети та неперевершений дурень трамп. Зробили з Америки країну яка фактично лягає під мордою. Це повна ганьба.
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04.07.2025 12:44 Відповісти
+6
Сєр Дон, Трамп ще і підставив американських виробників зброї , БО ХТО БУДЕ КУПЛЯТИ ЛІТАКИ Ф16 Ф35 , якщо Трамп особисто забороняє робити їм сервіс, чи кому потрібні Пєтриоти БЕЗ РАКЕТ, бо Трамп від своєї дурі , забороняє продавати ці ракети до ПАТРИОТІВ
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04.07.2025 12:43 Відповісти
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мене бентежить коли кажуть що Трамп не розуміє, Трамп помиляється, Трамп намагається...це все дурня! Він все розуміє і робить все на користь кацапії. Він працює на кацапію тільки такою поставновою питання можна обгрунтувати всі його дії і всю його бездіяльність
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04.07.2025 12:40 Відповісти
А ще тим, що він хоче бути як ***** - необмеженим одноосібним володарем США.
Тому він хоче дружити з *****м, щоб у нього навчитись, ну і не витрачати ресурси на протистояння з кумиром.
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04.07.2025 12:42 Відповісти
Там ще є момент пацянського престижу. Поки європейські лідери чи американськи конгресмени потужно говорять що ***** його не поважає ще можна терпіти. А ось коли Ин чи Хаменеї скажуть, що ми не ведем переговори с обісцяною шавкою *****, ось тоді тромб почне об чем-то догадуватись.
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04.07.2025 12:50 Відповісти
В принципі, вірно, тільки аятола тут ні до чого: у нього бімби немає, тому Трамп бімбив його самого, отже, слово Хаменеї для Трампа гівна варте. От Кіма, Сі та ***** - дорого коштує.
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04.07.2025 12:52 Відповісти
У Хаменеї є дофіга нафти. А також безпосередня балістична можливість регулювати видобуток і транспортування нафти та СПГ зі всієї Арабської Перської затоки.
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04.07.2025 13:12 Відповісти
І тим не менш Трамп його бомбив у саме цікаве місце. Та й санкції з Ірану поки що не зняли, тільки пропонують в обмін на збагачений уран.
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04.07.2025 13:19 Відповісти
Бомбили те що євреї наказали. Нафтопереробку і порти не чіпали.
А санкції вводять щоб ними торгувати, а не знімати.
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04.07.2025 13:22 Відповісти
Русню пальцем не чіпає, навпаки - зброю Україні блокує, санкції з банків знімає.
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04.07.2025 13:23 Відповісти
Мільярди не пахнуть. На відміну від компромата.
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04.07.2025 13:26 Відповісти
І що зробить компромат президенту, який навіть від поточних карних справ захищений?
Тим більше зараз можна з чистою совістю назвати все діпфейком, ще й враховуючи якість відеозаписів чи фотографій тих років.
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04.07.2025 13:28 Відповісти
Від ГРУ і 情报部 не відкараскатися.
Це не якесь сцикливе демократичне FBI.
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04.07.2025 13:45 Відповісти
Компромат страшний тільки тоді, коли людина залежить від думки інших.
Трамп на всіх болта поклав, і на компромат той покладе.
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04.07.2025 13:46 Відповісти
Побачимо.
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04.07.2025 13:51 Відповісти
Не побачимо.
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04.07.2025 13:52 Відповісти
А трампону подобається садо-мазо. Закликати там нікого. Даремна втрата часу. Краще організовуйте імпічмент.
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04.07.2025 12:41 Відповісти
В США нет понятия импичмент через только Конгресс. Его в США только в зад можно засунуть, боже какие недалекие... Хоть бы почитали что для этого надо 2/3 сената (уже после того как Конгресс принял импичмент) и суд в верховном суде. Это не реально, а через конгресс можно каждый день подавать резолюцию и потом засовывать ее в зад.

А если Конгресс проголосует за импичмент, то выходит ВС США и Сенат который засовует импичмент всем конгресменам туда же - в зад.

Теперь понятно какую хрень ты говоришь ?
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04.07.2025 13:25 Відповісти
Нахрена ты это начесал,трампист? Жопа подогрела? Сядь в таз со льдом и не кукарекай
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04.07.2025 13:32 Відповісти
А це була стратегія Додіка?
У Додвка була стратегія?
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04.07.2025 12:42 Відповісти
республиканцы трампа призывают, а потом голосуют за всякую его хрень
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04.07.2025 12:43 Відповісти
Сєр Дон, Трамп ще і підставив американських виробників зброї , БО ХТО БУДЕ КУПЛЯТИ ЛІТАКИ Ф16 Ф35 , якщо Трамп особисто забороняє робити їм сервіс, чи кому потрібні Пєтриоти БЕЗ РАКЕТ, бо Трамп від своєї дурі , забороняє продавати ці ракети до ПАТРИОТІВ
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04.07.2025 12:43 Відповісти
Та ви що не пройшло і півроку щоб це зрозуміти. Дебіли повні, нема більше республіканців нових Рейганів та Маккейнів. Тільки тупорилі віткоффи, гегсети та неперевершений дурень трамп. Зробили з Америки країну яка фактично лягає під мордою. Це повна ганьба.
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04.07.2025 12:44 Відповісти
Та ви всі там знущаєтесь… Венс нашепотів Трампу новий світовий порядок - Європа під кремль , Близький схід під Америку. Слово за Європою, Британське королівство має повернутись до ЄС і разом з усією Європою стати на захист Європейців і не тільки членів ЄС а Європи як континенту !
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04.07.2025 12:45 Відповісти
В кожній промові до Тампона потрібно через слово застосовувати слово "угода". А ще краще "хороша угода". Тоді це зацікавить Тампона. Бо 6-ти разовий рижий банкрут видно ще той лудоман і він весь час хоче відігратись. А сама гарна угода це поставити а хоча б продати Україні і Європі зброї на сотні мільярди доларів
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04.07.2025 12:46 Відповісти
Ну хоч хтось сказав: "А король то голий". Але цікаво прослідити за майбутньою карь'єрою цього сенатора.
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04.07.2025 12:56 Відповісти
Ніколи не думав що фільми про те як США рятують світ , будуть колись сприйматись у жанрі - комедії .
Але ж це тепер стало реальністю .
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04.07.2025 13:04 Відповісти
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04.07.2025 13:08 Відповісти
досить підставляти зад, може спробуєте мінєт?
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04.07.2025 13:10 Відповісти
Респи піднімають голови. Це Добре.
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04.07.2025 13:11 Відповісти
рудий тащиться с цього , він мазохіст
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04.07.2025 13:27 Відповісти
как он может её изменить если он завербован ещё при совке?!
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04.07.2025 13:38 Відповісти
Струс повітря - ви ж конгресмени - дійте
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04.07.2025 13:40 Відповісти
На тампона ще тільки лінивий не насрав
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04.07.2025 13:40 Відповісти
Краснов виконує завдання куратора.
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04.07.2025 13:59 Відповісти
 
 