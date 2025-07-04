Конгресмен-республіканець Бейкон - Трампу: Путін знущається з вас, час змінити стратегію
Член Палати представників США Дон Бейкон закликав Дональда Трампа змінити стратегію щодо Росії.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане Президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста", - наголосив Бейкон.
Конгресмен вважає, що зараз час змінити стратегію.
"Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", - додав він.
Топ коментарі
+24 MrStepanovM
показати весь коментар04.07.2025 12:40 Відповісти Посилання
+10 Владимир Рудяга
показати весь коментар04.07.2025 12:44 Відповісти Посилання
+6 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар04.07.2025 12:43 Відповісти Посилання
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Тому він хоче дружити з *****м, щоб у нього навчитись, ну і не витрачати ресурси на протистояння з кумиром.
АрабськоїПерської затоки.
А санкції вводять щоб ними торгувати, а не знімати.
Тим більше зараз можна з чистою совістю назвати все діпфейком, ще й враховуючи якість відеозаписів чи фотографій тих років.
Це не якесь сцикливе демократичне FBI.
Трамп на всіх болта поклав, і на компромат той покладе.
А если Конгресс проголосует за импичмент, то выходит ВС США и Сенат который засовует импичмент всем конгресменам туда же - в зад.
Теперь понятно какую хрень ты говоришь ?
У Додвка була стратегія?
Але ж це тепер стало реальністю .