Сікорський - Трампу: Путін насміхається з ваших мирних зусиль

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання до систем ППО для України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польського консульства в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль.

Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - зазначив міністр.

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