Сікорський - Трампу: Путін насміхається з ваших мирних зусиль
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання до систем ППО для України.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польського консульства в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль.
Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+8 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар04.07.2025 12:10 Відповісти Посилання
+6 Владимир Рудяга
показати весь коментар04.07.2025 12:09 Відповісти Посилання
+5 Wild MadDog
показати весь коментар04.07.2025 12:10 Відповісти Посилання
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причому написано прямо в Твіттер, а не який-небудь умовний телеграм, який політики не читають, або можуть зробити вигляд що не читали
дзенкуємо Радеку!
буде макітру вмикати, шо б такого наробити
Наприклад, скаже, що це проблема більше Європи, то хай вони самі розробляють і постачають аналоги РАС3.
тіко от rathyon, який є прямим спонсором респів, значно вигідніше та простіше продати pac3 та ракети до нього бундесу (до прикладу), аніж конкурувати із європейськими виробниками - так далеко не заїдеш
натруть дупу рудому американські зброяри, ой натруть
Норвегія, Швеція, Данія, Британія, Італія, Греція, Іспанія, Ісландія нормально вигрібають виготовлену у Штатах зброю, пентагону залишається ще дай Боже
а нарахунок інших - таких зобов'язань не було
https://censor.net/ua/n3561502
А ось вам і відповідь
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
Нарешті і Соколине Око це помітив!