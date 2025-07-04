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Новини Масований ракетний обстріл
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Сікорський - Трампу: Путін насміхається з ваших мирних зусиль

Сікорський звернувся до Трампа на тлі масованих атак РФ по Києву

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання до систем ППО для України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польського консульства в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль.

Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - зазначив міністр.

Читайте: Консульський відділ посольства Польщі пошкоджено у Києві. Терміново потрібні системи ППО, - Сікорський

Сікорський звернувся до Трампа на тлі масованих атак РФ по Києву

Автор: 

обстріл (29640) Польща (8678) Сікорський Радослав (283) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+8
Прутін, на очах усього Світу, водить по губам своєму другу, з часів його невдач, у бізнесі та виборах!
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04.07.2025 12:10 Відповісти
+6
Я-Сікорському:де ваш "пекельний" 18 пакет?
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04.07.2025 12:09 Відповісти
+5
нормальний хід
дзенкуємо Радеку!
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04.07.2025 12:10 Відповісти
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Звісно, після України гієна наступна!!!!!!!!!!!!! гієна прозріла!!!!!!!!!
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04.07.2025 12:09 Відповісти
Я-Сікорському:де ваш "пекельний" 18 пакет?
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04.07.2025 12:09 Відповісти
красень.
причому написано прямо в Твіттер, а не який-небудь умовний телеграм, який політики не читають, або можуть зробити вигляд що не читали
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04.07.2025 12:09 Відповісти
нормальний хід
дзенкуємо Радеку!
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04.07.2025 12:10 Відповісти
Прутін, на очах усього Світу, водить по губам своєму другу, з часів його невдач, у бізнесі та виборах!
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04.07.2025 12:10 Відповісти
Додіку подобается. У 1986 році в Москві Додіку водили не тільки по губах а і вводили. Мабуть настольджирує цей рудий та старий кочет
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04.07.2025 12:15 Відповісти
І що? І нічого.
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04.07.2025 12:11 Відповісти
рудий такі закидони в пику не дуже любить
буде макітру вмикати, шо б такого наробити
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04.07.2025 12:13 Відповісти
***** він не вдарить, отже, відіграється на комусь іншому.
Наприклад, скаже, що це проблема більше Європи, то хай вони самі розробляють і постачають аналоги РАС3.
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04.07.2025 12:21 Відповісти
аналог є - samp/t (mamba)
тіко от rathyon, який є прямим спонсором респів, значно вигідніше та простіше продати pac3 та ракети до нього бундесу (до прикладу), аніж конкурувати із європейськими виробниками - так далеко не заїдеш
натруть дупу рудому американські зброяри, ой натруть
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04.07.2025 12:32 Відповісти
Поки що не видно того. Але якщо Пентагон замовить зброю для армії США, не для нас, то зброярі залишаться задоволеними, бо на Україну їм начхати.
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04.07.2025 12:33 Відповісти
а шо Європа у Штатах зброю вже не купує? відколи це?
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04.07.2025 12:34 Відповісти
Оголошено, що тепер зброя за принципом "Америка понад усе", а зброярам немає різниці, звідки гроші - з Європи чи бюджету США.
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04.07.2025 12:35 Відповісти
нахіба пентагону стіки зброї? маринувати, консервувати та закопувати на цвинтарях?
Норвегія, Швеція, Данія, Британія, Італія, Греція, Іспанія, Ісландія нормально вигрібають виготовлену у Штатах зброю, пентагону залишається ще дай Боже
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04.07.2025 12:43 Відповісти
Це відмазка, щоб друга ***** не ображати.
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04.07.2025 12:44 Відповісти
нам рудий не продає зброю, бо це його особисте зобов'язання перед ******
а нарахунок інших - таких зобов'язань не було
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04.07.2025 12:48 Відповісти
запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - зазначив міністр. Джерело:
https://censor.net/ua/n3561502
А ось вам і відповідь
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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04.07.2025 12:13 Відповісти
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04.07.2025 12:14 Відповісти
Мгм...
Нарешті і Соколине Око це помітив!
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04.07.2025 12:17 Відповісти
путлєр не міняється і не зміниться - тільки гарні удари його можуть спонукати
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04.07.2025 12:22 Відповісти
Дякуємо, друзі європейці, дякуємо!
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04.07.2025 12:23 Відповісти
Нет никаких усилий. Трамп просто исполняет.
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04.07.2025 12:25 Відповісти
Трамп невіглас в світовій історії, він не знає про страхіття від НКВД, а посліха тим часом рестораном займається
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04.07.2025 12:25 Відповісти
Не так. ***** прекрасно і чудово насміхається.
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04.07.2025 12:36 Відповісти
насміхається? та він прутнем водить по губах рудого
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04.07.2025 12:38 Відповісти
Нема в трампа ніяких мирних зусиль.. цей рудий підар винен бабки кремлю. З цим цинічним підаром треба розмовляти його мовою гопників і мафіозі.
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04.07.2025 12:40 Відповісти
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04.07.2025 12:59 Відповісти
Трампа обсцикають, а він радіє!!!
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04.07.2025 13:36 Відповісти
 
 