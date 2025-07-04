Сикорский - Трампу: Путин насмехается над вашими мирными усилиями

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки к системам ПВО для Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Массированный российский обстрел прошлой ночью вызвал пожары и значительные повреждения, в частности польского консульства в Киеве. Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями.

Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", - отметил министр.

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