Конгресмен-республіканець Бейкон - Трампу: Путін знущається з вас, час змінити стратегію

Член Палати представників США Дон Бейкон закликав Дональда Трампа змінити стратегію щодо Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста", - наголосив Бейкон.

Конгресмен вважає, що зараз час змінити стратегію.

"Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", - додав він.

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