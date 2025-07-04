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Новости Массированный ракетный обстрел
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Сикорский - Трампу: Путин насмехается над вашими мирными усилиями

Сикорский обратился к Трампу на фоне массированных атак РФ по Киеву

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки к системам ПВО для Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Массированный российский обстрел прошлой ночью вызвал пожары и значительные повреждения, в частности польского консульства в Киеве. Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями.

Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", - отметил министр.

Читайте: Консульский отдел посольства Польши поврежден в Киеве. Срочно нужны системы ПВО, - Сикорский

Сикорский обратился к Трампу на фоне массированных атак РФ по Киеву

Автор: 

обстрел (28318) Польша (8555) Сикорский Радослав (441) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+7
Прутін, на очах усього Світу, водить по губам своєму другу, з часів його невдач, у бізнесі та виборах!
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04.07.2025 12:10 Ответить
+5
нормальний хід
дзенкуємо Радеку!
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04.07.2025 12:10 Ответить
+4
красень.
причому написано прямо в Твіттер, а не який-небудь умовний телеграм, який політики не читають, або можуть зробити вигляд що не читали
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04.07.2025 12:09 Ответить
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Звісно, після України гієна наступна!!!!!!!!!!!!! гієна прозріла!!!!!!!!!
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04.07.2025 12:09 Ответить
Я-Сікорському:де ваш "пекельний" 18 пакет?
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04.07.2025 12:09 Ответить
красень.
причому написано прямо в Твіттер, а не який-небудь умовний телеграм, який політики не читають, або можуть зробити вигляд що не читали
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04.07.2025 12:09 Ответить
нормальний хід
дзенкуємо Радеку!
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04.07.2025 12:10 Ответить
Прутін, на очах усього Світу, водить по губам своєму другу, з часів його невдач, у бізнесі та виборах!
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04.07.2025 12:10 Ответить
Додіку подобается. У 1986 році в Москві Додіку водили не тільки по губах а і вводили. Мабуть настольджирує цей рудий та старий кочет
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04.07.2025 12:15 Ответить
І що? І нічого.
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04.07.2025 12:11 Ответить
рудий такі закидони в пику не дуже любить
буде макітру вмикати, шо б такого наробити
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04.07.2025 12:13 Ответить
***** він не вдарить, отже, відіграється на комусь іншому.
Наприклад, скаже, що це проблема більше Європи, то хай вони самі розробляють і постачають аналоги РАС3.
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04.07.2025 12:21 Ответить
аналог є - samp/t (mamba)
тіко от rathyon, який є прямим спонсором респів, значно вигідніше та простіше продати pac3 та ракети до нього бундесу (до прикладу), аніж конкурувати із європейськими виробниками - так далеко не заїдеш
натруть дупу рудому американські зброяри, ой натруть
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04.07.2025 12:32 Ответить
Поки що не видно того. Але якщо Пентагон замовить зброю для армії США, не для нас, то зброярі залишаться задоволеними, бо на Україну їм начхати.
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04.07.2025 12:33 Ответить
а шо Європа у Штатах зброю вже не купує? відколи це?
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04.07.2025 12:34 Ответить
Оголошено, що тепер зброя за принципом "Америка понад усе", а зброярам немає різниці, звідки гроші - з Європи чи бюджету США.
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04.07.2025 12:35 Ответить
нахіба пентагону стіки зброї? маринувати, консервувати та закопувати на цвинтарях?
Норвегія, Швеція, Данія, Британія, Італія, Греція, Іспанія, Ісландія нормально вигрібають виготовлену у Штатах зброю, пентагону залишається ще дай Боже
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04.07.2025 12:43 Ответить
Це відмазка, щоб друга ***** не ображати.
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04.07.2025 12:44 Ответить
нам рудий не продає зброю, бо це його особисте зобов'язання перед ******
а нарахунок інших - таких зобов'язань не було
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04.07.2025 12:48 Ответить
запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - зазначив міністр. Джерело:
https://censor.net/ua/n3561502
А ось вам і відповідь
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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04.07.2025 12:13 Ответить
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04.07.2025 12:14 Ответить
Мгм...
Нарешті і Соколине Око це помітив!
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04.07.2025 12:17 Ответить
путлєр не міняється і не зміниться - тільки гарні удари його можуть спонукати
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04.07.2025 12:22 Ответить
Дякуємо, друзі європейці, дякуємо!
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04.07.2025 12:23 Ответить
Нет никаких усилий. Трамп просто исполняет.
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04.07.2025 12:25 Ответить
Трамп невіглас в світовій історії, він не знає про страхіття від НКВД, а посліха тим часом рестораном займається
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04.07.2025 12:25 Ответить
Не так. ***** прекрасно і чудово насміхається.
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04.07.2025 12:36 Ответить
насміхається? та він прутнем водить по губах рудого
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04.07.2025 12:38 Ответить
Нема в трампа ніяких мирних зусиль.. цей рудий підар винен бабки кремлю. З цим цинічним підаром треба розмовляти його мовою гопників і мафіозі.
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04.07.2025 12:40 Ответить
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04.07.2025 12:59 Ответить
 
 