Сикорский - Трампу: Путин насмехается над вашими мирными усилиями
Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки к системам ПВО для Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Массированный российский обстрел прошлой ночью вызвал пожары и значительные повреждения, в частности польского консульства в Киеве. Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями.
Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", - отметил министр.
Топ комментарии
+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий04.07.2025 12:10 Ответить Ссылка
+5 Wild MadDog
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+4 Игорь Деев #465568
показать весь комментарий04.07.2025 12:09 Ответить Ссылка
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причому написано прямо в Твіттер, а не який-небудь умовний телеграм, який політики не читають, або можуть зробити вигляд що не читали
дзенкуємо Радеку!
буде макітру вмикати, шо б такого наробити
Наприклад, скаже, що це проблема більше Європи, то хай вони самі розробляють і постачають аналоги РАС3.
тіко от rathyon, який є прямим спонсором респів, значно вигідніше та простіше продати pac3 та ракети до нього бундесу (до прикладу), аніж конкурувати із європейськими виробниками - так далеко не заїдеш
натруть дупу рудому американські зброяри, ой натруть
Норвегія, Швеція, Данія, Британія, Італія, Греція, Іспанія, Ісландія нормально вигрібають виготовлену у Штатах зброю, пентагону залишається ще дай Боже
а нарахунок інших - таких зобов'язань не було
https://censor.net/ua/n3561502
А ось вам і відповідь
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
Нарешті і Соколине Око це помітив!